Cappelen forteller om storsmuglingen: – Kunne ha 20 millioner kroner liggende

En offensiv Gjermund Cappelen fortalte i retten tirsdag om det første møtet med Eirik Jensen i 1993, pengene han ga til politimannen og sjokket han fikk da han skjønte at politiet kjente til det angivelige samarbeidet.

Etter hvert overtok statsadvokat Lars Erik Alfheim utspørringen av Cappelen. Alfheim er ansvarlig for den delen av straffesaken som gjelder Cappelen. Bærumsmannen er tiltalt for innførsel av 17 tonn hasj.

Aktor Lars Erik Alfheim spør om Cappelen noen gang hadde oversikt over hvor mye penger han hadde liggende som følge av virksomheten sin.

– Jeg har ikke gjort opp status helt nøyaktig, men jeg har sikkert hatt om lag 20 millioner liggende. Det var aksjer, og cash og andre ting. Det er mye penger.

– Du sier det ikke er så mye igjen?

– Nei, det er det ikke. Men det meste var i 2006, 2007 og utover. Da gikk jeg inn i prosjekter det var veldig mye tap rundt. Det var kanskje 10 millioner i min hvite beholdning, anslår Cappelen.

Mener Cappelen solgte for over én milliard

Ifølge tiltalen beslagla politiet over fem millioner kroner da Cappelen ble pågrepet, 19. desember 2013. Deler av dette ble funnet i en bil sønnen ble pågrepet i samme kveld, mens mye ble funnet rundt omkring i Cappelens hus i Bærum.

– Ja, det ble liggende i bager, bæreposer, skap og skuffer. Noe hadde jeg til eget forbruk, noe skulle videre. Det var litt hulter til bulter med penger hjemme.

– Det var ganske mye inne i huset ditt?

– Ja, huffameg.

– Hvordan var det å bo der?

– Det var mye stæsj, sier Cappelen.

Cappelen har i avhør erkjent smugling av opp mot 25 tonn hasj, altså langt mer enn det som ligger til grunn i tiltalen. I november 2015 ble han kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1, 4 tonn hasj. Flere andre i nettverket ble også dømt, og fem av disse måtte i dag møte i egen ankesak i Borgarting lagmannsrett.

Påtalemyndigheten tror ikke på Cappelens forklaring om at pengene er borte, og har lagt ned påstand om inndragning av over 800 millioner kroner fra Cappelen. I aktor Alfheims innledningsforedrag kom det frem at politiet mener Cappelen har solgt hasj for mellom en og to milliarder kroner over flere tiår.

Hadde GPS-er på trailere

Cappelen sier i retten at han har drevet med mindre kriminalitet siden 70-tallet. På begynnelsen av 90-tallet begynte virksomheten å ta seg opp. Cappelen forteller at han begynte å operere med enda større kvantum fra 2005.

En forsendelse kunne da være på rundt 400 kilo, hevder han.

– Det var først da vi begynte å kjøre å trailere, sier Cappelen, som senere forteller at leverandørene kunne ha avanserte metoder for å kontrollere at hasjen kom frem.

– Noen har GPS på bilen. Når en trailer kommer inn på Svinesund, ser de at den er der. Bruker den for lang tid, går alarmen. Noen har også hatt avlytting i bilene. Det viktigste for en transportør er jo at han har orden i papirene sine og at det er en legal last som passer til bilen, sier Cappelen, som også er inne på Jensens rolle.

Ifølge Cappelen kunne Jensens rolle si være å si fra om tollerne hadde oppdaget en trailer. I så fall kunne politiet bli koblet inn, Cappelen hevder han fikk beskjed av Jensen. Dette førte til at ingen i mottaksapparatet møtte opp, og kun trailersjåføren ble tatt, hevder Cappelen.

VIDEO: Cappelen forklarer til NRK hvordan hasjen kom inn til Norge. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Cappelen forklarer til NRK hvordan hasjen kom inn til Norge.

– Tjente 5000 kroner per kilo

Fra 2005 ble hasj fraktet inn med trailere fra Nederland, Spania og Danmark. Ifølge Cappelen kjøpte han hasj for mellom 50.000 og 90.000 kroner per kilo, avhengig av kvalitet.

Hasjen ble samlet i rikholdige menyer, med navn som «BMW», «Messi» og «Dior» og tilbudt kundene. Selv regnet Cappelen med at han hadde en fortjeneste på rundt 5000 kroner per kilo.

– Da er det en rekke kostnader som å trekkes fra. Dette var for eksempel 500 kroner til Jensen, 1000 kroner til mottaker, 1000 kroner for lagring, og så videre. Det vil være normalt for meg å ha et påslag på cirka 10000 kroner per kilo, sier bærumsmannen.

Den enorme kontantstrømmen hasjen genererte, førte ifølge Cappelen at han etter hvert leide en egen leilighet i Sandvika der pengene ble pakket. Ifølge Cappelen inneholdt leiligheten kun en vakumpakkemaskin og en pengeteller. Leiligheten skal han ha kvittet seg med i 2010, hevder han.

Politiets beslagsbilder i saken mot Cappelens narkotikanettverk. Cappelen har forklart at han var opptatt av at hasjen han solgte hadde god kvalitet. Foto: Politiet / NRK

– Vil ikke snakke om bakmenn

Ifølge Cappelen har han operert med en rekke forskjellige bakmenn i Nederland, Spania og Danmark gjennom årene. En av bakmennene skal han ha hatt kontakt med helt siden 1993.

– Han er bosatt i Nederland. Jeg tør ikke å si mer, det handler om min egen sikkerhet, sier Cappelen, som ikke ønsker å gå nærmere inn på leverandører og bakmenn.

– Det ble spurt en del om leverandører og navn. Det har vært en forutsetning i avhør at det ikke har vært hovedtema i etterforskningen hvem jeg har fått hasjen fra. Leverandørleddet er problematisk. Det er forbundet med veldig stor risiko for meg hvis jeg begynner å forklare. Det er ikke folk man kødder med, og det ville omtrent vært selvmord å snakke om det, sier Cappelen.

Fakta om ankesaken mot Cappelens nettverk Ekspandér faktaboks I november 2015 ble Gjermund Cappelen kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffutmålingen mot Cappelen er utsatt til etter at saken om innførsel av 17 tonn hasj er ferdigbehandlet i Oslo tingrett. Seks andre ble også dømt i Asker og Bærum tingrett. Fem av disse anket straffene, og skal møte i Borgarting lagmannsrett 31. januar: «Brusselgeren» (64): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen.

(64): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen. «Rørleggeren» (52): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen.

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen. «Helsearbeideren» (63): Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen. «Karatelæreren» (46): Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder. «Hedmarksmannen» (49): Arbeidsledig. Dømt for kjøp av 200 kilo hasj, men mener selv det er langt mindre. Politiet fant også to ladde pistoler ved pågripelse. Asker og Bærum tingrett mener han var «hovedmannen i sin egen virksomhet». Dømt til ni år i fengsel. Kilde: NRK

Snakker om nettverket

Da saken mot nettverket var oppe Asker og Bærum tingrett november 2015, var Cappelen lite villig til å snakke om andre enn seg selv og den 52 år gamle rørleggeren som har pusset opp badet til Eirik Jensen.

Slik startet det også i Oslo tingrett før pausen. Da Cappelen fikk konkrete spørsmål av aktor Alfheim om en mann som møte i ankesaken, noen hundre meter unna, ønsket han ikke å svare.

– Der er vanskelig å legge sten til byrden for ham, sier Cappelen.

Dette fikk tingrettsdommer Kim Heger til å reagere.

– Jeg skylder deg å gjøre det oppmerksom på det, at retten kan sitte igjen med et inntrykk av at om du er reservert om andre navn, så er det noen du vil forklare deg om, og andre du ikke vil forklare deg om. Du vil snakke om Jensen, men ikke andre?

– Jeg skjønner dette. Jeg må snakke litt mer med advokaten min om hvordan vi gjøre dette.

Etter lunsj og en samtale med advokaten var det imidlertid en noe mer åpenhjertig som møtte i retten. På et konkret spørsmål om «helsearbeideren» (62) i nettverket, som ble dømt til 15 år i fengsel i tingretten, svarer Cappelen at mannen fikk 1000 kroner per kilo. Ifølge dommen i tingretten var jobben til 62-åringen å kjøre hasjen ut til kunder.

Denne opplysningen var så viktig at aktor Alfheim ba om at den ble ført inn i rettens protokoller. Like etter bekreftet Cappelen at en annen i nettverket, som nå er død, fikk den samme betalingen per kilo.

Cappelen bekrefter også at han solgte hasj til 38 år gammel norsk-pakistansk mann, som ble dømt til fem år fengsel i Asker og Bærum tingrett. Mannen har ikke anket dommen.