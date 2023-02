Artikkelen oppdateres fortløpende under direktesendingen ...

Hvem kan ta Norge helt til topps i Eurovision 2023 i Liverpool? Det er spørsmålet vi sammen skal stemme frem svaret på akkurat nå.

Artistene opptrådte i følgende rekkefølge i finalen:

JONE: «Ekko Inni Meg»

Tekst og melodi: Morten Franck, Christopher Colin Archer, Christine Ekeberg, Audun Agnar Guldbrandsen og Silje Blandkjenn

Se JONE: «Ekko Inni Meg» Du trenger javascript for å se video.

Jone har blanda russemusikk og folkemusikk, noe som overhodet ikke funker for meg personlig - men det er vanskelig å krangle på at det fenger.

Jeg må likevel hente frem den 18 år gamle mossingen i meg for å få dansefoten til å rykke skikkelig. Men den versjonen av meg som sitter i Poloen og ødelegger subwoofere blir jo litt sjarmert.

Han har forstått at hooks er viktige i MGP, for dette refrenget husker man jo.

En annen ting han har forstått er at målgruppa er glad i anime – dette kostymet er jo som snytt ut av nesa på en japansk tegneseriehelt.

Teksten er naturligvis helt ubrukelig, men det har vist seg å komme i andre rekke i MGP, så man får vel spandere på seg et ekstra øye på terningen hvis man tar et internasjonalt publikum med i ligninga: Dette er akkurat passe erkenorsk til å kunne sjarmere en latvier, en italiener og en spanjol samtidig. Terningkast 3.

«Jeg og min datter på 10 år liker musikk med fart, og vår favoritt er Ekko inni meg med Jone. Vi gleder oss 😊» – Turid Fagereng

«Assa ser mgp bare fordi Jone er med😂» – Anders Tangen

Eline Thorp: «Not Meant to Be»

Tekst og melodi: Jonas Holteberg Jensen, Andreas Stone Johansson, Elsa Søllesvik og Eline Thorp

Se Eline Thorp: «Not Meant to Be» Du trenger javascript for å se video.

Eline Thorp overrasket meg da hun gikk videre fra tredje delfinale, men man kan jo seg for seg at sceneskrekk-historien spilte inn her. Dette er en låt med veldig Sigrid-vibe, bare skrudd 10 år tilbake.

Ingen tvil om at refrenget har noe å fare med, men for meg er det en litt for klassisk struktur og oppbygning i låta som gjør at man ikke får spesielt mye nytt ut av den.

Eline ser imidlertid ut til å trives på scenen, og har en imponerende kontroll på nervene.

Men: Ser man for seg denne på scenen i Liverpool tror jeg nok den kommer til å falle igjennom dersom de 10 musikalske dobbeltgjengerne dukker opp slik de pleier.

Sett i sammenheng med de andre låtene i den norske finalen er den nok likevel litt sterkere enn mitt opprinnelige terningkast 3, så her kan vi strekke oss til en firer.

«Eline Torp synes jeg er en av de tredje beste» – Sigve Ruud-Sollie

Skrellex: «Love Again»

Tekst og melodi: Kai Thomas Ryen Larsen, Michael James Down, Will Taylor, Primoz Poglajen og Jonas Gladnikoff

Se Skrellex: «Love Again» Du trenger javascript for å se video.

Så er det tid for Moss! Skrellex har nok den mest klassiske Eurovision-låta i år, med full fest, kraftig energi og enormt sceneshow.

Selvtilliten og utstrålingen til Skrellex er uslåelig, og låta har et arrangement som nesten alltid funker i Europa: Korte vers, sprekt pre-chorus og et refreng som svinger mer enn Petter Northug i fylla.

Legg til et par imponerende tonesprang og et budskap det er lett å støtte har du bortimot et perfekt Eurovision-bidrag. Man rekker aldri å bli lei, og selv om noe av dette er velkjente grep er dette skikkelig fluepapir for hjernen.

Skal vi sende noe skikkelig godteri bør vi nok gå for denne dama, altså. Terningkast 5.

«Skrellex er kanskje den som virkelig kan synge av den gjengen i kveld» – Stein Hokstad

«Skrellex kan asså gjøre det skikkelig bra i Eurovision!» – Sebastian Bredin

Ulrikke Brandstorp: «Honestly»

Tekst og melodi: Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Ulrikke Brandstorp, Joshua Oliver, Christoffer Gunnestad

Se Ulrikke Brandstorp: «Honestly» Du trenger javascript for å se video.

Tid for Ulrikke! Storfavoritten er sulten på pandemi-revansje, og det er ikke vanskelig å forstå. Et av livets største øyeblikk ødelagt av en syk pangolin?

Denne låta er også en typisk Eurovision-banger, og selv om teksten heller ikke her er noen høydare er Ulrikke en så god vokalist at refrenget sparker fletta av de fleste. Det er en stor Disney-feeling over dette, og slike grandiose ballader har det jo med å fenge publikum. Jeg tror europeerne (og australierne) vil like dette nesten like godt som de pleier å like Sveriges bidrag.

Ulrikke og teamet hennes har så god kontroll på Eurovision-arrangementer at man formelig kan se for seg denne låta bli spilt to i ganger i finalen. En gang i hovedkonkurransen, og en gang som vinner. Helt rått. Terningkast 6.

«Ulrikke spilte meget bra. Men, jeg tror de ikke vinner. Ingen tvil hvem jeg tror vinner MGP…..» – Per Az

«Ulrikke er god ! Synd låta er så dårlig ......» – Ivar Ramsdal Bryn Isaksen

Umami Tsunami: «Geronimo»

Tekst og melodi: Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Bjørn Olav Edvardsen, Sindre Timberlid Jenssen, Lasse Midtsian Nymann og Kristian Lund

Se Umami Tsunami: «Geronimo» Du trenger javascript for å se video.

Det er duket for unggutta i Umami Tsunami, som har lagt mye av æren i koreografien, og ikke så mye i låta. Syns mye av arrangementet er litt for Ole, Dole, Doffen her, altså.

Jeg skjønner at det har en stor appell hos de litt yngre, men i Eurovision tror jeg dette er altfor slapt. Boyband-vibben er vel litt ferdig også nedover på kontinentet.

Når det er sagt skal disse gutta naturligvis ha for sin naturlige og uredde fremtoning på scenen og utømmelige energi.

«Geronimo» er slett ikke noe makkverk, men jeg tar meg selv i å mistenke at svært få ville stemt på dette i en Eurovision-finale. Låta er liksom for pregløs og uinteressant. Terningkast 3.

«Friskt med de unge guttene da 😀» – Irene Sletvik

«Umami .... flinke og samstemte gutter med fengende dans/refreng. Får nok ikke nok oppslutning av et Prix publikum. Blir spennende å se hvordan juryen vil stemme kontra norsk publikum.» – Jens Gursli

Atle Pettersen: «Masterpiece»

Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Hannah Dorothy Bristow og Atle Pettersen

Se Atle Pettersen: «Masterpiece» Du trenger javascript for å se video.

Jaja, Atle. Da var det oss igjen.

Den ekstremt påklistra inderligheten er fortsatt umulig for meg å svelge, men la oss prøve å utdype litt: «Masterpiece» tar utgangspunkt i en følelse som unektelig er veldig inspirerende for kunsten: Å bli far.



Eget skaperverk har gitt grobunn for låter som «Forever Young» (Bob Dylan), «Isn't She Lovely» (Stevie Wonder) og i Atles eget segment: «Go Gentle» av Robbie Williams.

Det er kanskje for mye å kreve av en MGP-låt å hamle opp med Robbie Williams, Bob Dylan og Stevie Wonder, men teksten på «Masterpiece» er et lovbrudd mot et habilt refreng og en klokkerein vokalprestasjon.

Når man først har gått all in på inspirerende forkynning om farskap bør man kunne prestere bedre tekstlig enn dette, og jeg ser ikke for meg at Europa hadde slukt disse ekstremt innlysende klisjeene.

For all del: Refrenget er ålreit, pre-choruset er helt OK og vokalen er naturligvis sterk. «Masterpiece» er bare tidvis fengende, og alltid ensformig. Maksimalt terningkast 2.

«Gleder meg til å høre Masterpiece EN GANG TIL 🤩» – Nina Knutsen

«Atle: terningkast 3-4. Grei nok sang, men den skiller seg ikke ut nok. Kommer ikke gjennom eurovision semifinalen.» – Kjersti Vennesland

«Atle er best!!!!» – Heidi Jeneen

«Masterpiece - Terningkast 5 (..vippet «ned» fra 6) 🇳🇴» – Stig Førrisdal

Swing’it: «Prohibition»

Tekst og melodi: Martin Jarl Velsin, Jonah Charles Hitchens, Vebjørn Mamen og Sam Peter Norris

"Se Swing’it: «Prohibition»" Du trenger javascript for å se video.

Swing It! De karene her er det vanskelig å mislike, altså.

De dunker inn at dette er jazz gang på gang, men det syns jeg er å strekke det langt. Vi får inngå et kompromiss med MGP-jazz. Og det er det jo ikke noe galt med, det er jo tross alt MGP!

Den første vokalisten har et register som ikke står tilbake for selveste Jarle Bernhoft, og det skader jo ikke når man skal traktere en såpass eksentrisk låt som dette.

Jeg vil dessuten utfordre den som mener at dette ikke fenger til å holde foten i ro. Det er også deilig å få noe annet enn de klassiske MGP-popsviskene.

«Prohibition» hadde nok sjarmert Eurovision-publikumet også, men noen topplassering hadde det neppe blitt. Sånne "novelty"-låter som dette når sjeldent helt til pallen, men i norsk sammenheng er den mildt sagt forfriskende.

Terningkast 5 står!

«Herrrrlig med swing!» – Villa Færder Myhren

«Love SWING'IT! Det hadde vært kult å få med noe slikt som svinger og ikke en trøtt balade..... igjen!» – Linda Taranger

Elsie Bay: «Love you in a dream»

Tekst og melodi: Elsa Søllesvik, Andreas Stone Johansson og Tom Oehler

Se Elsie Bay: «Love you in a dream» Du trenger javascript for å se video.

Elsie Bay har vært en av mine favoritter i flere år, og her viser hun nok en gang hvorfor. En av konkurransens desidert beste vokalister, og i kveld er hun dessuten enda mer selvsikker i sin egen låt.

Denne låta er egentlig altfor god for MGP, og kombinerer James Bond, noir-mystikk og popballade på mesterlig vis.

Elsie Bay må pelle seg til Liverpool, og dersom Eurovision-seerne kjenner sin besøkelsestid vil de gi denne anerkjennelsen den fortjener.

Strykerne følger dramatikken perfekt mot slutten, og Elsies vokal er som skreddersydd til låta - en vanvittig god låtskriverteknisk prestasjon.

Det MÅ stå mellom denne og Ulrikke i kveld, altså.

«Sorry, men Elsie bay er overklasse. HELT UNIKT» – Magnus Øyen Flemmen

«Elsie: terningkast 4. Ok sang men den hun hadde sist var bedre.» – Kjersti Vennesland

Alessandra: «Queen of Kings»

Tekst og melodi: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele, Linda Dale

Alessandra: «Queen of Kings» Du trenger javascript for å se video.

Alessandra har de siste dagene seilt opp som favoritt via høye strømmetall på verdensbasis og god buzz i sosiale medier. Det bør man merke seg, fordi det kan indikere at Europa ikke er like ferdig med sånne trollsanger som vi i Norge er.

Jeg føler vi får en slik «huldra-låt» i MGP hvert år og ser åpenbart ikke de samme kvalitetene som resten av publikum. For all del, det er ikke noe i veien med Alessandras prestasjon, men låta føles uoriginal og for meg er det nok bare refrenget som har noe å fare med.

Strømmerne ser likevel ut til å elske det, så vi får vel anta at denne har en brukbar sjanse i Liverpool dersom den ender opp der.

Alessandra har også en veldig sjarmerende utstråling og energi, så dette er uansett intet katastrofalt bidrag fra Norge i finalen. Treern blir en firer her.

«Syns at Aleksandras melodi svinger og er virkelig futt i» – Laila Alm

«Håper "Queen of kings" går videre🤞 god stemme og fengende låt. Lykke til alle artister og låtskrivere🥳» – Lisa Amundsen