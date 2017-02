Slik forklarer Jensen og Cappelen «blomsterspråket»

Aktoratet har gått systematisk gjennom en rekke tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen i utspørringen av dem.

Mens Jensen mener de fleste meldingene dreier seg om reelle situasjoner eller kildeopplysninger, hevder Cappelen at de aller fleste handler om hasjinnførsler eller penger.

Her er noen av de mest sentrale tekstmeldingene, og Jensen og Cappelens forklaringer:

Jensen til Cappelen: «En mann i grøfta. Skal se på skadene på bilen»

Jensen: – Det betyr at det er tatt en mann eller transport, og at man skal se på beslaget som er gjort. Det er en varsling til ham om at han skal lytte. Vi er vel nysgjerrige på Cappelens kunnskap. Det er ikke uvanlig at han varsles for å høre om det er aktivitet. Alle ble ikke tatt umiddelbart.

Cappelen: – Det betyr at det er en transport som er tatt. Jeg ber jo ham om å komme dit, men det tar litt tid å finne ut hva som er beslaglagt. Han skal sjekke hva dette er. Det er en beskjed som sier «watch out, trekk deg tilbake».

«Bil med 300 hk gikk på både bensin og diesel»

Eirik Jensen i vitneboksen i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gjermund Cappelen forklarte seg etter at Jensen hadde blitt grillet i tre uker. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Begge bekrefter at «bensin» antagelig var kodespråk for hasj, og at «diesel» gjelder marihuana. Hestekrefter var kilo.

Jensen til Cappelen: «Tror det blir sol i hele dag»

Jensen: – Det er stille og sol. Jeg er på ferie. Sola er alltid noe positivt i vår kommunikasjon.

Cappelen: – Det betyr at det ikke er problematisk for meg å drive med min virksomhet, og at det er rolig i miljøene rundt meg.

Jensen til Cappelen: «Det er trygt å sole seg med rett solfaktor»

Jensen: – Det er stort sett vær nordmenn snakker om når man er på ferie.

Cappelen: – Det handler både om at han har kost seg, men det handler også om at så lenge jeg har ham, så er det trygt for meg å jobbe. Det er bare at det er trygt for meg. Han er solfaktoren min.

Jensen til Cappelen: «Hei, sjekket lista. Av 100 påmeldte møtte kun 90»

Jensen: – Det er en kode for en dato. Man tar bort en null, og får 10/9, for eksempel.

Cappelen: –Han skulle ha penger. Han fikk 10.000 kroner for lite etter å ha hjulpet til med en leveranse.

Jensen til Cappelen: «Er det ikke noe som funker i firmaet lenger? Skal inn og skifte dekk.»

Jensen: – Jeg er nysgjerrig på firmaet hans. Kanskje det var best med et møte. Det er ofte hyggelig det.

Cappelen: – Det betyr at jeg ikke har fått ut penger ennå. Det er vel litt styr. Det kan godt hende han faktisk skiftet dekk også. Han var litt irritert, fordi ting ikke har fungert på en stund.

Jensen til Cappelen: «Det er meldt fine arbeidsforhold»

Jensen: – Det var mye politifolk i felten, så da var det vel bra arbeidsforhold hvis det skulle dukke opp noe.

Cappelen: – Det er Eiriks måte å skrive på. Han har ikke hørt eller sett noe, så da er det greit i forhold til politiet, mener han.

Jensen til Cappelen: «News?»

Jensen: – Det er helt umulig å huske.

Cappelen: – Her venter vi på en transport fra Nederland, alle sammen.

Jensen til Cappelen: «Hei, hvis du har for mye gir vi faen. Jeg blir borte fra onsdag, men vi får holde kontakten.»

Jensen: – Det virker som han sliter med å få informasjon, og jeg skal være borte. Da vet han at jeg ikke er tilgjengelig.

Cappelen: – Han har vært interessert i å møte meg, og er litt irritert. Han skal reise bort neste uke, og gidder ikke å være noe særlig på alerten.

«200 fra før, 100 fra ny. 50 til».

Jensen hevdet i sin forklaring at meldingen hadde bakgrunn i en politiaksjon, kalt «Operasjon røykdykkere», og kvantumet narkotika som ble tatt i aksjonen.

Cappelen: – Jensen hadde fått 200.000 kroner fra den første lasten, og 100.000 kroner fra den siste lasten. I tillegg hadde han 50.000 utestående. Det blir 350.000 kroner, og det er for de 700 kiloene.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe: – Dette er et godt eksempel på hvor forskjellige forklaringer Cappelen og Jensen har. Dette er en av de mer problematiske meldingene for Jensen, fordi det ikke bare er solskinn, det er litt mer konkret.

Jensens forsvarer John Christian Elden: – Cappelen var fryktelig lite konkret. Det virker som han var mer opptatt av å sjekke med tiltalebeslutningen om det han har fortalt stemmer, enn å forklare hva som faktisk har skjedd.