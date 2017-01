Fikk kryptert telefon av Cappelen

SPØR OM TELEFONER: Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten begynte dag fire i rettssaken med en rekke spørsmål om Eirik Jensens bruk av mobiltelefoner. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

MEDTILTALT: Gjermund Cappelen skal ha gitt en kryptert telefon til Jensen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det var en veldig spesiell telefon. Det var i en periode der kriminelle hadde begynt å tenke annerledes, sier Jensen i Oslo tingrett.

Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten begynte dag fire i rettssaken med en rekke spørsmål om Eirik Jensens bruk av mobiltelefoner.

Politiet har tatt beslag i 38 mobiltelefoner og 39 sim-kort fra Cappelen, og til sammen 18 telefoner og sim-kort fra Jensen, opplyste Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten tidligere i uken.

Jensen sier i retten torsdag at det var ingen i politiet som registrerte telefonene han brukte.

Eirik Jensen-rettssaken: Dag 4 Ekspandér faktaboks Utspørringen av Eirik Jensen fortsatte på rettssakens fjerde dag torsdag. Eirik Jensen fortalte at han fikk en kryptert telefon av Gjermund Cappelen i 2004 eller 2005. Det har han ikke fortalt om i avhør, og Jensen sier det er fordi han ikke ble spurt.

Det ble funnet over 300 kommunikasjonshendelser på telefonen, en Nokia N73.

Jensen hadde flere telefoner enn han opplyste i avhør, og sier det er fordi Spesialenheten ikke har lett godt nok.

Jensen forklarte igjen noen av uttrykkene i det såkalte blomsterspråket i kommunikasjonen med Cappelen.

Jensen påpekte igjen at det er store forskjeller på en informant og en kilde når det gjelder rutiner og instrukser, og sier han hadde begrenset tilgang til sensitiv informasjon.

Dette er tiltalen mot Jensen og Cappelen

– Har hatt mange gamle telefoner

Schilling vil vite hvordan Jensen skaffet seg telefoner i perioden 2005–2011.

– Jeg har hatt mye gamle telefoner, som jeg bare hentet fra en kasse som stod på stasjonen. Telefonene har stort sett vært etterforskningstelefoner, eller fra en butikk som ligger på Grønlandsleiret, sier Jensen.

Jensen sier han fikk den krypterte telefonen i 2004 eller 2005. Han sier han ikke husker om han har brukt krypterte telefoner ved andre anledninger.

Kan ha sendt meldinger

Dommer Kim Heger spør om den krypterte telefonen ble brukt til kommunikasjon med Cappelen.

– Jeg tror aldri jeg har brukt krypto-delen, men det er mulig det har blitt sendt noen meldinger. Den lå ute i en haug i vaskedelen. Den er vel hos Spesialenheten nå, sier Jensen.

Eirik Jensen bekrefter at en Nokia N73, som ble funnet hjemme hos ham, er den krypterte telefonen han fikk av Gjermund Cappelen.

Schilling sier det er funnet over 300 kommunikasjonshendelser på telefonen, fra 2008 til 2012.

Schilling spør om det er rutiner for sletting av meldinger.

– Når en telefon går inn i en operativ sak som ender med pågripelser, kastes telefonen. Stort sett er det relatert til saker og pågripelser. Alle informanter har omtrent samme rutiner, sier Jensen.

Kodespråk

Schilling lurer på om noen andre har brukt det såkalte blomsterspråket i kontakt med Cappelen.

– Jeg vet ikke om det har vært andre, det har hovedsaklig vært meg. Men det er vanlig i politiet, sier Jensen.

Schilling trekker frem uttrykkene «vaktmesterkompaniet» og «abortering».

– Vi har ikke funnet noen meldinger der disse ordene går inn i kommunikasjonen med Cappelen. Betyr det at det har vært mer SMS-kontakt med Cappelen enn det som er funnet? spør hun.

– Det vet ikke jeg, svarer Jensen.

– Burde ha avslørt Cappelen

Det er dag fire i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Da de møttes mandag, var det første gang på tre år, men det ble langt fra noe hjertelig gjensyn.

Den første dagen gikk med til påtalemyndighetens gjennomgang av bevisene mot narkoimportøren Gjermund Cappelen. Statsadvokaten mener det er naivt å tro at de har funnet alle pengene.

På dag to startet Spesialenheten med å forklare hvorfor de mener Eirik Jensen er skyldig i korrupsjon. Spesialenheten mener hasjsmugleren Cappelen har vært Jensen kilde til kontanter i mange år.

Dag to ble avsluttet med at Eirik Jensen startet sin forklaring, der han blant annet fortalte om et topphemmelig prosjekt og kodespråket han brukte med Cappelen.

På dag tre fortalte Jensen om sitt forhold til Gjermund Cappelen. Han fortalte at Cappelen ble en viktig informant og kilde for politiet, og at blant annet flydropp-saken ble løst ved hans hjelp. Dommeren undret seg over at Jensen ikke forsto at Cappelen selv var storsmugler av narkotika, og Jensen erkjente at de burde ha forstått det.

Jensen skal forklare seg og bli stilt spørsmål de neste to ukene.