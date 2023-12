De ti beste spillene i 2023

Gå rett til topplista

Det har vært litt av et spillår for alle oss som er glade i data­spill. Topp­spillene har stått i kø, struttende av skaper­glede.

Sånn sett tror jeg vi ser starten på en utrolig spennende fremtid for spill­mediet.

Sammenlignet med kreativiteten og risiko­villigheten i spill som «Alan Wake II» og «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» må «ordinære» storspill som «Star Wars Jedi: Survivor» akseptere å bli satt på sidelinjen.

Det har blitt så dyrt å lage disse digre spillene at mange utgivere er livredde for å ta sjanser.

Den holdningen har samtidig blitt en risiko når man ser spill som «Baldur’s Gate 3» sjarmere spillere i senk med 17.000 forskjellige konklusjoner på historien.

Vi kan ha sett starten på en ny gull­alder for spill­mediet. Men jubelen over et fantastisk spill­år får en bismak når man ser at bransjen helhetlig har hatt et vanskelig år.

Mange av de som lager de flotte spillene vi koser oss med, har nemlig fått sparken i år. Det har vært store kutt nesten over alt. Vi snakker om anslagsvis sju tusen spillutviklere.

Det har også vært et ganske godt år for norske spill. «Teslagrad 2» kom nærmest min liste, det var en helt super spill­opplevelse.

Her er mine ti favoritt­spill fra året som har gått:

«Remnant II»

Foto: Gunfire Games

Utvikler : Gunfire Games

: Gunfire Games Regissør : David Adams

: David Adams Utgiver : Gearbox Publishing

: Gearbox Publishing Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

I «Remnant II» kastes du inn i en mystisk, futuristisk verden befolket av stilige bosskamper, spennende oppgave­løsing, fantastiske omgivelser og fengende action­opplevelser.

Inspirasjonen fra et bredt spekter av sjangere («Dark Souls», «Returnal», «Destiny» og «Silent Hill», for å nevne noen) er herlig forfriskende, og gir nesten et inntrykk av at Gunfire Games har funnet opp sin helt egen sjanger her.

Derfor blir det ekstra gøy når du vender tilbake til områder og oppdager at de har endret seg fullstendig. Helt nye områder har blitt lagt til, andre er fjernet.

Konsekvensen er at hver gjennomspilling oppleves som unik.

«Marvel's Spider-Man 2»

Utvikler : Insomniac Games

: Insomniac Games Regissør : Bryan Intihar, Brian Horton og Ryan Smith

: Bryan Intihar, Brian Horton og Ryan Smith Utgiver : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Plattform: PS5

Marvel sliter på kino og TV om dagen. Men i spillenes verden lever magien i beste velgående.

Dette er det tredje «Spider-Man»-spillet til Insomniac, og de viser ingen tegn til å senke tempoet eller entusiasmen. Her styrer du både Peter Parker og Miles Morales gjennom en velskrevet og gripende historie.

Ikke minst er også denne virtuelle utgaven av New York City helt fantastisk, og det å styre Spider-Man gjennom disse utrolig flotte miljøene er både kjempegøy og ekstremt givende i seg selv.

«Super Mario Bros. Wonder»

Utvikler : Nintendo EPD

: Nintendo EPD Regissør : Shiro Mouri

: Shiro Mouri Utgiver : Nintendo

: Nintendo Plattform: Switch

Det er nå nesten 40 år siden Mario debuterte i 2D-spillet «Super Mario Bros.». Sånn sett er «Super Mario Bros. Wonder» bortimot et mirakel.

Der mange utviklere slipper opp for idéer, entusiasme, publikum eller alle de tre tingene når man lager oppfølger etter oppfølger, holder Mario seg uforskammet ung, vital og populær.

«Super Mario Bros Wonder» strutter av vill kreativitet og skaper­glede. Det er gøy på både helt nye og deilig velkjente måter. Og du kan spille sammen med tre venner eller familie­medlemmer.

«Planet of Lana»

Utvikler : Wishfully Studios

: Wishfully Studios Regissør : Adam Stjarnljus og Klas Martin Eriksson

: Adam Stjarnljus og Klas Martin Eriksson Utgiver : Thunderful Publishing

: Thunderful Publishing Plattform: PC, Playstation, Xbox, Switch

I det nydelige, svenske indie­spillet «Planet of Lana» ankommer livs­farlige maskiner fra verdensrommet og bortfører alle i landsbyen til Lana.

Kontrasten mellom de brutale maskinene og den vakre planeten dette foregår på er hard og vond. Dette er et fredfylt, rolig folk som lever i pakt med den frodige naturen.

Gjennom reisen til Lana vokser det frem et sci-fi-mysterium som gir meg gåsehud.

«Planet of Lana» har nemlig flere lag enn det gir seg ut for, og avslutningen står fjellstøtt. Og så er dette unektelig et av årets aller vakreste spill med sin hånd­malte stil og flotte musikk.

«Lies of P»

Foto: Neowiz Games/Round8 Studio

Utvikler : Neowiz Games og Round8 Studio

: Neowiz Games og Round8 Studio Regissør : Choi Ji-Won

: Choi Ji-Won Utgiver : Neowiz Games

: Neowiz Games Plattform: PC, Playstation, Xbox, Mac

Her gjenoppstår den klassiske eventyr­figuren Pinocchio som en veldig pen anime-helt med særs godt utviklede kamp­ferdigheter. Beintøff slåssing, flotte miljøer, veldig kule bosser og en god, rørende historie står på programmet.

Vi er i sjangeren som kalles «Soulslike» her – spill som er inspirert av de bein­tøffe spillene til From Software («Dark Souls», «Bloodborne», «Elden Ring»). Det har blitt mange eksempler på utviklere som har emulert From Software opp gjennom årene.

Men ingen har kommet så nært som «Lies of P». Det er slettes ikke uten grunn at det blir omtalt som «Pinocchio-Bloodborne» – det er så mange likhets­trekk i spill­opplevelsen mellom «Bloodborne» og «Lies of P» at utviklerne balanserer på plagiatets knivsegg.

Heldigvis lander de på den riktige siden av linjen ved hjelp av en stilig historie, glimrende verdensbygging og fantastisk design av fiender og bosser.

«Cocoon»

Foto: GEOMETRIC INTERACTIVE

Utvikler : Geometric Interactive

: Geometric Interactive Regissør : Jeppe Carlsen

: Jeppe Carlsen Utgiver : Annapurna Interactive

: Annapurna Interactive Plattform: PC, Playstation, Xbox, Switch

Danske Jeppe Carlsen var sjef­designer på indie-perlene «Limbo» og «Inside». Nå har han startet sitt eget studio og forlatt den sort-hvite elendigheten til sine gamle kollegaer i spill­selskapet Playdead.

«Cocoon» gnistrer av farger og lekenhet. I tone og stemning er det på mange måter den rake motsetningen til «Limbo».

Men vi ser jo hvor Carlsen kommer fra.

«Cocoon» er – akkurat som Carlsens tidligere verk – mesterlig spill­design. Alt du gjør, er basert på små og store hint du får i miljøene.

Det er ingen ikoner som peker i riktig retning, ingen forklaring på hvem du er, hva du skal gjøre eller hvorfor du skal gjøre det. Årets smarteste spill!

«Baldur’s Gate 3 »

Foto: Larian Studios

Utvikler : Larian Studios

: Larian Studios Regissør : Swen Vincke

: Swen Vincke Utgiver : Larian Studios

: Larian Studios Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Mac

Utviklerne av «Baldur’s Gate 3» har antydet at slutten av spillet kan ha 17.000 variasjoner, basert på valgene spillerne har gjort gjennom de tre aktene.

Det høres ut som et fullstendig useriøst tulle­tall, men bare hvis du ikke har spilt spillet selv.

For her står valgene i en endeløs kø. Slik former spillerne sin helt egen spill­opplevelse.

Og når du koser deg med et digert rollespill som likevel alltid henger på greip, og som føles som din verden, sier det alt om hvor absurd dyktige utviklerne i Larian har vært.

Rollespillet «Baldur's Gate 3» var blant de største snakkisene i spillåret 2023.

Det hjelper selvsagt også at dette er en verden som er stappfull av minne­verdige rollefigurer, oppdrag, steder og opplevelser.

Det er som om en enorm «Dungeons & Dragons»-kampanje har blitt levende, med verdens kuleste dungeon master ved roret.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

Utvikler : Nintendo EPD

: Nintendo EPD Regissør : Hidemaro Fujibayashi

: Hidemaro Fujibayashi Utgiver : Nintendo

: Nintendo Plattform: Switch

Da «Tears of the Kingdom» ble lansert i mai, var jeg helt sikker på at det kom til å bli årets beste spill. Med god margin.

Nå ble det hårfint forbi­passert av to spill, men det er fortsatt en helt fantastisk opplevelse.

Her står spillernes kreativitet og skaperglede i sentrum – du kan ved hjelp av den nye «fuse»-funksjonen lage dine egne våpen, kjøretøy, konstruksjoner og mye mer og løse spillets mange utfordringer på din egen måte.

Sammenlignet med forgjengeren «Breath of the Wild», fortelles det også en mye sterkere historie. Både måten skurken Ganondorf fremstår på og den gripende skjebnen til prinsesse Zelda står som store høydepunkt for meg.

Spillets største og beste opplevelse for min del kom derimot i utforskingen av spillets (før utgivelse) hemmelige undergrunn. Det var både intenst nerve­pirrende, skikkelig utfordrende og ekstremt givende.

«Cyberpunk 2077: The Phantom Liberty»

Foto: CD PROJEKT RED

Utvikler : CD Projekt RED

: CD Projekt RED Regissør : Gabriel Amantangelo

: Gabriel Amantangelo Utgiver : CD Projekt

: CD Projekt Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Jeg var en av de heldige med «riktig» PC-konfigurasjon da «Cyberpunk 2077» ble lansert med alvorlige feil, og har altså ment dette er et av tidenes beste spill i tre år.

Jeg forstår det hvis noen mener utviklerne ikke fortjener en ny sjanse etter fadesen i 2020. Men da går du i så fall glipp av en helt utrolig spillopplevelse.

I utvidelsen «Phantom Liberty» får du en helt ny og vanvittig sterk historie som veves inn i avslutningen til resten av spillet.

Det er hendelser, rollefigurer, vendinger og action­opplevelser her som er noe av det beste jeg har sett i noe spill, noen gang.

Og når resten av justeringene og forbedringene i 2.0-oppdateringen av hele «Cyberpunk 2077» kommer i tillegg til alt det nye, er vi farlig nære toppen av min egen, personlige liste over tidenes beste spill.

For å være helt ærlig er dette mitt favoritt­spill i år. Men jeg synes likevel et annet og helt ferskt spill fortjener topplasseringen.

«Alan Wake II»

Foto: Remedy Entertainment

Utvikler : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Regissør : Sam Lake og Kyle Rowley

: Sam Lake og Kyle Rowley Utgiver : Epic Games Publishing

: Epic Games Publishing Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Alan Wake II» er Stephen King, «Twin Peaks», første sesong av «True Detective» og Clarice Starling i sorte serie­morder-hull blandet med beinhard skrekk og ko-ko, finsk humor.

Og hvis ikke den beskrivelsen får hjertet ditt til å pumpe, er jeg ikke sikker på om vi kan være venner.

Du styrer i starten FBI-etterforskeren Saga Anderson, som ankommer byen Bright Falls for å etterforske et bestialsk drap. Legenden om forfatteren Alan Wake, som forsvant for 13 år siden, preger fortsatt byen.

Det blir raskt klart at vi har med noe overnaturlig å gjøre. Og så er du plutselig hovedpersonen i en fryktelig skummel og bisarr horror­opplevelse.

Det er mange likhetstrekk med skrekkspill som «Silent Hill» og «Resident Evil» her, men først og fremst er dette en interaktiv skrekk-fest som ikke ligner noe annet.

Remedy overrasker gang på gang på gang med uventede, ville idéer og masse herlig humor. De finske skaperne av «Control» og «Max Payne» har med dette servert årets mest særpregede, forskrudde, intense og forfriskende opplevelse.

Jeg elsker, elsker, elsker det!

PS: Vi har også fått flere nye versjoner av gamle spillfavoritter i år, inkludert «Resident Evil 4», «Metroid Prime», «Dead Space», «System Shock» og «Super Mario RPG». Jeg velger å utelate såkalte «remakes» fra min liste.