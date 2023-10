Ren Mario-magi

«Super Mario Bros. Wonder» er det store samtale­emnet blant spill­nerder om dagen, og det med god grunn.

Det er første gang siden 2006 at den legendariske «Bros.»-serien kommer i helt ny drakt.

Selv om «New Super Mario Bros.»-spillene har fulgt hver Nintendo-konsoll siden DS, lengter mange etter et todimensjonalt Mario-spill som føles nytt og originalt.

Forventningene er derfor mildt sagt skyhøye til neste generasjon «Super Mario Bros.».

BOWSER ER TILBAKE: I «Super Mario Bros. Wonder» kan sjefsboss Bowser ikke la være å holde seg unna trøbbel. Foto: Nintendo

Blomsterriket skal reddes!

Fra det kjente og kjære Mushroom Kingdom har vi flyttet oss til det idylliske blomster­riket Flower Kingdom.

Her har sjefs­boss Bowser, ved hjelp av kraften fra den mystiske blomsten Wonder Flower, tatt over konge­riket til Prins Florian, en liten larve med en søt hårsleik.

For å få kraften til å overvinne Bowser og få kongeriket tilbake må du samle på såkalte «Wonder Seeds».

WONDER-EFFEKTEN: Spillet tar en annen retning i det du finner wonder-blomsten og får mulighet til å fange «wonder seeds». Du trenger javascript for å se video. WONDER-EFFEKTEN: Spillet tar en annen retning i det du finner wonder-blomsten og får mulighet til å fange «wonder seeds». Video: Nintendo

Disse magiske frøene er blant spillets absolutte høyde­punkt og bare må oppleves!

I motsetning til tidligere spill, hvor spilleren redder prinsesse Peach fra Bowser, er Peach selv nå en del av rednings­mannskapet sammen med kjente karakterer som Daisy, Toad og dinosauren Yoshi.

PRINS PÅ RYGGEN: I nakken har du med deg prinsen av Flower Kingdom. Han er søt, han er liten og han er med overalt. Foto: Nintendo

Yoshi kommer i en «lettere» versjon hvor han ikke tar skade. Dette er perfekt for yngre spillere.

Jeg setter uendelig pris på at man kan velge nye karakterer, men jeg skulle gjerne ha sett flere fjes på blokka når man først er i gang.

Gamle «helter» i ny drakt

Spillet preges av et friskt nytt design, fengende musikk, masse nye elementer og aldeles sjarmerende fiender.

Det er en fin miks av gamle kjenninger og nye fiender.

SYNGENDE PIRANHA-PLANTER: Jeg klarer ikke annet enn å le og smile av å se fiendene danse og synge. Du trenger javascript for å se video. SYNGENDE PIRANHA-PLANTER: Jeg klarer ikke annet enn å le og smile av å se fiendene danse og synge. Video: Nintendo

Flere av klassikerne dukker opp med nye overraskelser og forkledninger. Jeg blir sjarmert i senk av Piranha-planter som synger og danser, livredde ekorn og morsomme Maw-Maws med enorm kjeft som sluker alt de kommer over.

Fiendene har tonnevis av personlighet, og det hele virker som en naturlig utvikling for «Super Mario Bros.»-serien.

Nye power-ups

Der vi tidligere har møtt Mario som både katt, vaskebjørn og pingvin, er han denne gang å se i en helt ny forkledning: elefant.

Du kan slenge snabelen rundt deg for å beseire fiender eller bruke kraften din til å ødelegge blokker.

Spillet inneholder også nye utvidelser som såpeboble-skyting og borrehatt, min nye favoritt.

«NYE POWER UPS»: Bli elefant, lag bobler som du kan hoppe på eller fange fiender i, eller borr deg i veggen med en ny borrehatt. Super Mario Bros. Wonder er for alle og alt.

Det er rart, det er sprøtt, det er Mario.

Teknisk opplever jeg å ha full kontroll på karakteren min, med skarpe, optimaliserte kontroller.

Sukkersøt energi ­ bombe

Et større dopamin­rush enn «Super Mario Bros. Wonder» må du lete lenger etter.

Her er det mye fart og kaos, med nye overraskelser rundt hvert hjørne. Det er bare å prøve å holde følge.

SNAKKENDE BLOMST: Blomsten minner deg virkelig på at du ikke er alene i «Super Mario Bros. Wonder» Hat å elske ham, eller elsk å hate ham. Han er irriterende, og du kommer til å skjønne hvorfor, men jeg liker ham likevel. Foto: Nintendo

Jevnlige pop-ups med ord som «great», «fantastic» og «wonderful», diverse skjerm­pynt, lydeffekter og mer stæsj gjør at det er nok av ting som vil fange oppmerksomheten din.

Noe av det kan bli litt i det meste laget og oppleves distraherende. Likevel er ikke det en avgjørende hindring. Jeg blir underholdt til de grader!

Skreddersy ditt eventyr

Varierende vanskelighets­nivå og nok av utfordringer gjør at «Super Mario Bros. Wonder» er et spill for alle.

En fin funksjon er at banene nå er merket med vanskelighets­grad, og du kan selv velge rekkefølgen du vil spille i.

Ikke nok med det: Du kan utvikle din egen spille­stil ved å samle på «badges» som gjør det mulig å blant annet å fly i fallskjerm, sparke som en delfin i vannet, eller hoppe ekstra høyt.

I noen verdener er klassiske slåss­kamper i slutten av brettene byttet ut med andre prøvelser. Her kjenner jeg på et savn, da jeg hadde tålt flere «boss fights» .

Likevel liker jeg at skaperne tør å tenke nytt.

«BADGES»: Bruk kreativiteten din ved å fullføre baner på helt unike måter. Foto: Nintendo

En milepæl for Nintendo

«Super Mario Bros. Wonder» fortryllet, overrasket og imponerte meg. Det oppfyller forventingene og etterlater en spill­opplevelse som jeg vil huske lenge.

Skaperne har klart å lage et helt nytt «Bros.»-spill som samtidig er en hyllest til fortiden og vekker minner fra tidligere eventyr.

Jeg kan ikke understreke nok hvor glad jeg blir av dette spillet. Hvis dette spillet er en godtepose, spiser jeg meg aldri mett.

Ny favoritt hos meg!

Tittel: «Super Mario Bros. Wonder»

«Super Mario Bros. Wonder» Utvikler: Nintendo EPD

Nintendo EPD Utgiver: Nintendo

Nintendo Plattform: Switch

Switch Aldersgrense: PEGI 3+

PEGI 3+ Utgitt: 20. oktober 2023