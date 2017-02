Elden: – Aktor vil si «haha, vi lurte deg»

Etter å ha gått gjennom den siste perioden før Cappelen ble pågrepet i desember 2013 innledet Alfheim en seanse med spørsmål han mente han ikke ble kvitt.

– Har du og jeg avtalt at jeg skal nedlegge en påstand som er gunstig for deg? Vi blir ikke kvitt dette temaet, sa Alfheim.

– Nei, aldri. Jeg har aldri blitt lovet noenting. Jeg forlangte mye til å begynne med, men jeg har ikke fått lovnader om noe som helst, svarte Cappelen.

Gjermund Cappelen ble hardt presset av aktor i retten i dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han forteller at han forsøkte å stille en rekke krav i avhør etter å ha forsøkt å få tak i Eirik Jensen og bedt om amnesti, men avviser at det er inngått noen avtaler.

Alfheim ramset opp alle påstandene og dommene i saken mot Cappelens nettverk og spurte Cappelen om han syntes påstandene var gunstige.

– Jeg kan ikke ha noen mening om det. Det er jo lange straffer, svarte Cappelen.

– Setter dommerne «sjakk matt»

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden tror Cappelen kan vente seg påstand om lang straff.

– Det virker som om påtalemyndigheten forbereder Cappelen på at han kan få et hakeslepp her når den endelige påstanden kommer, ved at de kan si «haha, vi har ingen avtale». Jeg tror han prøver å bygge opp til en tese der han kan si til slutt «haha, vi lurte deg,» sier Elden.

Elden mener likevel at opptakene av avhørene av Cappelen, som skal spilles for åpen rett, vil støtte noe av Cappelens forklaring.

– De bekrefter i hvert fall hvilket inntrykk Cappelen fikk fra politiet om hva han behøvde å forklare seg om og hvilken manglende straffereaksjon han ville få på det. Ut fra det som fremgår på lydbåndene, har jeg sterk forståelse for Cappelens oppfatning om at han tilnærmet er lovet amnesti, sier Elden.

Selv om avspillingen vil gå for åpne dører, har retten stengt dørene ut dagen, blant annet fordi Spesialenheten vil skjerme opplysninger om konkrete personer og informasjonsutvekslingen mellom Jensen og Cappelen.

– Det er vanskelig for dommeren å gjøre denne vurderingen, når Spesialenheten mener alt må være lukket. Dommerne vet ikke hva som kommer på forhånd, og er egentlig litt «sjakk matt». Vi har prøvd å motsette oss dette, og der står vi, sier Elden.

– Ingen slipper unna

Cappelen var tydelig ukomfortabel under deler av utspørringen, blant annet da Alfheim spurte om han hadde noen formening om hvorfor en av hans bekjente tok sitt eget liv på cella.

– Han ikke orket vel ikke å se for seg en lang fengselsstraff, sa Cappelen.

Alfheim presset også Cappelen om bruken av sønnen til å frakte penger, og ramset opp en rekke andre personer som er straffeforfulgt etter å ha kjøpt hasj eller hvitvasket penger for Cappelen.

Spørsmålet var det samme: – Synes du vi har behandlet deg og dine på en gunstig måte?

– Det er ingen som slipper unna her, sa Cappelen.

Er det begått noen urett mot deg i forbindelse med pågripelse? spurte Alfheim.

– Det har vært helt ordinært. Det har ikke vært noe ekstraordinært som jeg kjenner til, svarte Cappelen.

Aktor Lars Erik Alfheim og John Christian Elden i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Føler meg mislykket

Alfheim mener Cappelen har utlevert nettverket sitt i langt større grad enn tidligere. At han har erkjent å ha brukt sønnen sin og resten av nettverket til å skjerme seg selv, gir et bilde av en kynisk mann, mener Alfheim.

– Er du her fordi du synes det er morsomt å sitte her? spurte aktor.

– Selvfølgelig ikke. Jeg føler meg helt mislykka. Jeg har tenkt veldig mye på at jeg har tilstått så mye jeg har gjort, om det var noe poeng. Konsekvensene har vært enorme, sa Cappelen.

Alfheim spurte også om hvorfor Cappelen ikke bare trakk forklaringen sin.

– Jeg må for en gangs skyld i livet ta ansvar for det jeg har gjort. Derfor fortalte jeg alt. Det er ikke løgn. Jeg må stå for det jeg har sagt. Jeg har tenkt på det mange ganger, å trekke meg tilbake. Men det går ikke.

Han nekter likevel å svare på en rekke spørsmål.

– Det er et nettverk der ut som kan slå voldsomt hardt ned på ting. Det har skjedd før at det har vært represalier mot folk som har tysta.

Alfheim har hele tiden avvist at påtalemyndigheten har inngått noen form for avtale med Cappelen. Statsadvokaten sier tirsdag at han ikke vil gi kommentarer til pressen før etter endt rettsdag. Dørene i rettssaken er lukket ut dagen, men vil bli åpnet igjen i morgen.