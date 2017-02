Hevder Eirik Jensen stjal narkotika fra beslag

Påstanden kom i en samtale med politiet mens Cappelen satt i varetekt. Det ble gjort skjulte opptak av tre samtaler, som blir spilt av i Oslo tingrett onsdag.

Cappelen forteller i andre samtale at Jensen har hjulpet ham mye med rusproblemene, og forteller også om turen til Spania, der Jensen var med.

– Han har vært veldig på meg når det gjelder rus. Det er positivt. Der har han stilt opp. Men etter at jeg sprakk har han ikke vært mer interessert. Han gikk til og med inn i safen på politihuset og hentet stoff til meg, fra et beslag. Der ble det borte stoff, sier Cappelen i opptaket.

Cappelen hevder han husker hvilken sak beslaget var fra.

– Han har gjort mye rart. Han har også sendt folk som krevde penger og sånn, hvis det var noen som var for sene med å betale. Fyren er ikke god, vet du. Han skulle aldri ha vært politimann, sier Cappelen.

Cappelen forteller også i samtalene at han er på avrusning på et ganske mildt stoff, og at han mener det fungerer bra.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Elden: – Uriktige anklager

I lunsjpausen spurte NRK Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden om de mange påstandene i opptakene, blant annet at Jensen skal ha gitt Cappelen stoff fra et beslag.

– Han kommer med en rekke påstander. Han har også sagt at grensen er klarert, noe vi gjennom bevisførsel har sett at ikke har vært mulig, og som Jensen heller ikke har vært tiltalt for, sier Elden.

– Når det heller ikke er tatt ut noen tiltale om at han skal ha tatt ut stoff fra et slikt beslag, så sier det sitt om hva etterforskningen har vist om disse uriktige anklagene, sier han.

Elden mener også det er interessant å høre anklagene om at Jensen skal ha presset Cappelen for penger.

– Skal man følge disse lydopptakene er det Jensen som har vært den store narkotikasmugleren her, og det kan man jo tenke sitt om, sier Elden.

Eirik Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden i Oslo tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Det går 100 kjeltringer på en skitten politimann

Cappelen har flere ganger hevdet at Jensen hadde pengeproblemer, og at han presset ham for penger etter hasjinnførslene.

– Han har hatt mye problemer, og brukt mye penger. Det siste huset han kjøpte, var det veldig mye problemer med. Jeg vet ikke om han lyver, men alt måtte byttes, sier han.

– Men det er ikke andre type problemer? spør politiet.

– Nei, det er ikke gambling, eller noe sånt. Han er en gjerrigknark, skjønner du.

Cappelen har forklart at han raskt skjønte at politiet var ute etter Eirik Jensen da han fikk besøk på cella, og navnga ham etter å ha forsøkt å forhandle om amnesti og straffereduksjon.

– Vi er veldig glad for at du har vist oss denne tilliten. Så er vi glade for at Riksadvokaten er på banen. Da blir det progresjon, sier en av politifolkene i opptaket.

Han sier han har visst om Cappelen i 15 år, men at det har vært umulig å ta ham.

– Men jeg har møtt deg to ganger. Og når man ser mennesket bak, og selv om du ikke kjenner meg, og du velger å vise meg tilliten, så blir det automatisk til at det snur seg, sier politimannen.

– Det er få som vet. Vi vet hva du bidrar til, men de andre vet ikke det. De ser bare sleipingen som kjører rundt i 760-en. Men dette kommer for en dag, og da vil det snu. Det går 100 kjeltringer på en skitten politimann, sier en av politifolkene.

John Christian Elden sier til NRK at det er åpenbart at signalene fra Riksadvokaten var hovedmotivasjonen for Cappelens anklager mot Jensen.