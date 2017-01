Cappelen ba om å få snakke med kildefører Jensen etter det første avhøret

Kun kalde blikk ble utvekslet mellom narkoimportøren Gjermund Cappelen (50) og den pensjonerte politilederen Eirik Jensen (59) da de møttes i Oslo tingrett mandag morgen.

De hadde ikke sett hverandre på tre år, men satte seg på hver sin ende av tiltalebenken i rettssal 250.

På spørsmålet om skyld svarte Cappelen ja, Jensen svarte nei.

På slutten av sitt innledningsforedrag kom aktor Lars Erik Alfheim til spaningen og til slutt pågripelsen av hasjsmugler Gjermund Cappelen 19. desember 2013.

Foreslo samarbeid

Etter det første avhøret ber Cappelen om å få snakke med sin kildefører, Eirik Jensen. Dette ønsket blir ikke etterkommet. Dagen etter signerer Cappelen på avhøret.

Cappelen skal deretter ha bedt om å få samarbeide med politiet. I tre avhør med politibetjenter fra Asker og Bærum politidistrikt nevner han denne muligheten.

– Han lover å gi den informasjonen han har, men han vil ha noe igjen for det, og at man ber om at det tas kontakt med kildefører Eirik Jensen, sier statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Deretter går Cappelen videre inn i avhør med Spesialenheten.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener det styrker politimannens sak at Cappelen etter det første avhøret ville møte Jensen.

– Det illustrerer vårt poeng. Dette er en informant/kilde og en politimann, sier Elden til NRK.

Eirik Jensen ønsket ikke å svare på spørsmål fra pressen da han forlot rettssalen.

– Nei takk, nå skal jeg hjem og sove, sa han.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener det er naturlig at Cappelen formulerte seg som han gjorde.

– Hvis han hadde sagt «er det mulig å få snakke med Eirik Jensen, han er politimann men vi har drevet sammen i business»s, så hadde han jo aldri fått snakke med ham. Så det er riktig og viktig at han omtalte ham som en politimann hvor det var et profesjonelt forhold mellom dem. Det håpet han skulle føre til at de kunne møtes, sier de Vibe.

Kontaktet Jensen etter innbrudd

Opptakten til pågripelsen var et innbrudd i hasjlageret til Cappelen-nettverket. Det uvanlige med innbruddet var at politiet sto bak. De ønsket å se hvilke reaksjoner det ville skape.

Da den såkalte julehasjen var stjålet, bredte panikken seg i hasjnettverket. Cappelen kontaktet politimannen Eirik Jensen.

Påtalemyndigheten leser i Oslo tingrett opp flere sms-er og møter mellom hasjsmugleren Gjermund Cappelen og politimannen Eirik Jensen. Dette mener aktor Lars Erik Alfheim viser et kriminelt samarbeid.

PANIKK ETTER INNBRUDD: Se politiets egne bilder av hasj-tyveriet politiet fingerte mot Cappelens nettverk. Du trenger javascript for å se video. PANIKK ETTER INNBRUDD: Se politiets egne bilder av hasj-tyveriet politiet fingerte mot Cappelens nettverk.

Det er 18. desember 2013 når politiet slår til mot ett av Cappelens lagre i Sørkedalsveien, og tar vekk over 100 kilo hasj.

En i Cappelens nettverk ringer og sier: «De har tatt alt som er». Cappelen møter en annen i nettverket før han sender melding til Jensen: «Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig.»

Jensen svarer senere på meldingen: «Ja. Er det nå». Cappelen svarer at han ikke trodde Jensen kom, siden han ikke hørte noe. De avtaler senere å møtes dagen etter. Cappelen skriver videre: «Jeg må forklare i morgen». Jensen svarer: «OK».

INNBRUDDET: Fra en garasjen på denne adressen i Sørkedalen tok politiet 100 kilo hasj. Foto: Håvard Hagen / NRK

«Sørg for at svinet blir borte»

19. desember sender Jensen flere meldinger til Cappelen, hvor han spør om det er noe nytt. På et tidspunkt svarer Cappelen: «Du må sørge for at svinet blir borte i julen.» Jensen svarer OK, og at han er «oppe i høgda» dagen etter.

Jensen skriver også til Cappelen: «Ikke noe solodrikking alene nå». Cappelen svarer «hehe», forklarer aktor.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden er tilbakeholden med å kommentere SMS-ene mellom Jensen og Cappelen.

– Jeg legger ikke noe i det. Det kommer en forklaring på dette fra Jensen senere, sier Elden til NRK.

Alfheim sier at Cappelen møtte en person på Lysaker 19. desember, og fikk overlevert 900.000 kroner. Senere samme dag ble Cappelens sønn pågrepet med en leiebil. Han skal da ha vært på vei til Amsterdam. I bilen fant politiet 3,4 millioner i vakuumpakkede sedler.

Cappelens sønn ble i Asker og Bærum tingrett dømt til 18 måneder fengsel.

Pågrepet med pistol og millioner

Senere samme dag, 19. desember, gikk politiet til aksjon mot Cappelen. Han ble pågrepet sammen med sin samboer hjemme i Bærum. Politiet fant 2,1 millioner kroner og en pistol.

Politiet leter fortsatt etter store verdier de mener narkobaronen har skjult i utlandet.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner.

