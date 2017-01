Jensen: – Vi burde forstått at han kunne være involvert i kriminalitet

Artikkelen oppdateres.

Jensen forteller i Oslo tingrett at politiet mottok mye informasjon fra Gjermund Cappelen, noe som får dommer Kim Heger til å lure.

– Jeg stusser over at du ikke ante at han drev med noe kriminelt. Jeg skjønner at man vil ha folk i det miljøet, men at han drev med import av klokker og kunst, og at du ikke lurte på hva han egentlig drev med?

– Det er en avveining i hva man spør om. Det er vanskelig å forklare. Vi har et uttrykk, «de beste er ofte de verste», som betyr at man må ha informasjon om kriminalitet for å kunne gi den til oss, sier Jensen.

Dommeren påpeker at påtalemyndigheten mener Cappelen var en storimportør av hasj på denne tiden.

– Det er vi uenige om, men jeg vil ikke diskutere det i min frie forklaring, sier Jensen.

Senere i forklaringen sier Jensen om Cappelen:

– Han har kriminell kunnskap, han har kjennskap og kontakter, men i den perioden vi har hatt kontakt, har han faktisk ikke vært siktet for straffbare forhold, før han legger til:

– Vi burde ha forstått at han kunne være involvert i kriminalitet. Det ligger litt i sakens natur.

– En av de beste kildene

Jensen beskrev det som nødrett da han begynte å fortelle om Gjermund Cappelen, fordi det strider med hans yrkeskodeks. Jensen mener Cappelen har vært en viktig informant og kilde for politiet, mens Cappelen bestrider dette.

– Det jeg skal begynne på nå, er noe som er uhyre tungt for meg, men som jeg har valgt å gjøre på bakgrunn av sakens alvorlige karakter. Dette bryter med de grunnleggende reglene for informantbehandling, og er den vanskeligste avgjørelsen jeg har tatt, noensinne, sa Jensen.

Så begynte han å snakke om en mann som han mener slet tungt, men som skal ha hatt en unik innsikt i lukkede miljøer.

– Han var muligens en av de beste kildene vi har hatt, sa Jensen.

– Viktig i flydropp-saken

Jensen sier han traff Cappelen første gang i 1993. Politimannen var den del av Uropatruljen, og Cappelen hadde blitt tatt for en narkotikasak med amfetamin og hasj.

– Vi fortsatte vårt samarbeid etter at saken hadde vært i retten. Jeg var med i et av de første avhørene, og fikk en grei kontakt med Cappelen. Etter dette fikk vi vite at han ønsket å bidra med informasjon. Hans daværende advokat de Vibe, som hadde avsluttet sin politikarriere, synes dette var et godt forslag og godkjente dette, sier Jensen.

SE OPPTAKET: Politiet fikk filmet akkurat i det en pakke med flere kilo amfetamin ble sluppet fra et fly i oktober 1993. Se selve droppet i denne reportasjen som ble sendt på Dagsrevyen den gangen. Du trenger javascript for å se video. SE OPPTAKET: Politiet fikk filmet akkurat i det en pakke med flere kilo amfetamin ble sluppet fra et fly i oktober 1993. Se selve droppet i denne reportasjen som ble sendt på Dagsrevyen den gangen.

Han sier Cappelen hadde masse kontakter i det kriminelle miljøet, spesielt i Bærum og Oslo.

Jensen beskriver høsten 1993 som et vendepunkt. Cappelen hadde informasjon om «Nordlandsmafiaen» som ifølge Jensen forsøkte å innføre 100 kilo amfetamin til Norge. Cappelen ble truet av dette miljøet, sier Jensen.

– Cappelen var redd, også for de han brydde seg om. Jeg tror vurderingen hans var at han ikke klarte å håndtere dette selv, og han tok kontakt med politiet, sier Jensen.

Jensen sier han la inn Gjermund Cappelen i informantregisteret etter flydroppsaken i 1993.

Flydroppsaken Foto: NRK Ekspandér faktaboks Narkotikasak rullet opp av norsk politi i 1993

Minst 12 personer ble pågrepet, og flere ble dømt til lange fengselsstraffer

Politiet beskrev den gang at saken var knyttet til en liga som drev omfattende narkotikahandel – den såkalte «Nordlands-mafiaen»

Omfattende spaning og overvåking gjorde at politiet kunne følge transporten av et stort parti amfetamin fra Nederland til Norge, og pågripe flere personer på fersken

13 kg amfetamin ble flydroppet fra et småfly ned i Olstadtjernet ved Lillesand den 19. oktober 1993

Politiet mente at det kunne ha vært gjennomført lignende flydropp i en periode før de tok lovbryterne

Saken ble begjært gjenopptatt høsten 2013.

Fikk utbetalt 70.000 kroner

– Min relasjon til Cappelen har ikke vært noen hemmelighet. Det er mange som har stiftet bekjentskap med ham. Han gikk under betegnelsen GT 007 da han først ble registrert i informantregisteret, en forløper til det Spesialenheten har nevnt, sier Jensen.

Han sier Cappelen har gitt mye informasjon til politiet.

– I forbindelse med flydropp-saken ble det bestemt at Cappelen skulle få dekket sine utgifter. Dette ble formalisert, og Cappelen fikk utbetalt rundt 70.000 kroner. Dette er så vidt meg bekjent den største summen som er utbetalt, sier Jensen.

– Sjokk å se Cappelens leilighet

Den tidligere politimannen mener Cappelen fikk store problemer etter flydropp-saken.

– Uansett hva Gjermund har sagt, eller hva Spesialenheten tror, så er jeg en person som bryr meg om folk. Jeg har absolutt brydd meg om Cappelen som menneske, og har brukt mye tid på å få ham rehabilitert, sier Jensen.

Jensen sier han fikk sjokk første gang han så hybelleiligheten til Cappelen.

– Jeg traff en person som var uhyre ute å kjøre. Det var salmiakkflasker overalt, det var blod, og det var kikkerter ved hvert vindu. Han var åpenbart relativt paranoid. Det var et veldig tydelig signal på at han trengte hjelp, sier Jensen.

Eks-politimannen forteller mye om at han prøvde å ta seg av Cappelen. Du kan lese mer om dette i direkte-referatet.

TEGNER HASJRUTA: Se Gjermund Cappelen forklare hvordan hasjen ble smuglet. Du trenger javascript for å se video. TEGNER HASJRUTA: Se Gjermund Cappelen forklare hvordan hasjen ble smuglet.

Kalde blikk

De to har sittet på hver sin ende av tiltalebenken siden rettssaken startet mandag, Det var ikke noe vennlig gjensyn da de møttes for første gang på over tre år. På spørsmål fra dommeren svarte Cappelen skyldig, Jensen svarte ikke skyldig.

FØRSTE MØTE: Erik Jensen (t.h.) og Gjermund Cappelen på tiltalebenken under i Oslo tingrett mandag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Den første dagen gikk med til påtalemyndighetens gjennomgang av bevisene mot narkoimportøren Gjermund Cappelen. Statsadvokaten mener det er naivt å tro at de har funnet alle pengene.

På dag to startet Spesialenheten med å forklare hvorfor de mener Eirik Jensen er skyldig i korrupsjon. Spesialenheten mener hasjsmugleren Cappelen har vært Jensen kilde til kontanter i mange år.

Dag to ble avsluttet med Eirik Jensens forklaring, der han blant annet fortalte om et topphemmelig prosjekt og kodespråket han brukte med Cappelen. Jensen skal forklare seg og bli stilt spørsmål de neste to ukene.