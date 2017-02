Politiet til Cappelen om å få mildere straff: – Det er måter å løse dette på

Oslo tingrett fikk onsdag høre skjulte opptak som ble gjort av tre samtaler mellom Gjermund Cappelen og to politifolk mens Cappelen satt i varetekt i januar 2014. Cappelen ble pågrepet i sitt hjem 19. desember 2013 og hadde altså sittet i isolasjon over nyttår.

Cappelen var ikke kjent med at de «uformelle samtalene» ble tatt opp på bånd.

Et sentralt tema i saken er hvilke løfter politiet har gitt Cappelen i bytte mot å avgi en forklaring. Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sa tirsdag at han har forståelse for at Cappelen trodde han ble lovet amnesti mot å forklare seg.

– Måter å løse dette på

I den tredje samtalen, gjort i Drammen fengsel 12. januar, diskuterer Cappelen og politifolkene de forestående avhørene med Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten hadde blitt koblet inn i saken for å håndtere saken mot politimannen Eirik Jensen.

I samtalen med de to politimennene 12. januar tar Cappelen opp temaet amnesti, altså muligheten for at han selv ikke skulle straffeforfølges, om han forklarte seg inngående om Jensens rolle.

– Jeg kan ikke få amnesti, fordi den paragrafen jeg er siktet for gir minst tre år, sier Cappelen.

Cappelen var på dette tidspunktet siktet for grov narkotikakriminalitet. Svaret fra den ene politimannen i Asker og Bærum politidistrikt kom raskt.

– Men det er tekniske måter å løse dette på.

Cappelen vil gjerne ha vitnebeskyttelse, og forhører seg også om hvorvidt en eventuell dom kan unntas offentlighet.

– Dere får så ekstremt mye nå. Dere får så mange fjær i hatten. Det kommer til å bli en stor sak for Asker og Bærum. Det blir den største korrupsjonssaken i norgeshistorien, sier han.

Riksadvokat Tor-Akser Busch er stevnet som vitne i saken. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Riksadvokaten vil gjøre alt

Allerede i den første samtalen med politiet, gjennomført 7. januar 2014, får Cappelen spørsmål om hvordan han har klart å unngå å bli tatt av politiet gjennom mange år. Etter først å ha kommet med flere krav, begynner Cappelen å fortelle om kontakten med en politimann, Cappelen beskriver også seg selv som «Norges beste kilde noensinne».

I en senere samtale, altså 10. januar bekrefter Cappelen på direkte spørsmål at han politimannen han snakker om er Eirik Jensen. Også i denne samtalen kommer spørsmålet om amnesti opp.

Cappelen får da beskjed om at Riksadvokaten personlig har blitt informert om saken samme dag.

– Dette er svært uvanlig, understreker den ene politimannen.

I denne samtalen sier politiet samtidig at Riksadvokaten ikke kan gi lovnader om fullstendig straffefrihet.

– Riksadvokaten har sagt at ordet «amnesti» i ikke finnes i norsk lovverk. Han sier kan skal gjøre alt han kan for å imøtekomme ditt ønske, men han kan ikke ta ordet amnesti i sin munn, sier en av dem.

Jensens forsvarer John Christian Elden sier til NRK at han mener det er interessant at politiet så tidlig nevner om Riksadvokatens involvering i saken. Elden har også stevnet Riksadvokat Tor-Aksel Busch som vitne.

– Det er ganske klare ord for pengene fra politiet disse samtalene, hvor de sier at Riksadvokaten har gått med på dette. Vi noterer oss dette og kommer tilbake til det, sier Elden.

Politiets første samtale med Gjermund Cappelen ble gjennomført på Ila fengsel. Bildet er fra et intervju NRK gjorde med Cappelen i forkant av rettssaken. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Statsadvokaten: – Blir ikke kvitt dette temaet

Spørsmålet om hvilken rabatt Cappelen får for å forklare seg har blitt brakt på banen en rekke ganger, også av Jensen selv i forkant av saken. Samtidig som det er på det rene at en tilståelse skal gi en form for strafferabatt, skal denne som regel ikke overstige en tredel av en eventuell dom.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener spørsmålet om Cappelen har inngått en mer fordelaktig avtale har blitt hengende over saken på en uheldig måte. Han brukte derfor den siste delen av sin utspørring av Cappelen til å få narkosmugleren selv til å avkrefte at han har blitt gitt noen lovnader.

Alfheim påpekte også at det til syvende og sist er dommerne som avgjør hvilken strafferabatt Cappelen eventuelt skal få.

– Har du og jeg avtalt at jeg skal nedlegge en påstand som er gunstig for deg? Vi blir ikke kvitt dette temaet, sa Alfheim.

– Nei, aldri. Jeg har aldri blitt lovet noen ting. Jeg forlangte mye til å begynne med, men jeg har ikke fått lovnader om noe som helst, svarte Cappelen.

Alfheim presset også Cappelen om bruken av sønnen til å frakte penger, og ramset opp en rekke andre personer som er straffeforfulgt etter å ha kjøpt hasj eller hvitvasket penger for Cappelen.

– Synes du vi har behandlet deg og dine på en gunstig måte?

– Det er ingen som slipper unna her, sa Cappelen.

John Christian Elden mener på sin side at motivasjonen om strafferabatt er en av hovedårsakene til Cappelen trakk politimannen Jensen inn i saken.

– Ut fra det som fremgår på lydbåndene, har jeg sterk forståelse for Cappelens oppfatning om at han tilnærmet er lovet amnesti, sa Elden til NRK i går.

Politimannen Eirik Jensen hadde et tett forhold til Gjermund Cappelen over mange år. Foto: Martin Giæver / NRK

– Jeg trenger ikke gå på byen

I tillegg til å være opptatt av muligheten for å få kortest mulig straff, gjentar Cappelen flere ganger i samtalene med politiet at han ønsker å slippe ut av varetekt raskest mulig.

I en av samtalene påpeker den ene politimannen at Eirik Jensen kanskje ville begynne å lure, dersom Cappelen slipper ut for tidlig.

– Jeg trenger ikke gå på byen. Jeg må se ungene mine. Hvis ikke blir det et mareritt. Da har jeg solgt meg billig, og så blir det ikke mye igjen, sier Cappelen.

I retten onsdag ble det også lagt frem opptak fra den første samtalen med Cappelen, fra 7. januar 2014. I motsetning til de to siste samtalene, som er gjort mens Cappelen er i Drammen fengsel, satt Cappelen da på Ila.

Politifolkene understreker i opptaket at det er urealistisk å forvente 100 prosent straffefrihet, og at saken mot Cappelen «vil gå sin gang».

– Jeg skjønner. Saken må være som den er, men jeg snakker om tidligere ting. De kommer til å si masse rart om meg, og jeg vil ha amnesti for det. Dette skal jeg ha ordentlig betalt for, hvis jeg skal utsette meg selv for dette her, sier Cappelen.

– Jeg kan ikke love deg gull og grønne skoger, sier en av politibetjentene.

«I krig og kjærlighet er alt lov»

I den siste samtalen i Drammen fengsel, 12. januar, sier Cappelen at han forventer et bikkjeslagsmål med Jensen når han blir kjent med påstandene. Cappelen mener også at Jensen ikke har lov til å fortelle at han var politiets kilde, og er bekymret for hva som kan komme frem.

Den ene politimannen demper tilsynelatende Cappelens forventninger om at Jensen vil holde kildeforholdet gjennom mer enn 20 år skjult.

– Det kommer til å bli krig. Og i krig og kjærlighet er alt lov, er det noen som sier, sier den ene politimannen.

– Jojo, han er ikke dum. Han vil prøve å komme seg unna. Han kjenner sikkert en like møkkete advokat som han er politi, svarer Cappelen.

Politimannen svarer at de er avhengige av en solid forklaring fra Cappelen, før man går videre med saken.

– Vi må vite så mye som mulig. Vi må vite at spikeren kan slås helt ned før vi slår til. Da får han ikke vippet den opp. Derfor må vi gjøre en god jobb før det smeller, sier politimannen.

Gjermund Cappelen fortsetter sin forklaring på mandag. Da er det Spesialenheten som skal stille spørsmålene. Torsdag er og fredag er rettsfri i saken. Samtidig skal Gjermund Cappelen fredag vitne i saken mot sitt eget nettverk i Borgarting lagmannsrett.