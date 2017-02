Her endte 180 kilo av Cappelens hasj: – Jeg var skuffet over Jensen

Gjermund Cappelen var gjennom en årrekke lederen for et av norgeshistorienes mest velfungerende narkotikanettverk. 50-åringen er tiltalt for å ha smuglet nesten 17 tonn hasj til Norge siden 1993 eller 1994. Selv har han erkjent smugling i langt større skala.

Ifølge Cappelen var det svært sjelden at lastene hans ble beslaglagt av Tollvesenet. På spørsmål gjettet Cappelen på at dette kun hadde skjedd tre ganger i løpet karrieren som storsmugler.

– Man tenker jo over at det er en risiko forbundet med dette. Men så lenge ingen av mine er tatt og leverandøren vil fortsette, er det det viktigste, sa Cappelen.

STOPPET: Tollvesenet stoppet 177 kilo på grensa til Svinesund 6. juni 2012. Her er Tollvesenets egne bilder av beslaget. Du trenger javascript for å se video. STOPPET: Tollvesenet stoppet 177 kilo på grensa til Svinesund 6. juni 2012. Her er Tollvesenets egne bilder av beslaget.

Detaljert hasjmeny

Likevel var det nettopp dette som skjedde 6. juni 2012, da Tollvesenet stoppet en nederlandskregistrert trailer med på grensa til Svinesund. I et skjul rom under gulvet ble det funnet 177 kilo hasj. En kurer ble pågrepet. Han ville ikke samarbeide med politiet, og ble pågrepet.

BESLAG: Politiets bilder av hasj som ble beslaglagt i forbindelse med opprullingen av Cappelens narkotikanettverk i 2013. Foto: Politiet / NRK

I retten fredag gikk aktor Lars Erik Alfheim gjennom bilder fra beslaget, og fikk Cappelen til å kommentere. Øverst i en av hasjbagene ble det blant annet funnet en hasjmeny, med en detaljert oversikt over hasjtyper.

Menyen var en form for inventarliste fra leverandøren i Nederland, og fungerte som en bekreftelse for Cappelen på at han hadde fått det han skulle ha.

– «Disco», tre kilo. «Mexican». «R Alfa», en kilo. Så er det «Sp Cream», fire kilo. Så er det special «Maroc», 500 gram. Så er det «Isolator». Den er det 100 gram av. Det er en kvalitet det er veldig vanskelig å få tak i, sier Cappelen, og forklarer at denne typen hasj gikk til kunder som var spesielt kresne.

Blant disse var blant andre «Øst», en mann i 40-årene som ble domfelt som en del av Cappelens narkotikanettverk.

– Jensen var ikke på ballen

Cappelen hevder en av grunnene til at han kunne holde på i en årrekke uten å bli tatt, var samarbeidet med den nå pensjonerte polititoppen Eirik Jensen. Cappelen sier han fikk informasjon av Jensen i bytte mot betaling. Dette var blant annet informasjon om hva Tollvesenet og gjorde og politiets ressurssituasjon.

TRAGEDIE: Gjermund Cappelen sier han var sur på Eirik Jensen etter at hasjen hans ble beslaglagt. Her sender han et blikk bort mot polititoppen på den første dagen av rettssaken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I retten fredag lurte tingrettsdommer Kim Heger om Jensen ikke hadde gjort jobben sin, i og med at hasjen ble stoppet.

– Har Jensen bidratt med noe her?

– Han kunne hatt oversikt over situasjonen, men det hadde han tydeligvis ikke. Han har ikke gjort jobben sin her, sier Cappelen, som først fikk informasjon om beslaget fra Jensen en stund etter at det hadde skjedd.

– Jeg syntes det var mistenkelig at det tok så lang tid. Jeg syntes ikke han var så på ballen som han hevdet at han var, sier Cappelen, og legger til at Jensen heller ikke fikk betalt for den mislykkede innførselen.

MENY: Denne hasjmenyen ble funnet i den nederlandskregistrerte traileren. Foto: NRK / NRK

– Vi var veldig skuffet

AVVISER: Eirik Jensen avviser at han har hjulpet Cappelen med å smugle hasj. Han sier kontakten med Cappelen bar knyttet til kildevirksomhet. Foto: Martin Giæver / NRK

I sin forklaring sa Jensen at han var i Praha på en politikonferanse da hasjen ble stoppet, og at han ikke hadde befatning med dette beslaget i det hele tatt.

I retten fredag ble Cappelen spurt om kontakt han hadde med Jensen i etterkant av beslaget. Alfheim lurte på om Cappelen visste at Jensen var bortreist.

– Det husker jeg ikke nå. Han har vært borte i perioder, men sa han hadde god kontroll uansett hvor han var. Vi hadde flere møter om dette.

– Vi var veldig skuffet begge to, og han måtte prøve å finne ut hva som hadde skjedd. Han sa det var en tollsak, kureren var stoppet, sier Cappelen, og legger til at denne kommunikasjonen ikke fremgår av aktoratets bevis.

Elden: Ikke mulig å stoppe

Eirik Jensen forsvarer John Christian Elden mener Cappelens forklaring fremstår som «flytende». Han mener det også er påfallende at det meste skal ha skjedd utenfor periodene der påtalemyndigheten sitter på SMS-er og kommunikasjon.

Elden viser også til at Cappelen har endret forklaring om hvordan samarbeidet med Jensen forløp. I de første avhørene hevdet Cappelen at Jensen ga beskjed når kysten var klar ved grensa.

Senere har han endret dette til å si at han fikk beskjed om eventuelle beslag som ble gjort, og at han kunne gi beskjed til kjøpere om å ikke møte opp dersom politiet forsøkte å gjøre kontrollerte innførsler.

– Hvordan reagerer Jensen på at Cappelen sier han ikke gjorde jobben sin?

– Han hadde ingen jobb, og det har Cappelen etter hvert blitt enig om. Når han etter hvert sier det ikke var mulig å stoppe en slik tollkontroll, så er det helt korrekt.