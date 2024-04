Klampen går ikke helt i bånn

Gi full gass og hold begge hender godt festet til rattet – «Pacific Drive» er en spennende, kaotisk og unik vri på sjangeren overlevelses­spill.

Ved hjelp av en ganske sliten (men etter hvert råtøff) bil, skal du komme deg rundt i en paranormal eksklusjons­sone og samle ressurser mens du forsøker å unngå merkelige farer og elendige værforhold.

MOT NORMALT: Noe er ikke helt som det burde være i «The Olympic Exclusion Zone». Foto: Ironwood Studios/Kepler Interactive

Svært historiedrevet

Historien foregår i «The Olympic Exclusion Zone» i nord­vestlige USA i 1998, og målet ditt er å komme deg ut av dette området.

Det som skiller «Pacific Drive» fra andre overlevelses­spill, er at det foregår for det meste med og i en bil.

Gjennom radioen i bilen din lærer du om forskerne som står bak denne merkelige sonen, hvorfor den er her og hva den består av. I tillegg ønsker figurene fra radioen din hjelp til å få svar på hvor bilen din kommer fra.

Det er et svært historie­drevet overlevelses­spill, i likhet med for eksempel «Subnautica». Spillet ønsker å ta deg med på en fortelling, samtidig som det benytter seg av kjente overlevelses­mekanismer som «crafting».

Du har strammere tøyler enn i klassiske overlevelses­spill som «The Forest» eller «Raft». Disse spillene inneholder litt historie, men du skaper stort sett din egen fortelling på veien mens du forsøker å overleve.

Om spillet Foto: Ironwood Studios Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Pacific Drive»

«Pacific Drive» Utvikler: Ironwood Studios

Ironwood Studios Utgiver: Kepler Interactive

Kepler Interactive Type: Action, eventyr, overlevelsesspill

Action, eventyr, overlevelsesspill Plattform: PlayStation 5, PC (Windows)

PlayStation 5, PC (Windows) Utgitt: 22. februar 2024

22. februar 2024 Aldersanbefaling: PEGI 12+

Bilen er et friskt pust

Den store hjul­belagte elefanten i rommet gjør «Pacific Drive» til en frisk tilvekst til sjangeren.

Du har et mekanisk verksted som base, hvor du bygger og oppgraderer bilen din, samt et litt mer komplisert system for å låse opp oppskrifter på ting som kan hjelpe deg videre på veien.

Spill­skaperne har gjort selve kjøringen i spillet til en egen utfordring. Bilen har nemlig en slags personlighet, og den vil etter hvert ta til seg dumme egenskaper for å gjøre opplevelsen i sonen enda vanskeligere.

Eksempler på dette er da front­lyktene skrudde seg av da jeg svingte hardt mot høyre, og panseret gikk opp da jeg rygget.

Den eneste måten å bli kvitt disse dumme egenskapene er å gjette hvordan de henger sammen ved å fylle ut et skjema på data­maskinen i verkstedet ditt. Dette synes jeg er en god og morsom idé og et krydder i opplevelsen av «Pacific Drive».

INN I SKUMRINGEN: Frister det å utforske dette området? Hvis «Oppy» sier du skal dit, så har du ikke noe valg. Foto: Ironwood Studios/Kepler Interactive

Liten variasjon

En av karakterene som snakker til deg over radioen, kalles «Oppy». Han er den som sender deg ut på oppdrag for å undersøke sonen – med løfte om å få deg ut av den til slutt.

Selve sonen er delt opp i flere områder hvor du underveis kan samle materialer til senere oppgraderinger av bilen. Hvert område har også en oppgave utdelt av Oppy, som kan bestå av å skru på tårn eller hente en energi­kilde som destabiliserer området enda mer, for å nevne to.

THE ZONE: Området du utforsker, ligger i delstaten Washington i nordvestlige USA. Foto: Ironwood Studios

Disse områdene består stort sett av de samme farene du må passe deg for. Litt av bakken kan plutselig skyte fart i været, eller test­dukker laget for bilkrasj kan eksplodere i det du kjører på dem.

Utenom vær­forholdene, som skifter veldig, er de andre farene du finner i bilveien stort sett de samme. Variasjonen er liten.

Spill­skaperne er gode på å dra deg inn i dette universet gjennom intens dialog fra karakterene over radio­kanalen og alle områdene i sonen. Men det oppleves for meg dessverre mer som et historie­drevet spill enn et faktisk overlevelses­spill.

TIL FOTS: Ikke all utforskingen i «Pacific Drive» skjer bak rattet på en stasjonsvogn. Foto: Ironwood Studios/Kepler Interactive

Gjentar seg selv

Jeg skulle gjerne hatt litt friere tøyler, slik at jeg ikke trengte å måtte gjøre det karakterene ber meg om hele tiden.

Det blir veldig repetitivt når jeg blir sendt ut på oppdrag til et nytt område for å samle materialer, for så å reise tilbake til basen min for å gjøre noen oppgraderinger – og deretter reise ut igjen.

Spillet har en original vri, men fokuset på historien kommer litt i veien for det jeg synes gjør overlevelses­spill gøy.

Konseptet er kult, men kunne absolutt vært bedre. Jeg vil ha hånden på rattet selv, bokstavelig talt.