Jeg glemmer aldri min første flytur. Jobben til naboen var å speide etter skogbrann i et småfly. En dag fikk jeg bli med.

Den gang var jeg mest opptatt av den bunnløse gleden av å faktisk fly, og å se mitt eget hjemsted fra langt, langt der oppe. Men jeg tror mange føler som meg om det å betrakte jorden fra luften: det endrer fundamentalt vår oppfatning av hvem vi er og hvor vi bor.

Viktig påminnelse

Jordkloden blir noe mer enn vårt eget lille hjemsted sett høyt ovenfra. Vi innser hvor små vi er i den store sammenheng. Hvor uendelig vakker planeten vår faktisk er. Hvor ubeskrivelig heldige vi er som kan kalle dette vårt hjem.

Dette er en påminnelse menneskeheten sårt trenger. Ørkensanden sluker i seg stadig større områder, regnskogen hugges ned, isbreer smelter, elver forurenses, overbefolking glefser i seg ressurser – hjemplaneten vår er i trøbbel.

Derfor er også «Microsoft Flight Simulator» et av de viktigste spillene jeg har spilt.

Det høres kanskje litt svulstig ut for en serie som til nå har rettet seg mer mot personer med fascinasjon for flymaskiner og flytrafikk enn mot personer som er opptatt av den barnlige gleden av å se jorden fra høyt der oppe. Men jeg mener det helt seriøst.

UTFORSK JORDKLODEN: Det er mange som klør etter å få reise hvor de vil igjen. I «Microsoft Flight Simulator» finnes ikke korona-viruset. Her kan du reise hvor du vil. For eksempel Rio de Janeiro. NORGE FRA LUFTEN: Kanskje det kan friste med en flytur over det norske Vestlandet? Her flyr NRKs anmelder over Sognefjorden. DØGNSYKLUS: Dag- og natt-syklusen i spillet er den samme som i virkeligheten. DRØMMEN OM Å FLY: «Microsoft Flight Simulator» er en herlig tilfredsstillelse av drømmen om å kunne fly. LIVE-DATA: «Microsoft Flight Simulator» inneholder en mengde live-data fra virkeligheten, inkludert værdata fra hele verden. Her ser du et storm-senter i Florida. REALISTISK: Også innsiden av flyene er realistisk og nøyaktig modellert etter faktiske cockpiter. FLY MED VENNER: Ikke bare vil du møte spillere fra hele verden i luften, du kan også sette opp flerspiller med vennene dine.

Stratosfæriske høyder

Jo da, «Microsoft Flight Simulator» er fortsatt en simulasjon av faktiske flymaskiner og faktisk luftfart. Du kan fortsatt bygge digre cockpiter i ditt eget hjem, installere skreddersydde kontrollsystemer og simulere følelsen av å sitte i en faktisk cockpit.

Her er min erfaring begrenset, men jeg føler meg komfortabel med å si «Microsoft Flight Simulator» løfter denne serien til stratosfæriske høyder. Hvis du skrur av alle hjelpemidler, må du ha den samme kunnskapen og de samme ferdighetene som piloter i virkeligheten for å få noe ut av spillet.

Men «Microsoft Flight Simulator» er nå også et aldri så lite mirakel for oss som bare vil sette oss inn i et fly og se Jorden fra luften. For spenn fast sikkerhetsbeltet og følg nøye med nå:

Hele jorden er gjenskapt i dette spillet. HELE kloden vår. Ved hjelp av satellitt-data, kontinuerlig oppdaterte værdata fra virkeligheten og en lang rekke andre data får du her i praksis en fullstendig, virtuell versjon av planeten vi bor på.

Mellom skyskrapere

Du kan fly hvor du vil. Se Paris fra luften. Fly over Andesfjellene. Sneie tretoppene i Amazonas-jungelen. Bade i det fantastiske lyshavet som Tokyo er om natten. Fly mellom skyskraperne i New York City. Dundre over The Strip i Las Vegas. Og så videre og så videre.

Noen områder har bedre grunnlagsdata enn andre og er derfor mer detaljerte og virkelighetsnære. Det er fristende å si noe om bruken av Bing Maps kontra Google Maps her, men jeg skal ikke dvele ved det. Presentasjonen av kloden vår er uansett grensesprengende.

Etter hvert vil også Microsofts virtuelle versjon av jordkloden bli gradvis mer og mer realistisk. Utviklerne jobber allerede med forbedringer. Og ikke minst åpnes det en diger markedsplass med nytt innhold skapt av spillerne selv. Der vil det komme mye bra!

Denne videoen viser utviklingen til spillserien «Flight Simulator» fra 1986 til i dag.

Høye maskinkrav

En solid advarsel må jeg allikevel komme med. Det er mulig å skru ned grafikken på det laveste og kjøre spillet på halvgode spillmaskiner. Men det er først på de høyere innstillingene dette spillet virkelig skinner. Og da trenger du en alvorlig råtass av en PC.

Følelsen av å se jorden fra luften på denne måten er ubeskrivelig nydelig. Man får en sterk og umiddelbar beskyttelsestrang.

For min egen del var min første flytur i spillet selvsagt. Jeg lettet fra Rygge flyplass, fløy over E6 opp til Moss og så fulgte jeg veien gjennom Våler-skogen til barndomshjemmet mitt.

Det så ikke akkurat ut som virkeligheten, rett skal være rett. Men det var nærme nok til at jeg ble transportert 40 år tilbake i tid. Det var en sterk opplevelse.

Imponerende

«Microsoft Flight Simulator» imponerer meg i det hele tatt voldsomt. Det er en blendende vakker og ambisiøs digitalisering av hjemplaneten vår.

Og det kan nytes av både hardbarkede simulator-fans og av spillere som ikke kan noe som helst om flymaskiner.

Jeg er helfrelst.

Anmeldelsen er basert på kode mottatt av Microsoft for tidlig tilgang til spillet.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.