10. Finn fram skibrenneren!

Lise Finckenhagen har så mangt på repertoaret, men er kanskje aller høyest elska for sine kaker og desserter. Hennes påskegule dessert blei publisert nettopp rundt påsketider i 2016, og er lest nesten 52.000 ganger.

9. Karamellene alle kan klare å lage

Glem termometer og svidde kasseroller. Peanøttkaramellene lagd av sirup, peanøttsmør og salte kjeks, og skal bare varmes lett. De smaker salt og søtt i en uslåelig kombinasjon. Oppskriften er fra 2012, men blei lest nesten 56.000 ganger i 2016.

8. Brødet som holder seg ferskt

Brødet med grovt mel, frø og havregryn blei lagd til Noregs Ungdomslag (NU)s landsstevne i Førde i 1985. Av den grunn skulle det holde seg godt, uten frysing, for ungdommene som bodde i telt. Men holdbarhet viser seg å være en brødegenskap som flere enn teltboere setter høyt – oppskriften blei nemlig lest over 59.000 ganger.

7. Når ovnen lager middagen for deg

Lise Finckenhagens versjon av den kjente, franske kjøttgryta. Bacon, oksekjøtt og grønnsaker som kokes lenge i rødvin, gjerne i steikeovnen. Oppskriften er lest nesten 61.000 ganger.

6. Konfekten som også er turmat

Enkelt igjen: peanøttsmør, sirup, sukker, corn flakes og kokos. Smaker himmelsk, kanskje spesielt utendørs. Oppskriften er fra 2010, men blei lest over 61.000 ganger i 2016.

5. Lises muffins med skinke, ost, paprika og vårløk

Blant de ti mest leste oppskriftene i 2016 finner vi intet mindre enn to oppskrifter på muffins som ikke er søte. Lise Finckenhagens oppskrift blei lest nesten 65.000 ganger.

4. Skiskytternes favorittmuffins

Saftige muffins med havregryn, ost, skinke, squash og gulrot, som er perfekte å ha i sekken. Oppskriften kommer fra utøverne som var Norges håp i VM i skiskyting i 2016, og er lest over 67.000 ganger.

3. Trøndersk og nordnorske mattradisjoner

Bollemelk, kleppmelk eller kleppsupp – kjært barn har mange navn. Middagsretten brukes i Trøndelag og Nord-Norge, og lages av en tjukk pannekakerøre som formes til boller og trekkes i melk. Oppskriften er fra 2010, men blei lest nesten 79.000 ganger i 2016.

2. Verdens kanskje enkleste pastarett

Så lett å lage at det nesten er til å bli flau over, mente brødrene Price i TV-serien Munter mat. God skinke, parmesan, fløte, egg og nykvernet pepper får den til å minne om pasta carbonara. Oppskriften blei publisert i 2014, men blei lest over 97.000 ganger i 2016.

1. Øverst: ribbe-TV!

Såkalt sakte-TV nådde i 2016 også kjøkkenet. På NRK2 julaften sendte kringkastinga langtidssteiking av ribbe hele dagen. Med TV-programmet fulgte en oppskrift, også vist i Kvelden før kvelden lille julaften, og den blei lest over 139.000 ganger i løpet av de få dagene som var igjen av året etter at den blei publisert.