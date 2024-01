Umiddelbare klassikere som «Baldur's Gate 3», «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» og «Alan Wake 2» vinker i bakspeilet.

Det er på tide å se fremover.

Og selv om det skal litt til å overgå spillåret 2023, ser også 2024 veldig lovende ut for alle som er glade i dataspill – selv uten etterlengtede «GTA 6»:

Vi får for eksempel endelig «The Sims 5» i år – et helt nytt spill i serien, hele ti år etter «The Sims 4». Dessuten får utgivelsen skarp konkurranse av spennende utfordrere som «Life By You» og «inZOI» .

Moderniseringen av klassikeren «Final Fantasy VII» fortsetter i februar med «Final Fantasy VII Rebirth» .

Prinsesse Peach får hovedrollen i Nintendos «Princess Peach: Showtime» den 22. mars.

Slåsseserien «Tekken» er tilbake allerede den 26. januar med «Tekken 8» .

Det svenske Ubisoft-studioet Massive Entertainment lanserer storsatsingen «Star Wars Outlaws» i løpet av året.

Svært lovende norske spill står også i kø – «Dune: Awakening», «Snusmumrikken», «The Holy Gosh Darn», «Fruit Bus» og «Vikings on Trampolines» er alle planlagt lansert i 2024.

Dessuten kan vi få lansering av ekstremt etterlengtede spill som «Metroid Prime 4», «Fable» og «Death Stranding 2», selv om oddsene for det er såpass høye at jeg ikke tør å inkludere dem på min toppliste.

Men fra fugleperspektiv til det spissede og helt subjektive – her er de ti spillene jeg gleder meg aller mest til i år:

«Path of Exile 2»

Foto: Grinding Gear Games

Utvikler: Grinding Gear Games

Utgiver: Grinding Gear Games

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Lansering: Lukket beta 7. juni

Jeg var fryktelig glad i «Diablo IV», men møtte veggen og gikk lei etter et par måneder. Det vekket uansett en sult etter mer monster­mosing i samme gate.

Og det er nettopp det «Path of Exile 2» lover å levere.

Sammenlignet med «Diablo»-serien, er «Path of Exile»-konseptet mer hardbarket og innviklet. Men også mer variert, større og dypere.

Du får dessuten en egen spillbar klasse med skytevåpen, noe som får det til å rykke litt ekstra hardt i actionfoten.

«Harold Halibut»

Utvikler : Slow Bros.

Utgiver : Slow Bros.

Plattform : PC, Playstation, Xbox og Switch

Lansering: Tidlig i 2024

Det å se «Harold Halibut» i bevegelse er en nesten magisk opplevelse.

Alt du ser er laget med leire, tre og metall for hånd, fra de nydelige bakgrunnene til de «stop motion»-animerte figurene.

Historien er også pirrende så det holder. Du befinner deg på romskipet Fedora, menneskehetens siste håp. Målet er å finne et nytt hjem ute blant stjernene.

Humor, spenning, sci-fi-nerve og vakker presentasjon i skjønn forening, altså.

«Pacific Drive»

Utvikler : Ironwood Studios

Utgiver : Kepler Interactive

Plattform : PC og PS5

Lansering: 22. februar

Overlevelses-sjangeren ser ut til å eksplodere i 2024, med lovende lanseringer som «Enshrouded», «Nightingale», «Under a Rock», «Once Human» og «Dune Awakening» på programmet.

Det spillet jeg gleder meg mest til i denne sjangeren, er derimot «Pacific Drive».

Her skal du overleve verdens undergang i form av livsfarlige monstre, ekstreme natur­katastrofer og overnaturlige hendelser.

Du er alene i en skranglete bil, og må jevnlig stoppe for å finne ressurser og ly for natten. Galskap, skrekk og spenning i bøtter og spann.

«No Rest for the Wicked»

Foto: Moon Studios

Utvikler : Moon Studios

Utgiver : Private Division

Plattform : PC, PS5, Xbox Series X/S

Lansering: Early access i første kvartal

De to «Ori»-spillene til Moon Studios regnes som noen av tidenes aller beste indie­spill. Da skrus også forventningene i taket når de bytter sjanger og gjør noe helt nytt.

«No Rest for the Wicked» er et actionrollespill i noenlunde samme gate som «Diablo», med den enestående grafikken, de slående vakre miljøene og de brilliante designgrepene Moon Studios er viden kjent for.

Dette kan bli utrolig bra.

«We Kill Monsters»

Utvikler : Glass Revolver

Utgiver : Annapurna Interactive

Plattform : PC

Lansering: 2024

«We Kill Monsters» er et spill jeg har fulgt i mange år nå.

Det kombinerer den zen-aktige utforskingen og tomheten fra spill som «Ico» og «Shadow of the Colossus» med intense, «Dark Souls»-aktige bosskamper.

Det er umulig å spå om sluttresultatet faktisk blir bra, dette er det spillet på min 2024-liste jeg er mest usikker på.

Men de utrolig flotte klippene som utviklerne har delt de siste årene har trollbundet meg. Dette er en verden jeg lengter etter å bli en del av.

«Replaced»

Utvikler : Sad Cat Studios

Utgiver : Coatsink/Thunderful

Plattform : PC og Xbox

Lansering: 2024

I «Replaced» spiller du som en kunstig intelligens fanget i en motvillig menneske­kropp. Vi skal til et cyberpunk-inspirert USA i en alternativ 80-tallsvirkelighet.

Opplevelsen er pakket inn i en noir-aktig historie og en ekstremt stilsikker pikselgrafikk.

Et knalltøft konsept som kan bli helt enestående, rett og slett.

«Hollow Knight Silksong»

Foto: Team Cherry

Utvikler : Team Cherry

Utgiver : Team Cherry

Plattform : PC, Playstation, Xbox og Switch

Lansering: Må jo komme i 2024

«Hollow Knight» kombinerte knalltøffe bosskamper, «Metroid»-aktig utforsking, piksel­perfekt miljø­navigering og stilsikker verden­design. Det regnes av mange som et av tidenes aller beste spill.

«Silksong» skulle egentlig bare være en mindre utvidelse, men har vokst i omfang og ambisjons­nivå i takt med den økende anseelsen til opphavet.

Nå er det en fullverdig oppfølger som egentlig skulle komme ut i både 2022 og 2023. 2024 må da være året hvor vi endelig får se hva Team Cherry har kokt sammen?

«Light No Fire»

Utvikler : Hello Games

Utgiver : Hello Games

Plattform : PC

Lansering: Tidligst i 2024

I «No Man’s Sky» kan du utforske milliarder på milliarder av planeter og måner. Bokstavelig talt.

I «Light No Fire» begrenser Hello Games seg til én planet. Men den skal angivelig være større enn den faktiske jordkloden. Igjen, bokstavelig talt.

På denne planeten venter fantasy- og sci-fi-opplevelser blandet med crafting, bygging og sosialisering man kjenner fra spill som «No Man’s Sky», «Minecraft» og «Subnautica».

Konseptet er på grensen til det stormannsgale, men etter flere år med oppdateringer har Hello Games stålkontroll på det glimrende «No Man’s Sky». Det er lov å håpe de vet hva de gjør.

Og så må jeg innrømme at en utgivelse i år muligens er litt vel optimistisk å håpe på. Men litt optimisme må være greit?

«Senua’s Saga: Hellblade II»

Utvikler : Ninja Theory

Utgiver : Xbox Game Studios

Plattform : PC og Xbox Series X/S

Lansering: 2024

I «Hellblade: Senua’s Saga» spilte vi gjennom en interaktiv, fantastisk opplevelse inspirert av norrøn mytologi og farget av Senuas mentale lidelser.

I «Hellblade II» får vi en ny verden og en ny historie, med bortimot fotorealistisk grafikk, skrekk, psykologisk drama og intens spenning som ingredienser.

Etter at Microsoft har kjøpt opp en stabel av spillstudioer de siste årene, kan Xbox få mange toppspill i år. Og «Hellblade II» kan bli det tøffeste og beste av dem alle.

«Elden Ring: Shadow of the Erdtree»

Foto: From Software/Bandai Namco

Utvikler : From Software

Utgiver : Bandai Namco

Plattform : PC, Playstation og Xbox

Lansering: 2024

Alt vi vet om denne historieutvidelsen av «Elden Ring» er bildet over, tittelen «Shadow of the Erdtree», og forventet lansering i løpet av 2024.

Når utvikleren er From Software og spillet som utvides er «Elden Ring», er det mer enn nok til å toppe listen over de spillene jeg gleder meg mest til i år.

Ikke bare er «Elden Ring» et moderne mesterverk som skriker etter mer innhold. From Software er i tillegg beryktet for å lage fantastiske utvidelser til spillene sine.

«Old Hunters» er det beste innholdet i «Bloodborne» og «The Ringed City» er det beste innholdet i «Dark Souls III», for eksempel.

Klarer «Shadow of the Erdtree» å overgå det briljante «Elden Ring»?

Alt av fingre og tær er krysset!