Cappelen ville avlytte Eirik Jensen

Retten får i dag høre opptak som ble gjort i skjul da politiet hadde uformelle samtaler med Cappelen på cella etter at han ble pågrepet. Det er tre opptak i alt.

Etter å ha bedt om amnesti og fordeler for seg selv, forteller Cappelen i den andre samtalen at han har bestemt seg for å gjennomføre det han antydet i den første samtalen.

– Dere får en fjær i hatten, men jeg vil også ha noe igjen for dette. Det er bare en løsning på dette, og det er å få ham på bånd. Han er smart, vet du, sier Cappelen.

Det er i denne samtalen han navngir Eirik Jensen for første gang. Han har også forslag til hvordan man kan skaffe bevis mot politimannen.

– Jeg har lagt en plan, jeg har jo tid til å tenke her. Det jeg ser for meg, er at han sikkert veldig blir veldig var om jeg oppsøker ham. Det er ikke gjort på fem minutter, for å si det sånn.

– Jeg ser for meg at jeg ofte henter ham ved politistasjonen, at jeg henter ham ved Kiwi-butikken. Det er der han holder til. Da er det bare for dere å montere utstyr i bilen, eller jeg kan ha det på meg. Det er ikke verre enn det, sier Cappelen.

– Jensen presset meg

Gjermund Cappelen hevder Eirik Jensen hadde pengeproblemer og forsøkte å skremme ham. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Cappelen hevder at Jensen har forsøkt å skremme ham og presset ham for penger.

– Han har forsøkt å skremme meg. Men om han ikke har truet meg, så har han presset meg litt. De siste seks-syv årene har vært sånn. Han har skikkelig problemer med penger, sier han.

Cappelen hevder også at han har betalt Jensen for innførsler som ikke har kommet, og at Jensen umiddelbart begynte å spørre om når neste innførsel kom.

– Jeg har til og med betalt ham for laster som ikke har kommet, bare for å slippe det maset hans, sier Cappelen.

Cappelen hevder Jensen har varslet ham om spaning, aksjoner og beslag for at Cappelen skulle vite når det var trygt å ta imot hasj fra utlandet. Jensen nekter for dette, og sier Cappelen var hans kilde.

– Jeg har kunnet holde på helt fritt. Han har sørget for at Tollvesenet har fjernet seg eller hatt kontroll med grenseoverganger. Er det beslag, får jeg beskjed, sier han.

I opptaket hevder Cappelen at Jensen var «en skikkelig drittsekk» første gangen de møttes, da Cappelen ble pågrepet tidlig på 90-tallet.

– Det gikk ikke lang tid, bare noen måneder før han skulle ha penger. Han klagde veldig, for å se om jeg reagerte på det. Han har brukt meg så mye som mulig, for å legitimere kontakten. Jeg aner ikke hvor mye jeg har vært med på, sier han.

«Da er du uangripelig»

Aktor Lars Erik Alfheim brukte en del av sin utspørring til å gjøre det klart at Cappelen aldri har fått noen lovnader om mildere straff eller amnesti.

Jensens forsvarer John Christian Elden sa imidlertid at han forsto at Cappelen fikk inntrykk av at han kunne få en mildere straffereaksjon.

I opptaket understreker politifolkene at amnesti er uaktuelt og saken mot Cappelen vil gå sin gang, men oppfordrer ham til å fortelle alt.

– Riksadvokaten har sagt at ordet amnesti ikke finnes i norsk lovverk. Han sier kan skal gjøre alt han kan for å imøtekomme ditt ønske, men han kan ikke ta ordet amnesti i sin munn, sier en av dem.

– Jeg kan ikke sitte sammen med ham på samme tiltalebenk. Jeg vet ikke hvordan livet mitt blir etterpå. Jeg har familien min å tenke på, og han er klin gærn, vet du. Han kjenner ikke bare meg. Han kan lage et jævlig surr for meg i ettertid. Han kan sende torpedoer på meg, som knuser døra og skyter, sier Cappelen.

– Hvis du får alt med og ikke har noen skjeletter i skapet lenger, er du en fri mann når du går ut. Da er du uangripelig etterpå, sier en av politifolkene.

I opptaket forteller politifolkene at det bare er de to og de nærmeste sjefene deres som vet om saken, og at det er viktig å ikke blande kortene.

– Det er også politimesteren, det må han være. De har vært i kontakt med Riksadvokaten i dag, så det er bragt opp så høyt man får det. Dette blir ikke avgjort på et bakrom. Det er snakk om Riksadvokaten personlig. Det er uvanlig, sier de.

Det er også på dette tidspunktet Spesialenheten for politisaker kobles inn. Jensen ble pågrepet 24. februar.