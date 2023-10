Kruttsterk Spider-Man

De to første «Spider-Man»-spillene til Insomniac Games (skaperen av «Spyro» og «Ratchet & Clank») var fantastiske.

Ikke bare var det håndverk av aller ypperste sort. De hadde også en historie fullt på høyde med de populære filmene, og en sjel og varme som bare kan komme fra folk med ekte lidenskap for lisensen de har fått i fanget.

Alt dette kan man si om «Spider-Man 2» også.

Jeg er nok ikke den eneste som drar et lettelsens sukk for det.

HEFTIG TOSPANN: Vi blir godt kjent med Peter Parker (t.v.) og Miles Morales i «Spider-Man 2». Foto: Insomniac Games/Sony Interactive WEEEEEEEEE! Vingedrakten er en helt nydelig nyhet i Spider-Man 2. Foto: Insomniac Games/Sony Interactive Peters av-og-på-kjæreste Mary Jane Watson er naturligvis med i den nære og emosjonelle fortellingen som serveres i «Marvel's Spider-Man 2». Faksimile: Insomniac Games/Sony Interactive Norman og Harry Osborn er gjengangere i Spiderman-universet, både som Peter Parkers nære venner og som fiender i form av skurken Green Goblin. Foto: Insomniac Games/Sony Interactive Våre to helter er ikke alltid like blide, og har nok av både fysiske og mentale utfordringer å håndtere i det nye spillet. Foto: Insomniac Games/Sony Interactive

Dobbel dose Spider-Man

Historien fortsetter etter «Spider-Man: Miles Morales» (2020), og New York City må forholde seg til at de har to superhelter i edderkoppdrakt – med traveren Peter Parker, og unggutten Miles Morales bak maskene.

Tradisjonen tro ankommer en ny superskurk byen, denne gangen den militære macho-fyren Kraven og hans hær av soldater og stabler med krigsteknologi og våpen.

Men Kraven er ikke den eneste superskurken du møter, spillet byr på tøff motstand i både større og mindre sekvenser.

TØFFERE ENN TOGET: Kraven the Hunter er en skikkelig macho superskurk. I «Spider-Man 2» legger han sine jaktmarker til Manhattan. Foto: Insomniac Games/Sony Interactive Venom, for mange kjent fra filmene ved samme navn, har også en rolle å spille i historien. Foto: Marvel/Sony Interactive Det er mange virkelig storslagne sekvenser i spillet, der både Miles Morales og Peter Parker må samarbeide. Sånn som her, mot Sandman. Foto: Insomniac Games/Sony Interactive

Kampen mot Sandman i åpningssekvensen er for eksempel kjempestilig. Og så er det mulig selveste Venom tar turen innom.

Det er ikke noe samarbeidsmodus her, man velger i stedet hvem av de to man vil styre noenlunde fritt. I viktige sekvenser opptrer de også sammen og samarbeider i kamp – det er dels regissert og dels interaktivt, og det fungerer flott og sømløst.

Og trøste og bære så heftig disse actionsekvensene er.

Kampsystemet er så vellaget, akrobatisk og stilig at selv små sideoppdrag blir storslagne. Peter og Miles har hver sine unike krefter, og her får du leke deg med dem alle sammen.

På bosser og gjennom hovedfortellingen tar det bare fullstendig av.

Flyr høyt – og fort

Utforskingen av Manhattan, noe av det aller beste med spillserien, har dessuten blitt flere hakk kulere, med ny vingedrakt og høyere tempo enn før.

Ikke bare er det latterlig gøy å svinge, hoppe og fly gjennom byen, det er også utfordringer og oppgraderinger å finne overalt.

Som actionspill er med andre ord «Spider-Man 2» glimrende. Men det er når utviklerne tar oss med ned på asfalten at spillet får skikkelig tyngde.

Vi blir godt kjent med Peter og Miles. Peter slites mellom ønsket om å ha en vanlig jobb og å ha ansvaret for en diger millionby.

Miles ser vennene sine velge universiteter mens han selv stirrer på et tomt søknadsdokument.

Jeg mener, det er ikke akkurat en selvfølge at et superhelt-spill har scener der du tar en sykkeltur med bestevennen din. «Spider-Man 2» har mange slike sekvenser, noe som tar det spektakulære ned på bakkenivå på nydelig vis.

Nesten toppscore

«Spider-Man 2» har udiskutable kvaliteter, det er skikkelig gøy å spille og det har en tone og en varme som treffer godt.

Samtidig synes jeg kanskje det blir hakket for velkjent og oppskriftsmessig.

Jeg er ikke skuffet, da forventningene innfris så til de grader, men etter en endeløs rekke av Marvel-filmer på kino og to gode spill-forgjengere, er det ikke mye som overrasker meg her.

For det er absolutt mulig å innovere i en ellers ganske slitt sjanger. Det har de briljante «Spider-Verse» animasjonsfilmene bevist, og dermed er listen lagt høyt.

«Spider-Man 2» flyr ikke akkurat over den listen.

Men det er vellaget, gøy og spennende, og det har veldig bred appell. En mer klokkeklar anbefaling er det knapt mulig å gi.