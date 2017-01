Iskaldt møte i rettssalen: Cappelen og Jensen håndhilste ikke

Mandag morgen var det endelig duket for det som etter alt å dømme kommer til å bli et av 2017s mest omtalte gjensyn.

Den pensjonerte politilederen Eirik Jensen ankom rettssal 250 i Oslo tingrett like før klokken ni mandag morgen, iført en semsket, brun skinnjakke og hvit skjorte. Like etter kom også narkoimportøren Gjermund Cappelen inn i salen.

Foran en rettssal fullsatt med aktører, journalister og tilhørere ble det et iskaldt møte mellom to menn som har to helt forskjellige versjoner av hva den over to tiår lange kontakten de to besto av.

Cappelen, som var iført en blå genser og en sort vest, hadde på forhånd varslet at det neppe ville bli aktuelt å utveksle håndtrykk med mannen han selv hevder var en nær venn gjennom 15 år.

Slik ble det heller ikke.

I stedet kastet Eirik Jensen et langt blikk bort på Cappelen, etter at sistnevnte hadde satt seg ned ved siden av forsvarer Benedict de Vibe.

IKKE SKYLDIG: Eirik Jensen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag morgen. Her leser oppgir han sine personalia til dommeren. Du trenger javascript for å se video. IKKE SKYLDIG: Eirik Jensen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag morgen. Her leser oppgir han sine personalia til dommeren.

Jensen nekter straffskyld

Ingen av de to tiltalte ønsket å kommentere saken før rettsforhandlingene startet.

Tingrettsdommer Kim Heger begynte deretter å spørre Cappelen om hans personalia. Heger spurte Cappelen om han kunne sette «arbeidsledig» på Cappelens yrke, noe narkoimportøren gikk med på.

Etter å ha lest opp den omfattende tiltalen, erkjente Cappelen straffskyld på alle punkter.

Gjermund Cappelen er tiltalt for innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj. Eirik Jensen er på sin side tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Cappelen har forklart at Jensen mottok penger og motytelser for å hjelpe til med å innføre tonnevis av hasj inn til Norge.

Med sterk og klar stemme svarte Jensen nei på spørsmål om straffskyld når det gjelder korrupsjon og narkotikakriminalitet.

Jensen er også tiltalt for brudd på våpenloven. Her erkjenner han de faktiske forhold, men ikke straffskyld.

Gjermund Cappelen sammen med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Tre år siden sist møte

Cappelen, som til NRK har sagt at Jensen var en nær venn gjennom 15 år, møtte den tidligere politilederen sist ved en Kiwi-butikk ved Grønlandsleiret i Oslo 19. desember 2013. Natten før hadde politiet fingert et innbrudd mot et av hasjlagrene Cappelen-nettverket disponerte.

Her, ved en Kiwi-butikk på Grønlandsleiret i Oslo, møttes Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sist. I dag møttes de i retten. Foto: Svein Olsson / NRK

Jensen har i avhør bekreftet at han da mottok en konvolutt med penger fra Cappelen. Han hevder pengene er tilbakebetaling av et lån han ga Cappelen. Cappelen hevder pengene stammer fra narkotikavirksomhet.

Dagen etter ble Gjermund Cappelen pågrepet i sitt hjem i Bærum. Informasjonen ble skjermet i politiets datasystemer, og Jensen fortsatte å sende SMS-er til Cappelen.

24. februar 2014 ble også Jensen pågrepet, i garasjen på arbeidsplassen sin, på politihuset på Grønland, bare et steinkast unna Kiwi-butikken.

Cappelen har sittet fengslet siden pågripelsen i 2013. Jensen tilbrakte på sin side om lag tre måneder i varetekt, før han ble løslatt.

ARBEIDSLEDIG: Gjermund Cappelen avgir personalia til dommeren. Du trenger javascript for å se video. ARBEIDSLEDIG: Gjermund Cappelen avgir personalia til dommeren.

Tilliten til politiet på tiltalebenken

Cappelen, som først møtte Jensen på starten av 1990-tallet, hevder han fikk informasjon om politiet – og tollvesenets ressursbruk av Jensen. Spesialenheten for politisaker mener Jensen fikk penger og tjenester verdt 2,1 millioner kroner i retur.

Rettssaken i Oslo tingrett kommer til å vare helt frem til juni. En rekke nåværende og tidligere politiansatte skal i vitneboksen, i tillegg til flere av personene som i 2015 ble dømt som en del av Cappelens narkotikanettverk.

Jensen nekter straffskyld, med unntak av mindre brudd på våpenloven. Han hevder Cappelen kun var en informant – en av de viktigste han jobbet med i løpet av sin over 30 år lange politikarriere.

Et av de sentrale spørsmålene i saken er hvem som visste hva i politiet om Jensens informantbehandling. I tillegg til flere domfelte fra Cappelens narkotikanettverk, er en rekke nåværende og tidligere polititopper fra politiet kalt inn for å vitne.

I tillegg til å avdekke hvem som lyver – narkoimportøren Cappelen eller den tidligere politilederen Jensen, vil den omfattende rettssaken også handle om måten landets største politidistrikt har jobbet med informanter de siste 20 årene.

DETTE ER SAKEN: Få Jensen-saken forklart, og se politiets egne bilder av hasj-tyveriet politiet fingerte mot Cappelens nettverk. Du trenger javascript for å se video. DETTE ER SAKEN: Få Jensen-saken forklart, og se politiets egne bilder av hasj-tyveriet politiet fingerte mot Cappelens nettverk.