Cappelen i skjult opptak: – Han kommer til å prøve å drepe meg

Saken oppdateres fortløpende.

De skjulte opptakene ble kjent under utspørringen av Eirik Jensen.

Opptakene er gjort over tre dager i januar 2014. Politiet i Asker og Bærum politidistrikt gjennomførte tre uformelle samtaler med Gjermund Cappelen på fengselscella før avhørene begynte, og før Spesialenheten ble koblet inn i saken mot Jensen.

Cappelen var ikke klar over at samtalene ble tatt opp. I samtalene går han langt i å bekrefte sin rolle som kilde eller informant for politiet, og hevder han sitter på masse informasjon. Han sier også at han har jobbet for politiet i 20 år, og at han har «løst enormt mange saker».

– Jeg har jobbet i utlandet og har løst enormt med saker med norsk politi. Jeg kan gi dere navn og adresser. Dere kan ringe min kildefører. Han vi si at jeg er Norges beste kilde noensinne, helt utvilsomt, sier Cappelen i opptaket.

– Dyret må aldri ut

Cappelen har fortalt at han gjentatte ganger spurte etter sin kildefører Eirik Jensen. Da det ikke gikk, forsøkte han å forhandle frem amnesti og diverse avtaler.

– Jeg er interessert i å finne en løsning. Det handler om å gi og ta. Jeg gidder ikke gjøre dette om jeg ikke får noe igjen for det, sier en offensiv Cappelen i opptaket.

Han ber om amnesti, og sier han sitter på «gode kort».

– Dette kommer til å bli brutalt. Det kommer til å bli helt ekstremt, en bombe, sier Cappelen.

Eirik Jensens navn blir ikke nevnt, men Cappelen forteller at han sitter på informasjon som blir «nyheter i flere måneder».

– Det blir korrupsjon, det blir medvirkning. Det blir motarbeiding av sin egen stilling. Dette er helt korrekt.

– For at jeg skal leve med dette skal jeg ha godt betalt. Han kommer til å ta knekken på meg. Han kommer til å prøve å drepe meg, helt sikkert. Det dyret må aldri ut, sier Cappelen.

– Jeg tenker på meg selv

Politifolkene i opptaket understreker at det er urealistisk å forvente 100 prosent straffefrihet, og at saken til Cappelen vil gå sin gang.

– Jeg skjønner. Saken må være som den er, men jeg snakker om tidligere ting. De kommer til å si masse rart om meg, og jeg vil ha amnesti for det. Dette skal jeg ha ordentlig betalt for, hvis jeg skal utsette meg selv for dette her. Jeg tenker på meg selv. Nå er jeg egoist, det er bare jeg som kan redde meg selv, sier Cappelen.

– Jeg kan ikke love deg gull og grønne skoger, sier en av politibetjentene.

– Nei, men nå har jeg sagt A. Dere må ha fullmakter. Jo bedre fullmakter dere har, jo mer får dere av meg. Jeg er fornøyd så lenge jeg får noe ut av dette. Jeg har masse på lista mi, som dere også kan få i tillegg, svarer Cappelen.

Cappelen hevder han er utsatt for utpressing, og sier opplysningene hans kan verifiseres fullt ut. Han sier også at han har flere vitner som er «håndverkere».

– Jo flere bruer du brenner, jo mer troverdig er det, sier en av politifolkene.

– Bekrefter inntrykket

Jensens forsvarer John Christian Elden sa tirsdag at han hadde forståelse for Cappelens oppfatning av samtalene.

– De bekrefter i hvert fall hvilket inntrykk Cappelen fikk fra politiet om hva han behøvde å forklare seg om og hvilken manglende straffereaksjon han ville få på det. Ut fra det som fremgår på lydbåndene, har jeg sterk forståelse for Cappelens oppfatning om at han tilnærmet er lovet amnesti, sier Elden.

Aktor Lars Erik Alfheim brukte deler av sin utspørring til å avkrefte at det fantes noen slike avtaler, og spurte Cappelen gjentatte ganger om han syntes han hadde blitt behandlet på en gunstig måte.