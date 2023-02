På laurdag er det finale i Melodi Grand Prix.

9 artistar skal kjempe om å representere Noreg i Eurovision, som går av stabelen i Liverpool i mai.

Sjølv om Alessandra Mele er nummer to på Spotifys globale liste, med Jone hakk i hæl med 2,1 millionar avspelingar, er det Ulrikke Brandstorp som er oddsfavoritten til Eurovisionworld.

Eurovisionworld er ei nettside som samlar alt om Eurovision Song Contest.

Dei har samla inn odds frå fleire tippeselskap som held Ulrikke Brandstorp som favoritt. Dei spår at det er 39 % sjanse for at ho vinn.

Sarpingen tar likevel ikkje sigeren på forskot.

– Eg føler at ein aldri skal stole på betting, for det har skjedd fleire gongar at bettinglistene har slått heilt feil an, seier ho.

– Men det er så klart stas at nokon har trua på meg.

Ulrikke Brandstorp gler seg til MGP-finalen, og skal gi alt og kose seg mens ho gjer det. Foto: Alexander Vestrum / Alexander Vestrum

Berre ikkje send Ulrikke

Er det ein som har sterke meiningar om kven vi bør sende til den internasjonale finalen, så er det svenske Torbjörn Ek.

Han er journalist i Aftonbladet og ekspert på både den svenske Melodifestivalen og norske MGP:

– Eg synest det er vanskeleg å tippe, men eg redd for at det norske folk kjem til å stemme Ulrikke vidare til Europa som ein trøystepremie for at ho ikkje fekk deltatt under Eurovision under pandemi-året, seier han.

Ek trur at vi vil gjere oss sjølve ein bjørneteneste ved å sende Ulrikke.

– Honestly er ein generisk Eurovision-ballade som vi har høyrd hundrevis av gongar før.

– Hadde Ulrikke konkurrert med den norske versjonen, den med norsk tekst, hadde den truleg gått betre, konstaterer han.

Torbjörn Ek trur ikkje at «Honestly» av Ulrikke vil kome opp til øvre halvdel av tabellen l ein eventuell Eurovision-finale. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Det sikre kortet er Alessandra

MGP-eksperten håpar at det står mellom Jone og Alessandra i finalen.

– Eg hadde vorte kjempeglad om Jone vann, og at Noreg konkurrerte med ein norsk låt, og at de ikkje gjer som Tix og omsett låten, understrekar han.

Han peiker på at «Ekko inni meg» er ein stor hit i Noreg, og det er viktig at Noreg stiller seg bak.

Vidare meiner han at Noreg heller ikkje gjer seg bort om vi sender Alessandra til Eurovision.

– Ho har gått viralt, og det er ein snakkis allereie. Det sikre kortet for Noreg er å sende Alessandra. Om de er modige så sender dykk Jone. Og om de skal vere kjedelege så sender dykk Ulrikke, seier Ek.

Alessandra under fyrste delfinale. Ho er nummer to på oddslista til Eurovision World. Jone under andre delfinale. Han er nummer tre på oddslista til Eurovision World.

Ulrikke Brandstorp er uansett bestemt på kva som er styrkane hennar i ein eventuell Eurovision-finale.

– Eg trur at eg og min manager er så svoltne på å representere Noreg at vi vil setje av livet til Eurovision. Vi skal gå heilhjarta inn, vere der fansen er og forhåpentlegvis synge fint, avsluttar ho.