Prestisjespill får slakt: – De lurer forbrukerne

Det var knyttet store forventninger til «Cyberpunk 2077» da det omsider ble lansert i forrige uke. 8 millioner hadde forhåndsbestilt spillet.

NRKs spillanmelder Rune Fjeld Olsen trillet terningkast 6, og kalte «Cyberpunk 2077» årets heftigste spillopplevelse.

Olsen anmeldte PC-versjonen. Han etterlyste også en konsollversjon, men fikk nei.

NRKs spillanmelder Rune Fjeld Olsen mener spillet aldri burde vært lansert slik det er nå til PlayStation 4 og Xbox One. Foto: Privat

Etter lanseringen og de første anmeldelsene viste det seg at versjonene til PlayStation 4 og Xbox One ikke var fullt så imponerende.

Utvikleren CD Projekt RED har fått kjeft for dårlig grafikk, oppløsning og en rekke feil som ødelegger spillopplevelsen.

– Det er for det første utrolig skuffende for alle som har gledet seg til spillet. Det viser først og fremst utrolig dårlig dømmekraft og ledelse hos spillselskapet. Spillet burde aldri ha blitt lansert slik det nå er på PlayStation 4 og Xbox One, sier Olsen.

– Det er som å se traileren til en science fiction-film, med en rå trailer, og så kjører de rundt i Ladaer når du ser den. Det er veldig skuffende, sier han.

STJERNESMELL: Keanu Reeves spiller den nest viktigste rollefiguren i «Cyberpunk 2077», som punkrockeren Johnny Silverhand. Den viktigste rollefiguren lager du selv. Foto: CD Projekt Red TETTPAKKET KART: Kartet i «Cyberpunk 2077» blir til slutt rimelig tettpakket med ting du kan gjøre. Foto: CD Projekt Red LIVSFARLIG: Du havner i livsfarlige situasjoner i «Cyberpunk 2077». Som regel kan de løses på flere måter. Foto: CD Projekt Red KJÆRLIGHET: I sidehistorier i Cyberpunk 2077 kan du innlede forhold til andre rollefigurer. Hvis du ønsker det og gjør de riktige valgene, kan du gå til sengs med Panam. Foto: CD Projekt Red STILRENT: Du har tre klasser å velge mellom når du starter «Cyberpunk 2077», Streetkid, Nomad eller Corporate. Det er nok ingen tvil om hvilken klasse vi ser eksemplifisert her. Foto: CD Projekt Red RELIGIØSE OVERTONER: Hvilken plass har Gud i menneskets omfavnelse av teknologi? Det er et av de viktigste temaene i «Cyberpunk 2077». Foto: CD Projekt Red

Beklager

Mandag gikk CD Projekt RED ut med en beklagelse der de lover å fikse problemene og forbedre totalopplevelsen.

Den første oppdateringen er sendt ut, og den neste kommer innen en uke. Det er også varslet to større oppdateringer i januar og februar.

Misfornøyde kunder kan også få pengene tilbake.

Utgiveren ber kunder som har kjøpt spillet digitalt om å bruke refusjonssystemet på PlayStation Network (PSN) eller Xbox først. De ber også om at fysiske kopier forsøkes returnert til forhandleren.

Skulle dette ikke være mulig, kan CD Projekt Red kontaktes direkte via e-post. Det er imidlertid satt en tidsfrist 21. desember.

«En katastrofe»

Spillnettstedet IGN skriver at konsollversjonen av spillet er så dårlig at det er vanskelig å se på, og at anmelderen ble kvalm av bildefrekvensen.

Forbes skriver at spillet er en «katastrofe» på konsoller, og at det er brukeranmeldelser som fyller tomrommet ettersom anmelderne bare fikk tilgang til PC-versjonen.

På Metacritic, som samler anmeldelser, har PC-versjonen av spillet fått 89 av 100 poeng. Summen er basert på at 55 av 58 anmeldelser er positive.

På PlayStation 4 og Xbox One er tonen en annen. Der har brukeranmeldelsene et snitt på 2,9 og 4 av 10 poeng.

Olsen sier det ikke er vanlig med så store forskjeller på PC- og konsollversjonene.

– Det er ganske etisk og moralsk problematisk at en utgiver velger å gi ut et spill de vet ikke holder den standarden som spillerne forventer. Det er nesten slik at jeg tenker at de spekulerer i at flere vil kjøpe spillet og heller vente på oppdateringene som kommer senere. Det er mange millioner spill som er solgt. De lurer jo forbrukerne, sier han.

Olsen understreker at spillet fungerer bra på en kraftig PC eller de splitter nye modellene av PlayStation og Xbox.

– Folk har gleda seg til dette spillet i flere år, og med rette om du spiller den riktige versjonen. Det er en fantastisk spillopplevelse når det flyter som det skal, sier han.

Are Kvitnes er skuffet over grafikk-glitcher i spillet

Uferdig

Are Kvitnes er en av mange som skaffet seg spillet på lanseringsdagen.

– Jeg merket fort at det var mange ting som ikke var ferdige. Grafikken var langt fra optimal. Ting hang og forsvant i spillet. Undertekster hang igjen. Det kunne trengt noen ekstra timer eller uker på arbeidsbenken, sier han.

Kvitnes forteller at han fortsatt har tillit til CD Projekt Red, men at dette var en ripe i lakken. Han vil ikke kreve pengene tilbake.

– Spillet er i stor grad spillbart. Det er et godt spill som jeg vil spille, så da er jeg villig til å gi dem den ekstra tiden de trenger for å fikse problemene. Tidligere erfaringer med dem gjør at jeg gir dem sjansen til å rette oppe i feilene sine, sier han.