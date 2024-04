For tredje år på rad har medlemstallet i Norges Musikkorps Forbund (NMF) økt.

Forbundet har nå 59.608 medlemmer. Det er det høyeste tallet på ti år.

Rita Hirsum Lystad er styreleder i Norges Musikkorps Forbund (NMF). Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Det er jo helt fantastisk å oppleve. Som andre organisasjoner, så var jo vi også bekymret for hva pandemien kunne bety. Nå ligger vi faktisk over nivået før pandemien. Så dette er veldig gledelige tall, sier president i NMF, Rita Hirsum Lystad.

Økningen gjelder alle aldersgrupper.

I ungdoms- og voksenkorps har medlemstallet økt med 14 prosent på ti år.

Det er også en liten økning i aldersgruppen 10–14 år.

– Jeg tror man kjenner på et behov, utover det å være på sosiale medier. Det å gjøre noe sammen og ikke bare sitte og titte i telefonen eller på skjermen, sier presidenten i NMF.

I 2021 måtte mange korps spille uten å ha øvd særlig mye under pandemien. Her kan du lese mer om at det likevel var regler for hvordan nasjonaldagen kunne feires.

Nå øver rekruttene med hovedkorpset til 17. mai-feiringen på Ålgård. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Det er 1600 korps i NMF.

Tallet på korps med over 100 medlemmer har doblet seg de tre siste årene.

Har doblet medlemsmassen

Ålgård skolekorps i Gjesdal i Rogaland har satt inn støtet og fått 33 nye medlemmer siden nyttår.

Det er mer enn en dobling av medlemsmassen.

– Vi har prøvd noe nytt. Tatt med mange instrumenter til skolene, sånn at alle elevene har fått prøve å spille. I stedet for at vi bare har opptrådt for dem, har de selv fått et inntrykk av hvordan det er å spille, sier styreleder Simen Hetland.

Styreleder i Ålgård skolekorps, Simen Hetland. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Mange korps slet under pandemien og i årene før. Mye tyder på at noe har skjedd.

– Korps er kommet i vinden. Flere store studier viser styrker og fordeler med det. I fjor fikk Norges Musikkorps Forbund Mensa-prisen. Mensa viste til at barn som spiller et instrument får høyere intelligens, sier dirigent Selmer Simonsen.

Utfordringen er å holde på dem som har begynt.

– Det er dessverre opp gjennom årene laget et geek-stempel på korpselevene. Det som skjer nå, bekrefter at det er vanlige unger som begynner i korps, sier Simonsen.

Flere som spiller i korps kan bli erta og plaga, så denne dirigenten ba folk heie på dem i stedet.

Dirigent Selmer Simonsen i aksjon på øving med Ålgård skolekorps. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

10 millioner øvingstimer

Korpsene lager den 17. mai-stemningen mange ønsker, men det kommer ikke gratis.

NMF har estimert at det legges ned totalt 10 millioner øvingstimer over hele landet på et år.

Rundt 200.000 timer brukes til samspill.

– Dette er ikke et stunt som skjer 17. mai. Her øves det hele året, påpeker forbundets president Rita Hirsum Lystad.

I Musikantundersøkelsen 2023 (ekstern lenke) sier 75 prosent av ungdommene at det viktigste ved å delta i korps er å være sammen med venner.

To av tre svarer at de har det bedre når de er i korpset enn generelt i livet.

– Jeg tror det handler om behovet for å være en del av et fellesskap. Det er jo en møteplass som ikke bare handler om musikk, sier presidenten.

Anker Andreas Hetland (13) har spilt i korpset i fire år. Han har planer om å fortsette. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

En utfordring for korpsene er at mange slutter i tenårene. Men ikke alle.

– Det er veldig gøy, og du kan få masse venner, sier Anker Andreas Hetland (13), som har spilt i korpset i fire år.

Mia Greater (8) er en av rekruttene som har begynt i år.

– Fordi det så gøy ut. Jeg spiller kornett, og det er gøy.

Far Allan Greater heier fra sidelinja.

– «Dessverre» så blir det jo en del øving hjemme, men det blir bedre og bedre, så det får vi tåle.

