Dagbladet: Eirik Jensen må tilbake i fengsel

Det er advokat Farid Bouras i Elden Advokatfirma som bekrefter til Dagbladet at Jensen må gjenoppta soningen.

Det er Kriminalomsorgen som har besluttet at Jensen nå må tilbake i fengsel etter lengre tids soningsavbrudd.

– Vi har påklaget vedtaket, som vi mener er galt. Til tross for at landets fremste ekspertise har slått fast Jensen ikke er i stand til å sone, har Kriminalomsorgen bestemt at han skal tilbake til fengselet. Det er uforståelig, sier advokat Bouras til Dagbladet.

Advokat Farid Bouras mener det vil være «direkte skadelig» for Eirik Jensen å fortsette soningen av dommen på 21 år. Foto: Mohammed Alayoubi

Bouras mener videre soning for Jensen vil være «direkte skadelig», og har bedt Kriminalomsorgen om oppsettende virkning. Det betyr at Jensen ikke må møte til soningen før klagen er behandlet.

Det var i mars i fjor at den korrupsjonsdømte politimannen fikk innvilget soningsavbrudd av helsemessige årsaker.

Han ble da løslatt fra Kongsvinger fengsel, hvor han soner dommen på 21 år.

NRK har så langt ikke lyktes i å få en kommentar fra advokat Bouras eller John Christian Elden.

– Mye som skal til

Jensen fikk først innvilget soningsavbrudd for seks måneder, før det ble forlenget. I januar i år ble soningsavbruddet ytterligere forlenget til 1. juni.

Jensen og hans advokater i Elden hadde da jobbet siden sommeren før med å få ham ut av fengselet.

Jensen ble løslatt fordi Kriminalomsorgen mente at helsen hans var for dårlig til at han kunne sitte i fengsel.

Psykologspesialist Pål Grøndahl sa etter løslatelsen at å få soningsavbrudd henger høyt.

– Det er mange i fengsel som sliter, så det er mye som skal til, sa han til NRK i mars i fjor.

– Du må fallere psykisk og fysisk, for eksempel kan den domfelte ha psykoser, alvorlige depresjoner og være nærmest sengeliggende, sa Grøndahl, som er ekspert på rettspsykiatri.

Dømt for grov korrupsjon

Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Høsten 2020 ble anken hans forkastet av Høyesterett.

Den tidligere politimannen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt.

Jensen ble dømt sammen med narkotikasmugleren Gjermund Cappelen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Borgarting lagmannsrett mente at det er bevist at Jensen som polititjenestemann forsettlig mottok økonomiske fordeler av narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

Cappelen ble dømt til fengsel i 13 år. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha vitnet mot Jensen.