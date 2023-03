Kriminalomsorgen har taushetsplikt om opplysninger om innsatte, domfelte og tidligere innsatte. Vi kan derfor ikke kommentere enkeltsaker.

På generelt grunnlag kan vi si at en betydelig andel av de innsatte i fengslene har en eller flere psykiske lidelser og at helsetilstanden generelt er dårligere for innsatte i fengsel enn for den øvrige befolkningen. Dette viser også undersøkelsen til forsker Victoria Cramer, som ble gjennomført av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels— og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst (Sifer) og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål i 2014. Her fremgikk det blant annet at 92 prosent av de innsatte viser tegn på psykiske lidelser.

Vi viser videre til at innsatte har de samme pasient- og brukerrettighetene som befolkningen ellers. Det betyr at de har samme rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen, tannhelsetjenester fra fylkeskommunen og helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, derunder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Om soningsutsettelse og straffavbrudd

Utgangspunktet er at straffen skal gjennomføres som idømt og terskelen for å gi soningsutsettelse eller innvilge straffavbrudd er høy.

Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte. Dette følger av straffegjennomføringsloven § 35.

Når innsatte søker om straffavbrudd, så gjøres det en individuell og helhetlig vurdering av domfelte og vedkommendes sak der alle relevante forhold gjennomgås. Det foretas en konkret vurdering av den enkelte sak hvor både domfeltes helse og mulighetene for tilrettelagt soning vurderes. Dersom det vurderes som nødvendig, så innhentes det ytterligere dokumentasjon i saken eller det benyttes sakkyndige for å vurdere domfeltes helsetilstand. Kriminalomsorgen har inngått en avtale med NERS (Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet) hvor vi kan henvende oss for å få rekvirert uavhengige sakkyndige.

Sviktfarevurdering

Avbrudd innvilges bare dersom det etter en konkret helhetsvurdering anses som sikkerhetsmessig forsvarlig. Det skal særlig legges vekt på om det er grunn til å anta at innsatte vil begå ny straffbar handling under avbruddet, unndra seg gjennomføringen ved å utebli etter endt avbrudd eller bryte forutsetninger og avbruddsvilkår eller misbruke avbruddet på annet måte. Dersom avbrudd er aktuelt av helsemessige årsaker, må hensynet til innsattes helse veies opp mot hensynet til samfunnsvernet, herunder hva slags straffbare handlinger det er fare for.

Grunnvilkår for å innvilge straffavbrudd

Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, og vurderes om problemene kan løses på annen måte enn ved avbrudd, for eksempel ved innvilgelse av permisjon, fremskutt permisjonstid, utvidet permisjonskvote, utvidet telefontid eller fremstilling.

Retningslinjer for skjønnsutøvelsen

Straffegjennomføringen kan avbrytes når det anses påkrevd av helsemessige årsaker. Helsetilstanden hos innsatte må være dokumentert og av en slik karakter at avbrudd vil kunne avhjelpe problemene. Avbrudd gis ikke hvis innsattes helsetilstand kan ivaretas i tilstrekkelig grad i fengselet. Før avbrudd gis skal det vurderes overføring til annet egnet fengsel, gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 eller gjennomføring av straff i sykehus, jf. straffegjennomføringsloven § 13. Avbrudd er særlig aktuelt i perioder med dagplassering i sykehus eller poliklinisk behandling, da slik tilknytning til sykehuset ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene til straffegjennomføring.

At soningen av helsemessige grunner ikke er ønskelig, ubehagelig eller vil ha uheldige virkninger på mulighetene for helbredelse, er ikke tilstrekkelig. Det må foreligge dokumentert risiko for at soningen kan medføre at en fra før alvorlig eller svak helsetilstand forverres, eller mulighetene for helbredelse i vesentlig grad blir mindre.

Mulige årsaker til at ikke alle innsatte med store helseutfordringer innvilges straffavbrudd

Som vist til ovenfor foretas det alltid en individuell og konkret helhetsvurdering av om det er grunnlag for å innvilge straffavbrudd. Det kan være flere grunner til at ikke alle innsatte med store helseutfordringer er innvilget straffavbrudd, det kan f. eks være sikkerhetsmessige årsaker til det eller det kan være at det vurderes at innsattes helsetilstand kan ivaretas i tilstrekkelig grad i fengsel. I tillegg er mange av de innsatte som har store helseutfordringer innsatt i varetekt eller idømt forvaringsstraff og her har kriminalomsorgen begrenset handlingsrom. Det er ikke adgang til å innvilge straffavbrudd der domfelte er idømt forvaring. Kriminalomsorgen har heller ikke hjemmel eller adgang til å gi straffavbrudd der innsatte er varetektsfengslet. Her er det domstolen som må ta stilling til om videre varetektsfengsling er forholdsmessig.

Generelt er det viktig for kriminalomsorgen å understreke at vi har fokus på å ivareta alle innsatte og domfelte, uavhengig av deres ressurssituasjon og uavhengig av om de er representert av advokat, støttepersoner eller andre. Vi er opptatt av likebehandling og rettslikhet og å sikre at alle innsatte og domfeltes rettigheter blir tilfredsstillende ivaretatt.