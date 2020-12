Årets vondeste spillopplevelse er også årets beste.

Korona har preget hele 2020 for de fleste. Det gjelder også i spillenes verden, hvor utviklere over hele verden har forsøkt å lande årelange giga-prosjekter fra hjemmekontor.

Men da samfunnet rundt oss stengte, ble spillmediet også påvirket i sterkt positiv retning. Interaktiv virkelighetsflukt og behovet for sosial omgang gjorde spill viktigere enn kanskje noen gang før for veldig mange av oss.

Sosiale kosespill satt salgsrekorder, folk løp over hverandre for å få tak i nye spillkonsoller og samtaler om spillenes betydning i livene til folk ble løftet opptil flere hakk.

Korona-tilstanden vi er i preger også min oppsummering av spillåret. Her er de 10 spillene jeg mener definerer 2020.

Årets virkelighetsflukt

FEIRING: Man kan feire sin egen bursdag i «Animal Crossing: New Horizons» på Nintendo Switch. Foto: Nintendo

Spill: «Animal Crossing: New Horizons»

«Animal Crossing: New Horizons» Utvikler/utgiver: Nintendo

Nintendo Passer for: Alle

«Animal Crossing: New Horizons» så ut til å bli det denne serien alltid har vært: et ganske populært, men allikevel nisjepreget kosespill for de spesielt interesserte. Men det ble lansert i mars, samtidig med at hele verden sendte folk hjem i isolasjon.

I praksis ble dette spillet korona-spill nummer én for mange. Et kosespill for hele familien der det handlet om å gjøre en øy om til et ferieparadis. Et avslappende, givende og nydelig avbrekk i en hverdag som var både kjip og skummel. Til og med det norske Nasjonalmuseet har vist frem kunst fra Edvard Munch i spillet.

Når man først snakker om viktige spill i 2020, har trolig ingen spill vært viktigere enn dette. «Animal Crossing: New Horizons» var ofte helt utsolgt i butikk. Switch-konsollen har jevnlig vært utsolgt gjennom 2020. Og over 30 millioner mennesker har til nå kjøpt dette spillet.

Flere gode spill i denne kategorien: Alle spill som fikk deg til å tenke på noe annet enn korona.

Årets reisebyrå

VIRTUELL TURISME: Sommerferien 2020 ble avlyst for de fleste. Men i «Microsoft Flight Simulator» kunne man reise hvor man ville. Foto: ASOBO STUDIO/XBOX GAME STUDIOS

Spill : «Microsoft Flight Simulator»

: «Microsoft Flight Simulator» Utvikler/utgiver: Asobo/Microsoft

Asobo/Microsoft Passer for: Flyentusiaster

I 2020 hadde vi også sterkt begrensede muligheter til å reise bort. Men i spillenes verden er alle landegrenser – og luftrom – åpne. Her fikk vi en digital versjon av absolutt hele jordkloden, basert på satellitt- og kartdata. Du kan fly hvor du vil, besøke hva du vil og se på hva du vil – fra Tokyo til Andesfjellene, Gran Canaria og Maldivene.

Følelsen av å kunne utforske hele den nydelige planeten vi er så heldige å bo på, er så flott og sterk at det nesten er rørende. Vi trengte virkelig dette spillet i 2020.

Les anmeldelse av spillet.

Flere gode spill i denne kategorien: «Star Wars: Squadrons»

Årets VR

COMEBACK: Plutselig var selveste «Half-Life» tilbake! I form av VR-spillet «Half-Life: Alyx». Foto: Valve

Spill : «Half-Life: Alyx»

: «Half-Life: Alyx» Utvikler/utgiver: Valve

Valve Passer for: VR-entusiaster

2020 ble året der virtual reality tok skrittet fra å være noe for spesielt interesserte til å bli en betydelig og viktig del av spillmediet. Teknologien i VR-headsettene har blitt bedre. Og ikke minst har spillopplevelsene blitt bedre. Spillselskapet Valve må få mye av æren for det. Etter mange, mange år med mas om et nytt «Half-Life»-spill, fikk vi faktisk et nytt «Half-Life»-spill i år.

Mange var skeptiske til beslutningen om å lage et spill som utelukkende fungerer i VR, men «Half-Life: Alyx» er så dypt, engasjerende og bra at det fikk mange til å kjøpe et nytt – eller sitt første – VR-headset.

Da er det også deilig å se at «Half-Life: Alyx» ikke var det eneste VR-spillet som løftet hele teknologien i 2020. VR er plutselig hot igjen.

Flere gode spill i denne kategorien: «Star Wars: Squadrons» , «The Room VR»

Årets vennefest

FENOMEN: «Among Us» hadde vært ute i to år før det ble en hit. Da ble det til gjengjeld et av årets aller største spill. Foto: Innersloth

Spill : «Among Us»

: «Among Us» Utvikler/utgiver: Innersloth

Innersloth Passer for: Alle

Man kan kanskje argumentere for at «Among Us» ikke bør være med på denne listen, siden det ikke ble lansert i 2020. Men vi kommer ikke utenom dette spillet når spillåret 2020 skal oppsummeres.

Ved hjelp av populære streamere på Twitch, eksploderte nemlig interessen for det vesle indiespillet «Among Us» i sommer. Her snakker vi om et flerspillerspill på en romstasjon, der én eller flere er drapslystne «impostors» (dobbeltagent) og resten skal forsøke å avsløre hvem som ikke har rent mel i posen.

Vi snakker om lettfattelig, men dyp og engasjerende kniving med venner. En sosial gledesbombe som for mange ble en god og viktig erstatning for fysisk sosialisering.

Les også: Isak (13) spiller et av verdens mest populære spill – ekspert mener korona er noe av grunnen

Flere gode spill i denne kategorien: «Fall Guys»

Årets norske

HODELØSE OPPGAVER: I «Helheim Hassle» kan du bruke kroppsdeler til å løse diverse oppgaver. Foto: PERFECTLY PARANORMAL

Spill : «Helheim Hassle»

: «Helheim Hassle» Utvikler/utgiver: Perfectly Paranormal

Perfectly Paranormal Passer for: Humor-fans med sans for oppgaveløsing og lemmer

Det har vært et godt år for norske dataspill, særlig hvis vi regner med tidligversjonene av «Conan Exiles: Isle of Siptah», «Dwarfheim» og «Haxity». Det beste av dem alle var latter-festen «Helheim Hassle».

Her får du norrøn mytologi fritt fra hukommelsen til en animert nachspiel-deltaker (kan det virke som, altså). Oppgaveløsing basert på å bruke lemmene til hovedpersonen Bjørn Hammerparty og en absurd, ofte innmari morsom historie i nydelig kombinasjon.

Humor i spill er vanskelig. Men hvis humoren til Perfectly Paranormal først treffer deg, snakker vi om tidenes morsomste norske spill.

Les anmeldelse av spillet.

Flere gode spill i denne kategorien: «Mørkredd» , «Embracelet»

Årets nostalgi-fest:

FANTASTISK GJENSYN: Det var mange som satt stor pris på gjensyn med gjengen fra «Final Fantasy VII» i 2020. Foto: Square Enix

Spill : «Final Fantasy VII Remake»

: «Final Fantasy VII Remake» Utvikler/utgiver: Square Enix

Square Enix Passer for: Nye og (særlig) gamle fans av tidenes japanske rollespill

I kåringer av tidenes beste spill, vinner ofte Playstation 1-spillet «Final Fantasy». Etter årevis med trygling fra fansen, var det i år endelig duket for en full remake av dette spillet.

Og det er ikke så rart fansen gikk i fistel. For dette er ikke bare et nytt skall på en gammel favoritt, Square Enix har brukt originalen som et utgangspunkt og så lagt til mye nytt for å gjøre det så relevant som mulig i 2020.

Historien er i stor grad den samme, men her er det også utrolig mye mer å kose seg med enn det var i 1997. Såpass mye mer at de har delt opp utgivelsen i flere utgivelser. Vi får håpe det ikke blir altfor lenge å vente på fortsettelsen!

Flere gode spill i denne kategorien: «Demon’s Souls», «Tony Hawk’s Pro Skater 1+2»

Årets mest nyskapende

PERFEKT KOMBINASJON: DualSense-kontrolleren til PS5 og spillet «Astro's Playroom» er en perfekt kombinasjon. Foto: Sony

Spill : «Astro’s Playroom»/DualSense håndkontroller

: «Astro’s Playroom»/DualSense håndkontroller Utvikler/utgiver: SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment

SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Passer for: Alle som har klart å skaffe seg en PS5

Det er ikke så mange som har klart å få tak i en Playstation 5 siden lanseringen i november. Men for dem som har klart det, er særlig én ting åpenbart: den nye håndkontrolleren til konsollen er fantastisk.

Med DualSense-kontrolleren får du vibrasjonsmulighet med et bredt spekter av muligheter, en utrolig presis trykkflate, trigger-knapper med variabel motstand og en høyttaler med lydeffekter som passer til spillet.

Ved hjelp av det fantastiske spillet «Astro’s Playroom», som følger med alle PS5-konsollene, fikk vi demonstrert hva alt dette faktisk kan bety for spillopplevelser.

I praksis viser det seg at de avanserte mulighetene i håndkontrolleren forsterker og forbedrer det du opplever på skjermen.

Les kommentaren: Mot en ny gullalder for både dataspill generelt og konsollspill spesielt

Flere gode spill i denne kategorien: «Mario Kart Live: Home Circuit», «Half-Life Alyx»

Årets stayer

VAKKERT: Det har nå kommet så mange oppdateringer til «No Man's Sky» at man nesten ikke skulle tro det var mulig. Foto: Hello Games

Spill : «No Man’s Sky»

: «No Man’s Sky» Utvikler/utgiver: Hello Games

Hello Games Passer for: Alle med en fascinasjon for verdensrommet

Lanseringen av «No Man’s Sky» i 2016 ble slaktet av mange. Flere av utviklernes løfter viste seg å være fraværende. «Hva skal vi med en galakse med 18 kvintillioner planeter du kan utforske helt fritt, hvis det du gjør ikke er gøy?» spurte mange.

Hello Games har nå brukt fire år med jevnlige forbedringer og nyheter i spillet til å svare på kritikken. Og med årets mange utvidelser har «No Man’s Sky» blitt en helt fantastisk romopplevelse du kan spille alene eller sammen med venner.

«No Man’s Sky» har et dedikert og entusiastisk fan-community. Jeg har jevnlig vært en del av dette miljøet de siste fire årene, og mener det helt seriøst: glem kritikken fra 2016, «No Man’s Sky» er i dag bedre enn selv de villeste løftene fra Hello Games før lanseringen for fire år siden.

Les NRKs anmeldelse fra 2016 her.

Flere gode spill i denne kategorien: «Destiny 2: Beyond Light», «World of Warcraft: Shadowlands», «Fortnite», «Call of Duty: Warzone», «Apex Legends», «League of Legends»

Årets indie

HEIT: Tittelen som årets hotteste går nok til «Hades» og hovedpersonen Zagreus. Foto: Supergiant Games

Spill : «Hades»

: «Hades» Utvikler/utgiver: Supergiant Games

Supergiant Games Passer for: Actiontørste mytologi-entusiaster

Mye i spillenes verden handler om gigautgivelser fra kjempestudioer med svimlende budsjetter. Men noen ganger trenger man ikke alt dette for å lage fantastiske spillopplevelser. Det begynner nå å bli vanlig at de beste indiespillene omtales i samme åndedrag som blockbustere i kåringer og oppsummeringer. Det gjelder definitivt «Hades».

Her får du et lekkert actionspill der du skal hjelpe den supersjarmerende Zagreus, sønnen til Hades, med å reise fra Underverdenen til Olympus-fjellet. På veien møter du andre greske guder og horder av fiender, og underholdningsfaktoren stiger for hvert nye forsøk du gjør.

Med «Hades» har Supergiant Games fått det gjennombruddet mange så komme etter «Bastion», «Transistor» og «Pyre». Det er en bunnsolid og vilt morsom opplevelse mange regner som årets aller beste.

Flere gode spill i denne kategorien: «Kentucky Route Zero», «Spiritfarer»

Årets beste

BEST: Det gjør vondt å spille det, men for et utrolig bra spill «The Last of Us: Part II» endte opp med å bli. Foto: (The Last of Us part II fra 2020) Naughty Dog/Sony

Spill : «The Last of Us Part II»

: «The Last of Us Part II» Utvikler/utgiver: Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Passer for: Voksne spillere

Man merker kanskje videreutviklingen i spillmediet best i direkte oppfølgere som lanseres mange år senere. Det beste eksemplet på det er «The Last of Us: Part II».

Syv år etter den klassiske originalen følger Naughty Dog opp med en opplevelse som er så sterk og god at det gjør vondt. Ikke bare er grafikken mange nivåer bedre, både rollefigurene, dialogen og de mange lagene i denne voksne historien har fått flere nyanser i 2020.

Det er ubehagelig å bli en del av dette postapokalyptiske zombie-marerittet. Det er få lysglimt å klamre seg fast i. Skjebnene til rollefigurene i denne historien river i sjelen.

Jeg mener det er en selvfølge at også spill må sende spillerne ut i denne typen ubehag. Og her gjøres det såpass overbevisende at «The Last of Us: Part II» uten tvil nå har åpnet mange dører for spennende spillhistorier i årene som kommer.

Årets vondeste spillopplevelse er også årets beste.

Les anmeldelse av spillet.

Flere årets beste-kandidater: «Animal Crossing: New Horizons», «Demon’s Souls», «Half-Life Alyx», «Hades», «Cyberpunk 2077» (PC-versjonen – konsollversjonen har store tekniske problemer), «Kentucky Route Zero», «Final Fantasy VII Remake», «Ghost of Tsushima» , «Ori and the Will of the Wisps»

Les alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK her.

Anbefalt videre lesing: