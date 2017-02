Politiet brukte informant mot Cappelen: – Kan få betydning for vurderingene i retten

Etter flere mislykkede forsøk på avdekke Cappelens nettverk, skal politiet i Asker og Bærum høsten 2013 ha klart å skaffe seg en person på innsiden av norgeshistoriens mest veldrevne narkotikanettverk.

Informanten var en medvirkende årsak til at politiet i Asker og Bærum endelig klarte å få i gang en mer håndfast etterforskning mot bærumsmannen, med omfattende spaningsvirksomhet. En spaningsvirksomhet som etter hvert førte til at også Eirik Jensen ble observert i møter med Cappelen.

– Cappelen-møte ble spanet på

Dagbladet skriver mandag at den angivelige informanten på et tidspunkt var svært involvert i Cappelens snusselskap «Pure Nordic» rundt 2011. NRK har gjennom rettssaken fått bekreftet fra flere uavhengige kilder at politiet i Asker og Bærum skal ha hatt en informant på innsiden av Cappelens liga. Mannen, som har hatt en jobb i utelivsbransjen, ble ikke pågrepet da politiet slo til mot Cappelens nettverk i 2013.

Flere kilder sier til NRK at mannen også skal ha vært til stede under en pengeoverlevering mellom Cappelen og en av de domfelte i Cappelens nettverk vinteren 2013. Møtet ble fulgt av spanere fra politiet og er en av sentrale hendelser i opprullingen av nettverket.

I sitt innledningsforedrag i begynnelsen av straffesaken mot Gjermund Cappelen i Oslo tingrett bekreftet statsadvokat Lars Erik Alfheim at det ble brukt en eller flere informanter i opprullingen narkoligaen. Alfheim kom inn på temaet da han fortalte at politiet fryktet at Cappelen hadde kontakter i politiet, og derfor skulle bli klar over etterforskningen mot ham.

– Det ble derfor gjennomført en lukket operasjon mot Cappelen. Politiet spanet på ham etter opplysninger fra informanter, fortalte Alfheim.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken nærmere mandag, og viser til sitt innledningsforedrag.

NRKs reporter Runa Victoria Engen oppsummer rettsdagen mandag 6. februar. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter Runa Victoria Engen oppsummer rettsdagen mandag 6. februar.

Pågrepet for grov narkotikaforbrytelse

Etter at Cappelen ble pågrepet av politiet, skal mannen selv ha slått seg opp innen narkotikainnførsel. I mars 2016 ble det imidlertid stopp.

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet, viser kjennelser NRK fått tilgang til. Ifølge Dagbladet har mannen erkjent straffskyld for innførsel av 240 kilo hasj. Han ble nylig løslatt fra varetekt, og frykter nå for sin egen sikkerhet, ifølge avisa.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til mannen i 30-årene. Han ønsker ikke å kommentere saken, men nekter for at klienten hans har vært informant for politiet. Mannen opplever det svært ille å bli omtalt som informant og ønsker å være i fred.

Elden: – Må etterforskes nærmere

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier til NRK at han selv ikke er kjent med hvorvidt opplysningene om en informant stemmer, men viser til at statsadvokaten selv var inne på det i sitt innledningsforedrag.

– Hvis vi etter hvert får bekreftet at det har vært en slik informant, hva vedkommende har gjort, og hvem det er, så kan det få betydning for de vurderingene som ligger her i retten. Hvis noen går på og provoserer Cappelen til å begå handlinger, er det viktig å se hvilken motivasjon de har.

– Hva kan dere som forsvarere gjøre for å belyse dette nærmere?

– Statsadvokaten sa dette allerede i sitt innledningsforedrag i åpen rett, at det var en informant involvert her. Derfor ba vi Spesialenheten etterforske dette nærmere. Det var en helt ny opplysning, både for Spesialenheten og oss.

– Er det aktuelt å stevne ham som vitne?

– Hvem som helst kan stevnes fram til som vitne frem til juni, så vi har god tid, sier Elden.

Involvert i snusselskap

Gjermund Cappelen gikk i 2011 sammen med flere andre for starte selskapet Pure Nordic. Selskapet skulle importere tørrsnøs fra Danmark. Kundene skulle selv vanne ut snusen i kjøleskap over natten, noe som gjorde utsalgsprisen lavere.

Selskapet gikk imidlertid nedenom og hjem med et brak, blant annet som følge av at Toll – og avgiftsdirektoratet gjorde et bokettersyn i selskapet. Dette førte til et krav nesten en million kroner, forklarte Cappelen i retten. I 2013 ble selskapet slått konkurs, etter egentlig å ha ligget brakk siden 2012.

– Vi prøvde å selge det til uavhengige kiosker og butikker. Det gikk ikke så veldig bra. Det var mye styr, og det kom et miljø der med noen kriminelle elementer også. Folk hadde lagt ned mye innsats i dette, og da Pure Nordic gikk konkurs, var det flere som ble sure, har Cappelen forklart i retten.

Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe ønsker ikke å kommentere denne saken.