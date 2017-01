Aktor om Cappelen: – Naivt å tro vi har funnet alle pengene

Det ble et iskaldt møte da narkoimportøren Gjermund Cappelen (50) og den pensjonerte politilederen Eirik Jensen (59) møttes i Oslo tingrett mandag morgen.

Cappelen erkjente som ventet straffskyld for innførsel av 17 tonn hasj. Jensen, som er tiltalt for å ha gitt informasjon til Cappelen i bytte mot penger, svarte «nei» med sterk og klar stemme på spørsmålet om skyld for medvirkning til narkokriminalitet og grov korrupsjon.

ISKALDT MØTE: Det var ikke snakk om hilse på hverandre da Gjermund Cappelen og Eirik Jensen møttes i rettssal 250 i Oslo tingrett mandag morgen. Du trenger javascript for å se video. ISKALDT MØTE: Det var ikke snakk om hilse på hverandre da Gjermund Cappelen og Eirik Jensen møttes i rettssal 250 i Oslo tingrett mandag morgen.

– På toppen av et nettverk

Saken mot Jensen og Cappelen er delt opp i retten. Det er statsadvokat Lars Erik Alfheim har ansvaret for den svært omfattende tiltalen mot Cappelen, som omhandler smugling av tonnevis av hasj helt tilbake til 1993/1994.

Cappelen er sammen med flere personer i sitt narkotikanettverk allerede kjent skyldig i oppbevaring og salg av store mengder hasj i perioden 2011 til 2013. Cappelen skal ifølge egne forklaringer ha begynt med hasjsmugling allerede på slutten av 80-tallet. Ifølge Alfheim har Cappelen vært i politiets søkelys siden 1998.

Alfheim startet sitt innledningsforedrag med å vise til at Gjermund Cappelen kun har hatt to vanlige jobber i sitt liv, som avisbud og for Statens vegvesen, henholdsvis som 15- og 16-åring på 1980-tallet.

Ifølge Alfheim har Cappelen aldri betalt skatt som andre, men i stedet vært lederen for et omfattende narkotikanettverk.

– Gjermund Cappelen har ikke operert alene. Han har befunnet seg på toppen av et kriminelt nettverk han selv har skapt, sa statsadvokaten.

Politiet beslagla store mengder hasj fra en garasje i Oslo-området desember 2013. Garasjen ble disponert av en mann som i 2015 ble dømt for å være en del av Cappelens narkotikanettverk. Foto: Politiet

– Naivt å tro at vi har funnet alt

Cappelen har selv erkjent smugling av 25 tonn hasj, men politiet har kun funnet at innførselen av om lag 17 tonn er tilstrekkelig bevist. Politiet har lagt ned påstand om inndragning av hele 825 millioner kroner fra mannen som har blitt omtalt som den største hasjsmugleren i Norge gjennom tidene.

– Det totale omfanget er regnet ut ved å ta kiloene som er innført, og minste mulig kilopris, forklarer Alfheim.

Etter en gjennomgang av Cappelens verdier i eiendom, biler, kontanter og hasj etter pågripelsen i desember 2013, har politiet imidlertid ikke funnet verdier for mer enn 10 millioner kroner. Statsadvokat Alfheim er tydelig på at politiet ikke tror de har funnet alle verdiene til Cappelen.

– Det er naivt å tro at dette er alt som er igjen av Cappelens inntekt disse årene. Til det er skogen for tett, og omfanget av utenlandske investeringer for stor. Dette er noe vi kommer tilbake i senere revisorgjennomgang, sier Alfheim.

Totalt mener påtalemyndigheten at Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner over flere år. I forbindelse med rettssaken i Asker og Bærum tingrett høsten 2015, kom det frem at Cappelen har vært under etterforskning for hvitvasking av penger i Sveits.

Han avviste da å ha noen gjenværende verdier i utlandet.

– Nei. Det har vært verdier i utlandet, og det regner jeg med at politiet har oversikt over. Det var i Sveits, men de pengene ble blant annet tapt på aksjehandel og forbruk, sier Cappelen, og legger senere til at noe av pengene skal ha blitt overført til Norge, sa Cappelen til NRK.

– Stoler ikke på Cappelen

Cappelen har overfor NRK hevdet at han ikke lenger sitter på en skjult formue som følge av narkotikasalget. Alfheim viser til at Cappelen hevder at pengene er borte på feilslåtte investeringer og de store mengdene hasj som ble beslaglagt i forbindelse med pågripelsen.

På spørsmål fra tingrettsdommer Kim Heger bekrefter Alfheim at påtalemyndigheten altså ikke fester lit til Cappelens forklaring om at pengene er borte.

– På dette punkt stoler dere ikke på Cappelen?

– Det er riktig, svarer Alfheim.

Spørsmålet fra dommeren er interessant, fordi Cappelens troverdighet står sentralt i saken mot Eirik Jensen.