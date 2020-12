En rekke av Norges største og mest lovende artister ga ut plater i år, og spesielt godt har året vært for den stadig voksende nordicana-sjangeren. Utøvere som Malin Pettersen, The Northern Belle og Stein Torleif Bjella, med røtter i country/americana, preger årets liste. Det er en likevel en rapper som stikker av med førsteplassen på min liste over årets beste norske album.

Håper vi kan se flere av disse artistene live i 2021, men inntil videre får vi kose oss med disse vidunderlige verkene.

Allemannseie på rekordtid

Album : «Et Godt Stup i Et Grunt Vann»

: «Et Godt Stup i Et Grunt Vann» Artist: Cezinando

Norges beste tekstforfatter befestet sin posisjon med denne lekne, men lyrisk ambisiøse utgivelsen helt tilbake i februar. Like etter klinte han til med en av de beste konsertene jeg har vært på, der flere av låtene fra den to uker gamle plata viste seg å være allemannseie allerede.

For en prestasjon!

Innfridde med glans

Album: «Let Her Breathe»

«Let Her Breathe» Artist: Emilie Nicolas

Emilie Nicolas hadde sin egen tunge arv å bære da hun skulle lansere sin tredje fullengder i juni. Etter de to foregående mesterverkene kunne man nok skjære i forventningspresset med en kniv, men Nicolas bestod prøven med største selvfølgelighet. «Let Her Breathe» var nok en oppvisning i en vanskelig øvelse: episke pop-arrangementer med melodisk tilsnitt.

Det førte til full pott på terningen fra meg.

Vidunderlig forseggjort

Album: «Patience»

«Patience» Artist: Sondre Lerche

Sondre Lerches vei mot «Patience» har vært variert, dynamisk og internasjonal. Bergenseren fikk sin spede begynnelse for nesten 20 år siden, med sin radiovennlige snill-gutt-pop. Siden har han opparbeidet seg en musikalsk koffert full av interessante knep som virkelig kom til sin rett i den vidunderlig forseggjorte plata fra mai måned.

Lerches eksistensielle søken er virkelig verdt en lytt.

Legger ny grunnsten til sjangeren

Album: «Wildhorse»

«Wildhorse» Artist: Malin Pettersen

Alle som ønsker å gjøre noe for den ekte countrymusikkens utvikling i Norge får pluss i boka fra meg, men når det gjøres så kolossalt vellykket som Malin Pettersen har gjort det, er det grunn til ekstra honnør. Pettersens fantastiske variant av americana og country står ikke tilbake for storheter som Iris DeMent og Townes van Zandt.

Dermed er Malin Pettersens «Wildhorse» med på å legge en ny grunnstein for nordicana-sjangeren.

Utilgjort om følelser

Album: «Øvre Ål Toneakademi»

«Øvre Ål Toneakademi» Artist: Stein Torleif Bjella

Hva dyktige, norske tekstforfattere angår er Stein Torleif Bjella en av the usual suspects. Hans helt egne evne til å formidle kompliserte, menneskelige funksjoner gjennom et utilgjort og tilforlatelig språk er virkelig i ferd med å bli en slags nasjonalskatt.

På «Øvre Ål Toneakademi» fra april fortsetter han den viktige jobben med å vise at det ikke bare er selvsentrerte «ring 2-folk» som føler ting.

Kan bli sjangerens ledestjerne

Album: «We Wither, We Bloom»

«We Wither, We Bloom» Artist: The Northern Belle

Dette fantastiske orkesteret med Stine Andreassen i front fortsatte sin maktdemonstrasjon i følelsesrik nordicana med det strålende «We Wither, We Bloom». Plata beviser at The Northern Belle er et ambisiøst og nyskapende band som ikke nøyer seg med opptrådte countrypop-stier.

De kommer antagelig til å etablere seg som en av sjangerens store ledestjerner.

Tekstlige krumspring og beinhard vokal

Album: «Algorithm and Blues»

«Algorithm and Blues» Artist: The Good, The Bad & The Zugly

Vaskeekte punk har vært mangelvare i Norge en god stund, men The Good, The Bad & The Zugly har vært fanebærere for sjangeren de siste årene. Denne intense plata byr på komiske, tekstlige krumspring, retroriff med mod-sveis og beinhard vokal fra Ivar Nikolaisen.

«Algorithm and Blues» er rett og slett en mastodont innen sin sjanger.

Beundringsverdig utvikling fra erfaren artist

Album: «After the Great Storm»

«After the Great Storm» Artist: Ane Brun

Ane Brun er nok en av de artistene som har beriket det norske musikklandskapet mest de siste 20 årene. Med «After the Great Storm» fra oktober fortsatte en allerede erfaren artist sin beundringsverdige utvikling på mesterlig vis. Nyskapende, overraskende og uforutsigbart fra start til slutt.

Håper Ane Brun lager musikk i minst 50 år til.

Den beste fra Brænne

Album: «Personal Best?»

«Personal Best?» Artist: Bendik Brænne

Den meget produktive multi-instrumentalisten Bendik Brænne stiller et betimelig spørsmål med albumtittelen, og det er vanskelig å si seg uenig med den. Her er deilige, bossa-inspirerte arrangementer sømløst sammenflettet med lettbeint 60-talls-poprock à la Beach Boys.

«Personal Best?» viser at pop tåler eksperimentering, også i 2020.

Utforskende lekkerbisken

Album: «Splid»

«Splid» Artist: Kvelertak

Rockemesterne i Kvelertak ga ut sin første plate på fire år i februar, og det endte selvsagt med nok en teknisk upåklagelig lekkerbisken full av sinte brøl og tunge gitarer. «Splid» skiller seg likevel fra Kvelertaks øvrige utgivelser i sin utforskende og mer prøvende tilnærming til sjangeren, noe som kanskje kan være utfordrende for den aller hardeste kjernen av fans.

For min del er dette starten på en spennende fortsettelse for et av Norges beste rockeband.

