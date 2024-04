Filmen «Back to Black» om Amy Winehouse går sin gang på kino i disse dager, bare uker etter filmen om en annen legendarisk artist, «Bob Marley: One Love».

Har du savnet ditt idol på kinolerretet?

Da er sjansen stor for at du får viljen din snart.

Studioene i Hollywood er i gang med en lang rekke filmer om noen av verdens største artister.

Disse artistene blir film: Ekspander/minimer faktaboks Bruce Springsteen

Michael Jackson

Bob Dylan

Bee Gees

Maria Callas

Billy Joel

The Beatles (én film om hvert medlem, pluss en egen film om forholdet mellom John Lennon og Yoko Ono)

Carole King

The Grateful Dead

Culture Club

Cher

Ronnie Spector fra The Ronettes

Ozzy og Sharon Osbourne

Marisa Abela som Amy Winehouse i «Back to Black». Foto: Ymer Media

– Filmverdenens svar på kneippbrød

Morten Ståle Nilsen er filmanmelder i VG, og ikke begeistra for trenden:

– For min egen del har jeg gått lei for en stund siden, for jeg synes disse filmene er ganske like. De har blitt filmverdenens svar på kneippbrød.

Så hva får ham til å sammenlikne storstilte Hollywood-filmer med den tørre brødskiva man har i matpakka?

– De utmerker seg ikke i noen retning. Det blir litt Wikipedia-aktig, for de må liksom ha med seg alle høydepunktene, forklarer han.

Filmkritiker Morten Ståle Nilsen synes trenden er like kjedelig som en brødskive. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Hvorfor så mange artistfilmer nå?

– De har sett at det er en suksess­oppskrift.

Det sier dekan Sara Brinch ved NTNU. Hun har tidligere forsket på slike filmer.

– Biografiske spillefilmer er veldig ofte å finne på lista over Oscar-nominasjoner. Og veldig ofte er det disse som også går av med seieren, utdyper hun.

Sara Brinch ved NTNU har forsket på temaet. Foto: Fotograf Elin Iversen

Det er også en enkel måte å trekke publikummere, ifølge Brinch.

– Så lenge det finnes fans, så finnes det også et publikum for biografiske filmer om kjente artister.

Vil en film om Bruce Springsteen trekke nordmenn til kinosalen? Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Filmanmelderen Nilsen tror det hjelper at filmene kan «låne» fanbasene til verdens største artister.

– Jobben med å markedsføre filmen blir lettere med én gang, sier han.

Likevel har ikke filmen om Amy Winehouse klatret høyere enn en femte plass på kinotopplista i Norge etter åpningshelgen, og har fått blanda kritikk.

– Romantiserende

Popmusikk-viter Audun Molde ved Høyskolen Kristiania kaller artistfilmene en «spennende trend».

Musikkviter Audun Molde ønsker flere artistfilmer velkommen. Foto: Jonatan A. Quintero / Jonatan A. Quintero

Han vil gjerne ha filmer med hovedfokus på kunstnerskapet, og ikke skandalene til for eksempel Winehouse.

– De hadde forsøkt å lage en film som ikke handlet om en narkoman person, men om en fabelaktig sanger og artist. Det er den Amy Winehouse jeg kommer til å huske, sier Molde.

«Back to Black» splitter fans og kritikere. Foto: Dean Rogers / Dean Rogers/Ymer Media

Men VGs filmanmelder mener filmene om plagede og gjerne avdøde artister ikke bør ty til lykkelige slutter.

Han kaller den nye Winehouse-filmen «romantiserende».

– Man setter hennes død i et kunstner-romantisk lys, som jeg synes er veldig problematisk. Jeg tenker at sånn kan vi ikke egentlig holde på i 2024, sier Nilsen.