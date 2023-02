Dette visste du ikkje om Melodi Grand Prix

Trauste sceneshow

Sceneshowet på 60- og 70-talet kunne ikkje ha vore meir annleis enn det Melodi Grand Prix handlar om i dag. For da var det ikkje showet som stod i fokus, men sjølve låtane. Framføringane var såpass nedtona at NRK i 1979 bestemte seg for å fjerne publikum, glitter og dekor. Dei lét til og med artistane framføre bidraga iført kvardagsklede. Faktisk var framføringa så lite viktig at juryen ikkje ein gong såg artistane framføre låtane. Dei gav poeng berre ved å lytte til låten. Og dansing? Det fekk artistane beskjed om å unngå i aller høgste grad.

9 år gammal deltakar

Anita Hegerland syng «Gi meg en sebra!» i den norske finalen av MGP i 1971.

Den yngste deltakaren i den norske Melodi Grand Prix sin 61 år lange historie er det Anita Hegerland som har. Ho var berre 9 år gammal da ho framførte songen «Jeg vil ha en sebra!» i 1971. Og det med ein sjølvtillit dagens artistar berre kan drøyme om!

Men den som stakk av med sigeren det året var 15 år gamle Hanne Krogh med «Lykken er». Med det er ho tidenes yngste vinnar i Melodi Grand Prix. Etter kvart kom regelen om at ein måtte vere 16 år for å delta.

Norsk på norsk

Frå «Melodi Grand Prix» 1966 med Åse Kleveland. Sjølv om norsk var påbudt, var enkelte ord og strofer på framande språk likevel lov. Noko som forklarar låttitlane «Inkululeko» frå 1986 og «Je ne sais pas» i 1988.

Det var ikkje før i 1999 at artistane fekk synge på eit anna språk enn norsk. Dét året vann Stig van Eijk med låten «Living my life without you».

Plagiatskuldingar

Den britiske musikaren Cliff Richard har hatt suksess med sin karriere. Men kor lik er songen hans og Kari Diesen d.y sin? Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Høyrer du likskapen mellom songane?

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Jeg har aldri vært så glad i noen som deg».

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Summer Holiday».

I 1968 vart det spetakkel rundt vinnarlåten «Jeg har aldri vore så glad i noen som deg». Låten, skrive av Kari Diesen d.y., vart nemleg skulda for plagiat. Skuldingane gjekk på at låten var veldig lik superhiten «We´re all going on a summer holiday» av Cliff Richard.

Det enda med at MGP trakk låten til Kari Diesen d.y., og i staden var det andreplassen «Stress» som fekk representere Noreg i den internasjonale finalen det året.

Avstemming gjennom eit hol i veggen

Fleire metodar har vorte brukt for å kåre vinnaren i Melodi Grand Prix. Dei fyrste åra var det som regel ein mannsdominert timannsjury som gav 1 til 10 poeng til kvar song. Dei sat vanlegvis i eit nabostudio og avleverte stemmene sine derifrå. Under avstemminga i 1960 sat dommarane bak ein vegg, og viste poenga sine gjennom hol i veggen. Bakgrunnen for det var at dei ikkje skulle sjå, og la seg påverke av kvarandre. Den gongen var det viktig med anonymitet og diskresjon.

Avstemming med postkort og telefon

Inger Lise Haug på jobb i NRK på 60-talet. Kven som tok i mot telefonstemmene i 1997 er ikkje godt å vite. Foto: Aage Storløkken / NTB

Fyrste gong folket fekk kåre vinnaren var i 1965. Det gjorde dei ved å sende inn postkort med nummeret på favorittmelodien. Vinnaren vart kåra fleire dagar etterpå.

Det skulle gå 37 år før sjåarane for fyrste gong kunne stemme under sjølve finalen. Det var i 1997 – via telefon. Engasjementet var så stort at telefonlinjene og ein telefonsentral i Oslo braut saman.

Programmet alle elskar å hate

MGP har alltid vore «programmet alle elskar å hate, men hatar å elske». i 1960- og 70-åra var det spesielt musikarstanden og Kultur-Noreg som opponerte mot MGP. Eit eksempel er året 1975, då delar av kulturlivet, deriblant Lillebjørn Nilsen, gjekk til aksjon mot norsk deltaking i den internasjonale finalen. Dei kravde at NRK trakk seg frå konkurransen fordi dei meinte at «Grand Prix»-musikken hadde utvikla seg til ein «egen genre i musikk og tekst som ikkje har nokon naturleg plass i norsk musikkliv».

Jahn Teigens dominans

Jahn Teigen syng «Mil etter mil» i 1978. Songen kom sist i den internasjonale finalen med 0 poeng.

Ei rekke artistar har deltatt fleire gongar, men rekorden er det Jahn Teigen som har! Han har deltatt i 14 norske finalar. Fyrste gong var i 1974 og siste gong i 2005. I 1976 song han tre songar, og har med det rekord på 17 bidrag i Melodi Grand Prix.

Saman med Kirsti Sparboe deler han rekorden for den som har vunne flest gongar, med fire sigrar kvar.

Den fyrste til å ha på seg kostyme

Jahn Teigen og Inger Lise Rypdal song «Voodoo» i den norske finalen i Melodi Grand Prix 1976. Låten er skrevet av Terje Rypdal, og ble nummer to i finalen.

Jahn Teigen var også den fyrste til å ha på seg eit kostyme i Melodi Grand Prix. Det var med den ikoniske skjelettdrakta han hadde på seg da han framførte songen «Voodoo» saman med Inger Lise Rypdal i Melodi Grand Prix i 1976. Det mange ikkje veit er at skjelettdrakta er ei dongeribukse og dongerijakke som er mala på.

Sirkus, OL og varieté

Melodi Grand Prix Cirkus, Varieté og OL

«Forandring frydar», tenkte NRK på starten av 1990-talet. For mellom 1992–1994 gjorde NRK MGP om til temafester. Det eine året var det sirkus. Det andre året var det varieté og det tredje året var det OL-fest. På varieté-festen oppfordra NRK publikum til å kle seg opp i hattar og gamle kostyme. Det var ikkje alle som tok oppfordringa...

Kjente artistar du ikkje visste har vore med

Ein liten videokarusell med Bjørn Eidsvåg, Kari Bremnes, Øystein Sunde, Åge Aleksandersen og Radka Toneff.

Melodi Grand Prix har vore startskotet for mange musikarar. At Inger Lise Rypdal, Hanne Krogh, Jahn Teigen og Anita Skorgan har vore med, er dei fleste kjent med.

Men visste du at gitarkameraten Øystein Sunde, trønderrock-legenda Åge Aleksandersen, Halvdan Sivertsen, Bjørn Eidsvåg, Kari Bremnes og Jørn Hoel også har deltatt?

Mindre kjent er det kanskje også at visekunstnaren Alf Prøysen, skodespelaren Rolv Wesenlund, songaren Jan Eggum og sjølvaste Kaptein Sabeltann har vore låtskrivarar.

Knusande siger

Alexander Rybak vant den norske MGP-finalen i 2009 med «Fairytale». Som også vant den internasjonale finalen samme år.

Den mest overlegne sigeren nokon gong er Alexander Rybaks´ «Fairytale» i 2009. «Fairytale» knuste dei andre låtane, og sette ny poengrekord i den norske finalen. Låten fekk 747 888 stemmer, meir enn seks gongar så mange stemmer som Tone Damli som vart nummer to.

