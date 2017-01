Jensen grillet om kontanter, telefoner, kodespråk og kildebehandling

– Etter at denne saken startet, har jeg et helt annet syn på livet. Det som kommer, må jeg bare ta. Jeg har ingen beskyttelse. For å si det på godt norsk; det driter jeg i, svarte en tydelig sliten Jensen fra vitneboksen.

Forsvarer John Christian Elden mener det er helt naturlig at pengestrømmen stoppet opp.

– Da ble Jensen satt i varetekt, det er kanskje ikke så rart det ble en endring, sier Elden til NRK.

Aktor Kristin Schilling fra Spesialenheten brukte mye tid på ekspolitimannens pengebruk og oppbevaring av kontanter på dag fire i rettssaken i Oslo tingrett. Spesialenheten har blant annet terpet på detaljer knyttet til Jensens kontantstrøm, kjøp og salg av biler og motorsykler, inntekter fra dykking og sikkerhetstiltak.

Da han ble spurt om han fortsatt hadde kontanter etter pågripelsen, svarte Jensen først ja, så ville han ikke svare på det, før han til slutt svarte nei på spørsmålet.

Schilling gjorde også et poeng av at Jensen har vært opptatt av å ha kontanter bakhånd av sikkerhetsmessige hensyn, mens hans samtidig oppga sine hemmelige adresser i forbindelse med blant annet kjøp og salg på nettet.

– Det er nesten umulig å holde alt skjult. Jeg har prøvd å leve slik at dette ikke blir for inngripende. Ellers hadde jeg vært gal, sa en tydelig oppgitt Jensen.

Eirik Jensen-rettssaken: Dag 4 Ekspandér faktaboks Utspørringen av Eirik Jensen fortsatte på rettssakens fjerde dag torsdag. Eirik Jensen fortalte at han fikk en kryptert telefon av Gjermund Cappelen i 2004 eller 2005. Det har han ikke fortalt om i avhør, og Jensen sier det er fordi han ikke ble spurt.

Det ble funnet over 300 kommunikasjonshendelser på telefonen, en Nokia N73.

Jensen hadde flere telefoner enn han opplyste i avhør, og sier det er fordi Spesialenheten ikke har lett godt nok.

Jensen forklarte igjen noen av uttrykkene i det såkalte blomsterspråket i kommunikasjonen med Cappelen.

Jensen påpekte igjen at det er store forskjeller på en informant og en kilde når det gjelder rutiner og instrukser, og sier han hadde begrenset tilgang til sensitiv informasjon.

Aktoratet har grillet Jensen om sin bruk av kontanter og skjult adresse.

Oppga adressen flere steder

Jensen har forklart at han hadde en reserve med kontanter på grunn av sikkerhet, og at han var nøye med å skjule adressen sin. Spesialenheten mener Jensen har hatt en kontantstrøm på hele en million kroner de siste ti årene.

Aktor Schilling mener det er rart at Jensen da har oppgitt sine adresser til eBay, på et påmeldingsskjema til et motorsykkelstevne i USA, et treningssenter og et bilfirma.

– Jeg verken betviler eller bestrider trusler, men jeg skjønner ikke dette med kontanter om adressen ikke er så farlig, sier Schilling.

– Jeg sier ikke at det ikke er farlig, men har man levd med dette i så mange år, må man leve et liv ved siden av, sier Jensen.

Cappelen visste om «hemmelig» campingvogn

Aktor Schilling konfronterte også Jensen med at han en periode på 2000-tallet bodde i campingvogn i Groruddalen. Jensen bodde i campingvognen på ukedagene, og pendlet til Sverige i helgene.

Ifølge Jensen var det bare de nærmeste, og folk i omgangskretsen han stolte på, som visste hvor han bodde.

Schilling spør etter hvert om Cappelen visste om campingvognen.

– Det er mulig. Jeg møtte ham på et pallelager i nærheten. Jeg vet ikke om han skjønte at dette var et sikkerhetsopplegg, sier Jensen.

Tjente på dykking

KONFRONTERENDE: Aktor Kristin Schilling fra Spesialenheten konfronterte Eirik Jensen med hans bruk av kontanter. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den korrupsjonstiltalte politimannen sa at han store deler av livet har hatt en utstrakt kontantøkonomi. Han sier pengene har kommet fra mye forskjellig.

– Kjøp og salg av alt mulig rart. Jeg drev i mange år som dykker, og hadde en kontanttilgang. Jeg drev en periode med ålefiske i Oslofjorden, og det ga også noen kroner, sier Jensen.

Aktor spør flere ganger om hvor mye Jensen egentlig kunne tjene på dykkingen.

– I boka di skriver du at det var en inntektskilde. Jeg får inntrykk av at det er som å plukke jordbær, at man ikke tjener så mye på det, sier Schilling.

– Det er ikke riktig. Det var en virksomhet som ga avkastning, sier Jensen.

Jensen sier inntektene startet med en gang han fikk dykkersertifikat som 16-åring, og at han holdt på med det i nesten 30 år.

– Du får ikke 20.000 per dykkeroppdrag. Du får 1500 kroner for å hente en motor. 3000 kroner den gangen, sier Jensen.

– Hva er det meste du har fått for dykkerarbeid? spør Schilling.

– Jeg la en kloakkledning en gang. Da fikk jeg 7500 kroner, tror jeg, svarer Jensen.

Jensen har også fortalt at han tjente penger på kjøp og salg av MC-er, bildeler og andre ting. Likevel har Spesialenheten kunne funnet to tilfeller av at Jensen har solgt registrerte biler siden 2004.

Til dette forklarte Jensen at han også har kjøpt og solgt biler som ikke har vært registrert.

– Det er vanlig å kjøpe biler for 30-40.000 kroner som ikke er registrert på meg. Jeg mener det, sier Jensen, og legger til at bilkjøpene stort sett har endt med tap.

Pengeskriv gjemt i huset

Aktor Kristine Schilling mener pengene i hovedsak har kommet fra Gjermund Cappelen, og spør Jensen om navn på hvor pengene har kommet fra.

– Men jeg har ikke noen relasjon til disse personene. Det er folk jeg har gjort en jobb for. Det er som å kjøpe et brød i butikken, så går man igjen. Jeg var ofte tilgjengelig, sier Jensen.

Schilling vil vite hvor stor kontantbeholdningen var på det største.

– Jeg har nok hatt et par hundre tusen liggende. Det spørs når vi er i tid, men jeg kan ha hatt 300.000-400.000 liggende, sier Jensen.

Schilling spør Jensen om hvordan han har oppbevart pengene.

– På trygge plasser. Det kan være pengeskrin, gjemt i huset. På den siste adressen hadde jeg en stor safe. På andre boliger har jeg gjemt det i et pengeskrin. Det er mange måter å gjemme penger på, jeg har gjemt det i hulrom i leiligheter og i hus, sier Jensen.

Konto i Sverige

Det er tidligere kjent at Jensen hadde om lag 30.000 kroner gjemt bak en vegg i garasjen på bopel da han ble pågrepet i februar 2014. Jensen påpeker at han selv hjalp Spesialenheten med å finne pengene, men sier han vil vente med å forklare hvor de stammer fra.

Beløpet er forenlig med et kontantbeløp Jensen skal ha fått av Cappelen da de to møttes. Etter alt å dømme vil Jensen komme nærmere inn på dette etter lunsj, i en seanse der Spesialenheten har bedt om lukke dører.

I retten torsdag kom det også frem at Jensen har opprettet en bankkonto i Sverige, der han satte inn kontanter. Jensen forklarte dette med at han ikke stolte på DNB og nettbank.

– I DNB har det jobbet personer med tilknytning til gjenger. Det var viktigere å holde adressen i Sverige skjult, sier Jensen.

Fikk kryptert telefon av Cappelen

Eirik Jensen ble også grillet om bruken av mobiltelefoner.

Spesialenheten mener den tidligere politimannen skal ha varslet hasjsmugler Gjermund Cappelen om politiaksjoner og tollkontroller for å muliggjøre smuglingen. Jensen erkjente onsdag at han hadde en viss tilgang på tollopplysninger, og ble spurt mer om dette i dag.

Schilling dokumenterte også at Jensen ved flere anledninger på slutten av 90-tallet, der Jensen blant annet ble varslet om at narkotikatransporter hadde blitt stoppet på Hjortnes-kaia i Oslo, der fergene legger til.

– Det har aldri vært en formalisert varsling. Det var hvis mine tjenester var etterspurt. Det var kun et fåtall personer som hadde kompetanse til å håndtere saker. Da ble vi kontaktet, sier Jensen, som avviser at det var snakk om et formalisert samarbeid.

– Hvorfor de velger meg, det vel fordi jeg var god på det jeg har gjort. Det er artig å kunne bistå, selv om jeg er en gammel mann. Jeg har ofte med meg yngre, for å overføre kompetanse, sier Jensen.

Politiet har tatt beslag i 38 mobiltelefoner og 39 sim-kort fra Cappelen, og til sammen 18 telefoner og sim-kort fra Jensen, opplyste Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten tidligere i uken.

I retten erkjenner Jensen at han fikk en kryptert telefon av Cappelen i 2004 eller 2005.

– Det var en veldig spesiell telefon. Det var i en periode der kriminelle hadde begynt å tenke annerledes, sier Jensen i Oslo tingrett.

Jensen har ikke fortalt om telefonen i avhør, og Jensen sier det er fordi han ikke ble spurt. Det ble funnet over 300 kommunikasjonshendelser på telefonen, en Nokia N73.

Jensen hadde flere telefoner enn han opplyste i avhør, og sier det er fordi Spesialenheten ikke har lett godt nok.

UNDRER SEG: BI-professor Peter Gottschalk reagerer på hvordan Jensen beskrev informant-arbeidet. Du trenger javascript for å se video. UNDRER SEG: BI-professor Peter Gottschalk reagerer på hvordan Jensen beskrev informant-arbeidet.

– Fremstiller seg som amatør

Dag fire startet med hvordan Jensen behandlet kilder og informanter. Jensen påpekte igjen at det er store forskjeller på en informant og en kilde når det gjelder rutiner og instrukser, og sier han hadde begrenset tilgang til sensitiv informasjon.

Jensen gjentok flere ganger også at han ikke er noen ekspert på datateknologi og telefoner.

BI-professor Peter Gottschalk reagerer på hvordan Jensen beskrev informant-arbeidet.

– Han fremstiller seg som en amatør. Han kan umulig ha vært innom Politihøgskolen de siste ti årene og blitt faglig oppdatert, sier BI-professor Peter Gottschalk, som følger saken fra publikumsplassene i Oslo tingrett.

Han mener systematisering av informanter er helt sentralt i politiarbeidet.

– Han fremstiller seg som en amatør og det er han ikke, mener Gottschalk.

Forsvarer John Christian Elden er sterkt uenig i denne beskrivelsen.

– Han fremstiller seg åpenbart ikke som noen amatør, men som en profesjonell. Han har selv laget reglene for dette. Man skal loggføre hvis det kommer opplysninger ut av det, og slik det er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, sier Elden til NRK.