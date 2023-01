Umami Tsunami setter asiatisk pop på MGP-kartet

– K-popmusikk er et samspill mellom flere ting, og det er mye som skjer samtidig. Vi er tre gutter som skal ha energien til hundre personer på scenen.

Det er lovordene til Kyle Alessandro (16), Kristian Haugstøyl (20) og Magnus Winjum (17) som skal representere Umami Tsunami med låten «Geronimo» i Melodi Grand Prix sin første delfinale.

Umami Tsunami sammen med dansere under første gjennomkjøring av «Geronimo». Foto: Sara Marie Broen / NRK

Carl-Henrik Wahl er en av låtskriverne bak låten, og sammen med en rekke produsenter, låtskrivere, artister og designere har han produsert musikk for Umami Tsunami-prosjektet.

– Låtene vi lager er en hybrid mellom vestlig boyband og K-pop, noe vi håper kan fungere bra i Norge. Gutta som representerer oss med «Geronimo» er tre dyktige unge karer som vil entre scenen med et energisk smell, mener Wahl som har vært med å skrive flere låter for tidligere MGP-artister.

Håndplukket boyband

Kyle, Kristian og Magnus har hatt sin første gjennomkjøring sammen med danserne i Screen Studios i Nydalen når NRK møter dem.

– Akkurat nå er vi så sliten at vi ikke klarer å kjenne på nervene. Men vi gleder oss veldig til lørdag. Dette betyr alt for oss å kunne være med på dette. Vi får spredt både Umamu Tsunami-navnet og våre egne navn, sier den relativt ferske trioen.

Fra venstre: Magnus Winjum, Kyle Alessandro og Kristian Haugstøyl. Foto: Julia Marie Naglestad

Magnus og Kyle møttes for noen år siden, mens Kristian ble håndplukket bare noen dager før de fikk beskjed om deltakelsen i MGP.

– Vi ble veldig fort kjent, og jeg føler jeg har kjent dem i en evighet, sier Kristian, som ble en del av gruppa mye takket være sitt talent for høye toner.

– Hadde dere noe kjennskap til K-pop fra før?

– Nei, det er nytt for oss, med unntak av at dansene til konsertene mine har vært inspirert av K-pop, forteller Kyle.

De tre unge artistene entrer MGP-universet med ulik erfaring og bakgrunn.

Magnus Winjum har tidligere deltatt i MGPjr og har vært med på blant annet «BlimE» og «Allsang på grensen». Han har holdt flere konserter, og hatt hovedrollen som Troy i «High School Musical», jobbet som stemmeskuespiller og vært skuespiller i «Klassen» på NRK.

Kyle Alessandro sjarmerte det norske folk med sitt sangtalent i «Norske Talenter» i 2017. Seinere har han opptrådt på «Allsang på grensen» og samarbeidet med anerkjente artister og produsenter.

Kristian Haugstøyl kommer fra en musikalsk familie og hadde sin første sangopptreden som 4-åring. I 2020 prøvde han seg i «Idol». Nå går han på folkehøyskole for å fordype seg i musikk.

Et annerledes musikkollektiv

Umami Tsunami-konseptet ble startet i 2020 med en intensjon om å gi ut demoer og produsere nye låter til nye stemmer.

– Det skrives så mange bra låter som aldri ser dagens lys, ofte fordi låten ikke passer til den artisten den er skrevet for. Men mange av disse låtene er veldig bra, vi har bare ikke funnet stemmen til å synge den. Derfor kom vi på ideen om å starte et kreativt musikkollektiv, forteller Wahl.

– Hva er det som er fordelen med dette kollektivet?

– Vi har stor respekt for låtskriverne, og vi synes det er synd at arbeidet de legger ned skal bremses av en bestemt artist. Med Umami Tsunami kan flere låter finne veien ut. Musikkforbruket har gått så intenst opp, så vi holder tritt med tempoet og lager flere låter, forteller Wahl og legger til:

– Nå har vi fått anerkjennelse fra musikkbransjen også, så vi skal arrangere låtskrivercamp for Umami Tsunami. Det er utrolig gøy.

Carl-Henrik Wahl fra Umami Tsunami-kollektivet.

Ble laget for et kinesisk kampspill

Wahl har jobbet med Kyle og Magnus i studio tidligere, og vet hva de er gode for. Sammen med Kristian har de den rette kombinasjonen av stemmer som de trengte til denne låten.

Låten «Geronimo» ble produsert for noen år siden og ble opprinnelig pitchet til et stort spillselskap i Kina. Låten ble ikke plukket ut og ble derfor liggende på vent i to år – frem til nå.

Carl-Henrik Wahl har også hatt rollen som talsperson for Subwoolfer, som vant fjorårets finale i MGP.

– «Geronimo» er skrevet til Asia, så det er hentet ut asiatiske elementer for hvordan de bygger opp sine låter. Det er K-pop som er inspirasjonen til alle låtene Umami Tsunami lager.

K-pop-sjangeren er sørkoreansk pop og er blitt svært populært i Asia, men den har fått et stadig større fotfeste i vesten og i USA.

– Hvordan tror du MGP-publikum kommer til å ta imot asiatiskinspirert pop?

– Vi håper jo at det norske folk er klar for noe annerledes. K-pop har et lite miljø foreløpig, men jeg tror vi er i forkant av en utvikling.

Drømmer om solokarriere

For Kyle, Magnus og Kristian er MGP starten på en musikkarriere. For håpet er at denne erfaringen skal åpne nye dører for dem.

– Alle vil på et sted der vi bare kan leve av å skrive egen musikk, ha konserter, snakke med folk og ha det gøy, forteller guttene.

Se Umami Tsunami kjempe om en finaleplass i MGPs første delfinale lørdag klokken 19:50 på NRK1 og i NRK TV.