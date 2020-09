Magisk hverdagsrealisme fra Nord-Norge

Vi har mange flinke spillutviklere i Norge. Men Mattis Folkestad er nok den som imponerer meg mest.

Spillene hans har gode, spennende historier. De har en nydelig visuell stil. Vakker musikk. Fine rollefigurer. Og det er Folkestad som gjør alt sammen, helt alene. På fritiden.

I 2017 etablerte han seg for alvor som et enmanns spillorkester med det glimrende «Milkmaid of the Milky Way». En hyllest til pek-og-klikk-spill fra 90-tallet, med en uredd budeie i hovedrollen, den norske fjellheimen som bakteppe og besøkende fra verdensrommet og et manus på rim som toppen av kransekaka.

I «Embracelet» har Folkestads grep om spillutvikling blitt mer selvsikkert. Han beholder sin uanstrengte lek med alle sider av faget spillutvikling.

Men tematikken har blitt tyngre. Og mer personlig.

MIDNATTSSOL: Bygutten Jesper får et vakkert møte med Slepp, øya morfaren hans kommer fra. KRAFTIG: Oppgavene i «Embracelet» løses som regel ved å bruke det magiske armbåndet til å flytte på ting i riktig rekkefølge. HEMMELIGHET: Bestefaren til Jesper skjuler en mørk hemmelighet fra sin tid på hjemøya Slepp. DRABANTBY: Jesper kommer fra byen, som står i grå og skarp kontrast til det vakre Slepp i spillet.

Her møter du Jesper, en 17 år gammel gutt fra Oslo. Han sliter med å finne sin plass her i livet. Han er rastløs, ensom og ufokusert.

Ankeret i tilværelsen er hans bestefar som ligger for døden på sykehus. Bestefaren gir ham et magisk armbånd og insisterer på at Jesper skal reise til øya Slepp i Nord-Norge, øya bestefaren vokste opp på.

Når bestefaren dør, arver Jesper tog-, buss- og båtbilletter til Slepp. Og det er da dette eventyret starter for alvor.

Opplevelse av en ungdommelig sommerferie

Til tross for de magiske overtonene i det Jesper opplever, har historien begge føttene plantet i norsk hverdagsrealisme. Slepp er preget av fraflytting og industrielt forfall etter at fastlandet har lokket til seg mange av innbyggerne.

Motstanden mot oljeleting i farvannet rundt øya er sterk. Forholdet mellom ungdommene på øya og foreldrene deres er anstrengt. Søringer blir vennlig ertet.

Og som et sterkt sentrum i alt dette: Jespers søken etter sin plass her i livet. Tilhørighet, familie, vennskap, kjærlighet og ansvar.

Opplevelsen har et sterkt preg av ungdommelig sommerferie. Du vet, det å ha to blanke måneder foran seg. Følelsen av at hva som helst kan skje. Møter med nye, spennende mennesker på nye, ukjente steder.

Ikke minst: suget i mellomgulvet fra en forelskelse som vokser seg sterkere og sterkere. Her kan du selv velge legningen til Jesper, et grep jeg liker innmari godt.

BÅDE OG: Jesper møter jevnaldrende på Slepp. Du kan velge hvem av dem du vil Jesper skal ha romantiske følelser for. Foto: Machineboy

Et kjærlighetsbrev til nord

Hele «Embracelet» fremstår også som et kjærlighetsbrev til Nord-Norge. Midnattssolen, den ville, vakre naturen, de varme, morsomme menneskene og det spektakulære nordlyset.

Det blir bare spekulasjoner, men jeg ser spor av Mattis Folkestad – som selv er en fraflyttet nordlending – i både Jesper og spillets generelle tematikk. En nostalgisk lengsel ligger som et slør over hele spillet.

Det er nok litt for lite å gjøre i dette spillet. Oppgavene er i enkleste laget og noen av temaene som berøres kunne hatt godt av å få bedre tid og mer plass til å sette seg. «Embracelet» når ikke helt opp til «Night in the Woods», for eksempel, et spill det er naturlig å sammenligne med.

Samtidig vekker den enkle, vakre og presise innrammingen følelser i meg selv og minner fra min egen ungdomstid som jeg tar med meg i spillopplevelsen.

Det magisk-realistiske, nordnorske bakteppet gir også «Embracelet» et særpreg jeg setter stor pris på.

Og så slutter dette tre-fire timer lange spillet kruttsterkt, med noen vendinger og grep som sitter klokkerent.

«Embracelet» er et drømmende, vakkert, spennende, magisk, ungdommelig og hjertevarmt eventyr fra Nord-Norge jeg endte opp med å bli veldig glad i.

Mattis Folkestad er ansatt i NRK og har siden januar 2019 hatt permisjon for å jobbe med spillutvikling.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill på oppdrag for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

