Slik forklarer Jensen «blomsterspråket»

Tekstmeldinger mellom politimannen Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen er et av påtalemyndighetens viktigste beviser.

De hevder meldinger som «kontroll her», «feriemodus over hele linja», og «kontoret er tynt bemannet», inneholdt viktig informasjon for hasjsmugler Gjermund Cappelen.

I tingretten ga Eirik Jensen et eksempel på hvordan kodespråket ble brukt, og at meldingene er blitt feiltolket av Spesialenheten.

Et utdrag fra kommunikasjonen mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble vist på storskjerm i salen. Jensen sa det er kjent terminologi i politiet å kalle dette «blomsterspråk».

– «Vær» betyr «Hvordan det står til?». «Cola-greia stemmer bra.» Cola betyr altså kokain. «Sola kommer igjen til helgen». Sola er alltid noe positivt i vår kommunikasjon. Her betyr det at personen vi jobber opp mot «kommer hjem til helgen», sier Jensen.

Kodet

Eksempelet er fra Jensens tjenestetelefon, og beviser ifølge ham at kodespråket var en helt naturlig del i hans virke som politimann.

– Dette er helt åpenbart kodet informasjon om meg og ham. Dette er bare et eksempel. Det går inn på min åpne telefon. Dette språket ville aldri blitt brukt på min åpne telefon om det betød noe annet, sier Jensen.

Kodede tekstmeldinger blir en viktig del av bevisføringen, og både Jensen og Spesialenheten vil komme med en rekke eksempler utover i saken.

– Det er et språk som er laget av politiet, for at det i SMS-er ikke skal fremkomme at man snakker med politiet. Det er en vanlig informantmetode, som det vil bli forklart mer om senere., sier Jensens forsvarer John Christian Elden.

Kastet telefonen

Eirik Jensen forteller at telefonen han brukte til å kommunisere med Gjermund Cappelen, er borte.

– Jeg har ikke forsøkt å fjerne bevis. Det er en rutine informantbehandlere gjør. Når en telefon «brennes», blir den destruert og SIM-kort kastet, sier Jensen.

Forsvarer Elden sier dette er i samsvar med vanlige rutiner.

– Så det handlet ikke om at han ville kvitte seg med dokumentasjon på den kontakten som har vært med Cappelen?

– Han ville kvitte seg med telefonen, fordi det var vanlig rutine, svarer Elden.

Til tross for å ha holdt et langt innledningsforedrag om bevisgrunnlaget mot Jensen tirsdag, ønsker ikke assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, å kommentere verken blomsterspråket eller det at Jensen kvittet seg med en mobiltelefon etter å ha fått høre om pågripelsen av Cappelen.

– Dette er noe vi kommer inn på den i den videre bevisførselen i saken, og jeg kan derfor ikke kommentere dette nå, sier Kleppe.

AKTOR: Intervju med assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, etter dag to i retten. Du trenger javascript for å se video. AKTOR: Intervju med assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, etter dag to i retten.

Hemmelig prosjekt

I sin frie forklaring sa Jensen at han hadde jobbet med et svært hemmelig prosjekt.

– Jeg har hatt en oppgave ingen vet noe om. Det er et av flere nasjonale, hemmelige prosjekter. Det har slitt på meg, og andre. Det vil komme vitner som kommer inn på det senere, sier Jensen.

Prosjektet er så hemmelig at forsvarer John Christian Elden ikke har fått innsyn i det.

– Påtalemyndigheten har fått medhold i retten i å hemmeligstemple det. Vi har ikke fått noen nærmere begrunnelse. Og det er straffbart for meg å si det jeg vet, sier Elden til NRK.

Bakgrunnen for oppdraget er ifølge forsvareren Jensens informantarbeid.

– Tre år i helvete

Da Jensen startet sin forklaring etter lunsj tirsdag, beskrev han situasjonen sin som tre år i helvete.

– Det er fysisk og psykisk beintøft. Alt som har vært privat er blitt offentlig, og jeg innser at ingenting kommer til å bli som før, sa Eirik Jensen.

Les mer fra Jensens forklaring her: