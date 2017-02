Eks-politimester: Stor fare for liv hvis Jensen-prosjekt blir kjent

– Det er så sensitivt. Det er stor fare for at liv vil gå tapt om bare deler av prosjektet blir kjent, sier Anstein Gjengedal, politimester i Oslo fra 2000 til 2012, til NRK.

Hverken Gjengedal eller andre som kjenner til prosjektet ønsker å utdype særlig overfor NRK. Ei heller hva temaet for arbeidsoppgavene til Jensen har vært, av fare for liv og helse til involverte.

Det topphemmelige prosjektet har vært en av grunnene til at rettssaken stadig har gått bak lukkede dører. Tirsdag ble dørene igjen lukket deler av dagen. Les mer:

Det var 10. januar den tidligere politilederen innledet forklaringen sin:

«Jeg har hatt en oppgave ingen vet noe om. Det er et av flere nasjonale, hemmelige prosjekter. Det har slitt på meg, og andre. Det vil komme vitner som kommer inn på det senere».

Hemmelig for Elden

ADMINISTRATOR: Tingrettsdommer Kim Heger i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Forklaringen ovverrasket alle. Også dommer Kim Heger måtte be Spesialenheten bekrefte at dette var opplysninger som stemte. Forsvarer John Christian Elden har ikke har fått innsyn i det.

– Påtemyndigheten har fått medhold i retten i å hemmelighetsstemple det. Vi har ikke fått noen nærmere begrunnelse. Og det er straffbart for meg å si det jeg vet, har Elden uttalt til NRK.

Bakgrunnen for oppdraget er, ifølge forsvareren, Jensens informantarbeid. Da Elden ba om mer informasjon fikk han ifølge eget utsagn som svar at hans eget brev var hemmeligstemplet.

PLANLEGGER: Eirik Jensens forsvarere, John Christian Elden (t.v) og Arild Holden hvisker i retten. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Fluktplaner, møtepunkter og kodeplasser

Jensen har sagt at prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi, men at han ikke kan si hva det dreier seg om. Riksadvokaten er en av dem som senere i rettssaken skal vitne.

«Jeg jobbet ikke alene. Jeg hadde en kar jeg forholdt meg til, og hadde møter på hemmelige steder i landet, sammen», har Jensen forklart i retten.

Prosjektet skal også forklare hvorfor mange politikollegaer ikke har forstått hva Jensen har arbeidet med, og hvorfor Jensen har fått store summer utbetalt, får NRK opplyst.

VÅPEN: Eirik Jensen viser fram våpen beslaglagt fra gjengmedlemmer i 2011. Foto: NRK

«På grunn av dette prosjektets karakter, og ansvaret for folk, fra 1998 til 2011, har jeg levd et liv på politihuset som ingen vet noe om. Dette medførte at jeg lagde hemmelige fluktplaner, jeg hadde hemmelige møtepunkter og kodeplasser, og jeg var redd for kontraspaning», sa Jensen i retten.

En halv million

VG har tidligere skrevet at Jensen fikk en halv million kroner utbetalt etter at han ble arrestert, og at dette dreier som lønn for det hemmelige prosjektet som ble lagt ned i 2012, da Hans Sverre Sjøvold overtok som politimester for Gjengedal.

Jensen var uenig i at prosjektet skulle legges ned. Etter hvert trakk han seg bort fra avsnittet for Spesielle Operasjoner etter en heftlig krangel med leder Einar Aas. Jensen ble senere rådgiver i politimesterens stab.

Når Jensen ble spurt ut av aktor om krangelen hadde bakgrunn i hans arbeid med kilder og regelverket rundt det, svarte Jensen:

«Det var ikke noe fokus på det, men hva skal jeg si? Denne historien er mer enn du leser om her. Dette har tilknytning til det nasjonale prosjektet.»