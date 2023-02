I fjor sjarmerte ho sjåarane og dommarane i senk i The Voice.

Fyrstkomande laurdag håpar 20 år gamle Alessandra Mele å gjere det same. Da står ho på scena i Melodi Grand Prix-finalen.

Den kvelden blir det avgjort kven som skal representere Noreg i Eurovision Song Contest.

Og det ser ut til at Alessandra ligg godt an.

Låten hennar har nemleg 4,5 millionar avspelingar, og har toppa dei internasjonale listene i Europa den siste tida.

I skrivande stund er «Queen of Kings» blant anna på andreplass på Spotifys globale liste.

– Det er absurd å tenke på, seier Alessandra.

– Eg er takknemleg for alle som høyrer på låten, som er engasjert og som viser interesse, legg ho til.

Alessandra Mele ønsker at alle skal få vere seg sjølv, og bli akseptert for den ein er. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Å våge å stå i det vonde

Låten handlar om ei dronning som har hatt det vanskeleg, men som har stått i det, og blitt sterkare.

– Det viktigaste er å våge å vere i det vonde, for det kjem til å bli betre. Ikkje røm frå dei vanskelege kjenslene. Det er i dei tøffe stundene at du lærar om deg sjølv, og kor sterk du er, fortel Alessandra.

Bodskapet er noko norsk-italienaren kan relatere til.

Sidan ho var lita har ho visst at ho likar både jenter og gutar.

Men i Cisano sul Neva, den vesle byen i Italia der ho har vokse opp, var det lite aksept for fri kjærleik.

– Det er stadar i Italia som er veldig opne og tolerante, men på små stadar kan mentaliteten vere lukka, noko som kjem til uttrykk gjennom negative haldningar og kommentarar.

– Det er spesielt vondt når det kjem negative kommentarar om det å vere skeiv, legg ho til.

Alessandra Mele har funne styrke i seg sjølv. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Kjempar for at ein kan vere seg sjølv

Faren hennar og venane i Italia er framleis uvitande om at ho likar begge kjønn.

For to år sidan flytte ho til Noreg. Her har ho familie som støttar ho fullt ut.

– Det er fleire grunner til at eg kom til Noreg, men det har så klart vore ein personleg kamp. Og det å kome til Noreg har hjelpt meg til å akseptere den eg er, seier 20-åringen.

Ho fortel at ho har jobba med å ha det bra med seg sjølv, og at ho nå er stolt over å vere den ho er.

Og om resten av familien og heile verda får vite kva ho syng om så er ikkje det noko problem.

– Eg har det bra med meg sjølv, og eg bryr meg ikkje om kva andre tenker. Eg vil berre at folk skal få elske den dei vil.

– Og eg håpar at dei som er i den same kampen som eg har vore, lærer av det. Eg vil at alle skal vere seg sjølv, og vere den ein er. Det er fyrst da du kan leve eit godt liv. Og eg håpar «Queen of kings» kan hjelpe med det, seier ho.

– Uansett om ein er der nede så skal ein hugse at ein er ein «Queen of Kings». Ein er ikkje alltid oppe – det er slik livet er. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Songen gir styrke

Så langt har ho fått mange tilbakemeldingar frå folk som takkar ho for at ho skapte låten.

– Dei seier at songen gir dei styrke.

– Som artist er det nettopp det du ønsker: At dei som lyttar på låten og blir glade av bodskapet, og brukar det i kvardagen.

På laurdag skal ho igjen synge songen for det norske publikum i Melodi Grand Prix-finalen.

Ho er ikkje i tvil om kvifor folk bør stemme på ho. Alessandra peiker på at låten har eit universelt bodskap som alle i heile verda kan skjenne seg igjen i. Låten har ein bra miks med god energi.

– Og den har ein internasjonal appell – slik som Spotifylistene har vist den siste tida, legg ho til.

Alessandra Mele under fyrste delfinale i MGP. Foto: Ulrik Kramer

Kan sanke stemmer frå Italia

Tysdag vart det også kjent at Noreg skal opptre i den fyrste semifinalen i Eurovision saman med blant andre Italia.

– Så her er ein artist som kan få med 60 millionar frå Italia. Kva meir enn det kan Noreg ønske seg, seier Alessandra og ler høgt.

Ho håpar folk vil stemme ho vidare til Eurovision.

– Tenk å kunne representere Noreg i Eurovision! Eit land som er så opent og likestilt. Det hadde vore ein draum, avsluttar norsk-italienaren.