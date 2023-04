Gnistrende viking-action

Vikinger i krigs-luftskip. Krefter basert på elektrisitet og magnetisme. Magi, teknologi og nasjonal­romantikk i skjønn forening.

Vi er i en verden Rain Games har utviklet gjennom ti år. «Teslagrad» (2013), «World to the West» (2017) og «Mesmer» (2020) foregår alle i det samme fiktive universet, selv om det er tre vidt forskjellige spill.

Det er nesten sin egen sjanger dette her. Viking-punk, kanskje? Bunad-action? Ambisiøst er uansett bare for­bokstaven.

Da er det deilig å kunne konstatere at «Teslagrad 2» er det beste spillet Rain Games har laget til nå.

Gå i taket

Vi er i samme gate som «Ori and the Blind Forest» og «Metroid: Dread».

En stor, åpen 2D-verden med feller, avansert miljø­navigering, boss­kamper og hemmelige områder du bare finner ved å utforske hver eneste krik og krok.

Du styrer den handle­kraftige unge kvinnen Lumina, som gradvis får tilgang til forskjellige krefter.

Alle disse kreftene er basert på elektrisitet og magnetisme.

Det betyr at du kan gå opp vegger og i taket. Du kan rase opp metall­kabler. Etter hvert får du en Mjølner-aktig øks. Du kan sveve i luften eller skape momentum ved hjelp av mot­poler. Og mye mer.

Ingenting av dette blir direkte forklart i spillet. Du må forstå mekanikkene på egen hånd, noe som ofte fører til en litt frustrerende følelse av å stå fast.

Her er «Teslagrad 2» kompromiss­løst. Men her er også spillet genialt.

LØFTES OPP: Jetstrømmer som sender deg gjennom lufta er gjennomgående i spillmekanismene (gameplay) i «Teslagrad 2».

Knekker koden

For løsningene på utfordringene som møter deg, er alltid logiske. Du har bestandig det du trenger av egenskaper og informasjon.

Følelsen av å knekke koden på egen hånd er utrolig tilfreds­stillende, og denne typen aha-opplevelser står i kø.

Den gradvise innsikten i både kreftene til Lumina og verdenen dette foregår i, gir en følelse jeg kjenner igjen fra blant annet «Metroid: Dread». Det er en helt herlig følelse av kontroll. Spektakulær og berusende flyt.

Den utrolig flotte og fengende musikken til Bergen-duoen Bear and Cat, det strålende lydbildet til lyd-super­stjernen Martin Kvale og den vakre visuelle stilen kroner verket.

Jeg respekterer behovet Rain Games har hatt for å utforske nye sjangre og idéer etter million­suksessen «Teslagrad».

Mange andre studioer ville nok ha hoppet rett på en oppfølger.

Men jeg må samtidig få sagt at «Teslagrad 2» føles som fast mark under føttene til et av Norges beste spill­studioer.

«Teslagrad 2» er en helstøpt spill­opplevelse, rett og slett.

PS: «Teslagrad 2» er testet på PC og Switch. Rain Games slapp også en remastret versjon av «Teslagrad 1» samtidig med denne oppfølgeren.

NRK anmelder Foto: Modus Games Ekspandér faktaboks Tittel: «Teslagrad 2»

«Teslagrad 2» Utvikler: Rain Games

Rain Games Utgiver: Modus Games

Modus Games Sjanger: Plattformspill

Plattformspill Plattform: Playstation / X-Box / Switch / PC

Playstation / X-Box / Switch / PC Utgitt: 19. april 2023

19. april 2023 Anbefalt aldersgrense: 7 år