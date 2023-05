Ny NTNU Ambassadør utnevnt

Jazzpianist og orkesterleder Petter Dalane ble i går ettermiddag utnevnt til NTNU Ambassadør for 2023. Ambassadørordningen er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim Jazzfestival. Juryen skriver at Dalane er svært aktiv i Trondheims jazzmiljø og har skapt sin egen konsertserie. Han blir den 16. NTNU Ambassadør i rekka, og får et stipend på 50 000 kr som skal brukes til turnering og eller promotering.