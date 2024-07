FBI: Trump ble truffet av en kule

Nesten to uker etter attentatet mot Donald Trump, bekrefter FBI fredag at det faktisk var en kule som traff den tidligere presidentens øre. Den føderale politimyndigheten vil ønsket og oppklare rykter og motstridende meldinger om hva som forårsaket Trumps øre-skade etter at en person skjøt mot Trump under et valgkampmøte i Butler i Pennsylvania, melder nyhetsbyrået AP.

Det som traff tidligere president Donald Trump i øret var en kule, enten hel eller fragmentert i mindre biter. avfyrt fra den avdøde personens rifle, heter det i uttalelsen fra FBI.

Trump annonserte fredag at han vil tilbake til Butler for å holde et nytt og større valgkampmøte.