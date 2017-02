Cappelen etter «hasjinnbruddet»: – Ba Jensen putte fyren i fengsel

Storsmugleren Gjermund Cappelen har tirsdag kommet inn i de mest vesentlige delene av sin forklaring, som omhandler perioden før pågripelsen i desember 2013. Politiet var da i gang med «Operasjon Silent», med omfattende spaning på Cappelen og hans narkoliga.

Operasjonen kulminerte med at politiet fingerte et innbrudd i et av narkoligaens lagre natt til 18. desember 2013. Fra en garasje disponert av den såkalte rørleggeren (52) i nettverket i Sørkedalsveien i Oslo tok politiet over 100 kilo. Rørleggeren tok raskt kontakt med Gjermund Cappelen, som umiddelbart tok ringe Eirik Jensen.

– Jeg fikk ikke møtt ham (Jensen, journ.anm.) før dagen etterpå. Jeg visste ikke at politiet hadde vært der, så jeg betegnet det som et innbrudd, naiv som jeg var. Jeg tenkte at Eirik kanskje hadde snappet det opp.

Aktor Lars Erik Alfheim lurte på hva Cappelen skulle spørre Jensen om.

– Jeg fortalte at det hadde blitt borte rundt 100 kilo, og lurte på hva han tenkte. Han sa at han ikke hadde fått det med seg. Jeg sa det kunne være en kar jeg hadde vært litt på kanten med, at det kanskje hadde vært noen kjeltringer som hadde spanet og avdekket lageret.

Ba Jensen sjekke konkurrent

Cappelen sier i retten at han også ga et navn han ville at politimannen skulle sjekke ut. Navnet tilhører en mann som ifølge Cappelen var en slags konkurrent i hasjbransjen.

– Han skulle sjekke litt selv. Så ble vi enige om å prøve å finne ut av det.

– Det viktigste var at det ikke var politiet. Det trodde ikke jeg. Eirik var litt usikker, han ba meg om å holde kontroll på rørleggeren, sier Cappelen, som sier han selv ikke trodde barndomskameraten i nettverket sto bak.

– Hvilken plan la du?

– Enten fikk jeg finne hasjen selv, eller så fikk Jensen finne fyren (konkurrenten, journ. anm.) og putte ham i fengsel. Det mest fordelaktige ville være å finne hasjen. Det syntes Erik også, sier Cappelen.

Statsadvokat Alfheim spør i retten om Cappelen hadde planlagt å oppsøke personen han mistenkte at kunne stå bak hasjinnbruddet. Cappelen sier han «tenkte denne tanken også».

Eirik Jensen ble ikke gjort kjent med pågripelsen av mannen han hadde et kilde eller informantforhold siden 1993. En av grunnene var at politiets spanere fryktet at Cappelen hadde en kilde på innsiden av politiet.

Fra en garasje i Sørkedalsveien i Oslo fjernet politiet 109 kilo hasj i desember 2013. Det ble begynnelsen på slutten for Cappelens narkotikaliga. Foto: Håvard Hagen / NRK

Vil ikke snakke om sønnen

Innbruddet i hasjlageret i Sørkedalsveien førte til omfattende kontakt internt i nettverket. Politiet, som allerede hadde kontroll på Cappelens kommunikasjon, fikk dermed god oversikt over medlemmene i narkotikaligaen.

Politiet spanet på Gjermund Cappelen mens han pakket en bil full av penger utenfor hjemmet sitt i Bærum. Bilen skulle sønnen kjøre ut av landet. Foto: Politiet / NRK

Dagen etter innbruddet ble spanere vitne til at Cappelen møtte Jensen ved en Kiwi-butikk på Grønlandsleiret, bare et steinkast unna politihuset på Grønland. Cappelen hevder han ga Jensen penger i dette møtet, men avviste tidligere tirsdag at disse pengene var tilbakebetaling av et lån.

Rett før midnatt 19. desember slo politiet mot nettverket, og blant annet Gjermund Cappelen og kona hans i deres hjem i Bærum. I huset til Cappelen blir det blant annet funnet over to millioner kroner.

I tillegg ble Cappelens sønn pågrepet med om lag 3,4 millioner kroner i en bil som ifølge politiet var på vei til Amsterdam. Sønnen ble i fjor dømt for heleri i Asker og Bærum tingrett, noe Cappelen er svært lite villig til å snakke om.

– Det er litt vanskelig å snakke om siden sønnen min er involvert. Det er helt opplagt at han var utsatt for fare. Jeg har ikke lyst til å fortelle noe mer om det, sier en lavmælt Cappelen i retten.

Gjermund Cappelen er inne i en avgjørende del av sin forklaring. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen sendte «motorras»-SMS

I tiden etter pågripelsen av Cappelen, sendte Jensen flere meldinger til Cappelen. I en av meldingene, sendt 20. desember, heter det:

«Kunne ikke du få sjekket hans vare- og deleutvalg via en som har hatt motorras. Du vet jo om det er originaldeler når du ser dem».

I retten fortalte Jensen at Cappelen bare hadde fortalt at det var en bekjent som hadde blitt utsatt for innbrudd. Han hevdet tekstmeldingen var et ledd i informasjonsinnhentingen Cappelen bidro med.

– Det er vanlig at når man gjør undersøkelser, så avdekker man hvilken type hasj som selges. Jeg var ute etter å finne en inngang til å benytte meg av situasjonen, og tenkte som en enkel politimann, sier Jensen.

Cappelen leste imidlertid aldri meldingene, fordi han satt i varetekt. Alfheim lurer på om Cappelen hadde tenkt i samme baner selv.

– Ja, men jeg var mer forbanna. Jensen tok det nok mer rolig enn jeg gjorde, sier 50-åringen i retten.

– Har aldri blitt lovet noenting

Det er tirsdag ventet at dørene i retten kommer til å bli lukket, når aktor Alheim kommer inn på temaer rundt pågripelsen som kan være en fare for Cappelen eller Jensens sikkerhet. Før den lukke delen, ville Alfheim først ha Cappelen til å forklare seg om den angivelige avtalen politiet har gjort med Cappelen.

– Har vi avtalt at jeg skal nedlegge en påstand som er gunstig for deg?

– Nei, aldri. Jeg har aldri blitt lovet noenting. Jeg forlangte mye til å begynne med, men jeg har ikke fått lovnader om noe som helst i ettertid, sier Cappelen.

Alfheim pekte også på at de andre i narkotikenettverket ble dømt til lange straffer i Asker og Bærum tingrett, i tillegg til at Cappelens sønn har blitt trukket inn i saken. Alfheim mener dette viser at politiet ikke har gjort Cappelen noen tjenester.

– Du erkjenner å ha brukt en politimann i nettverket ditt til å varsle. Jeg oppfatter dette som en svært kynisk situasjon. Hvordan tror du det slår ut på straffeutmålingen?

– Det er ikke bra for meg, sier Cappelen kort.

