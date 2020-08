Livet etter døden er ganske kjedelig, så når vikingen Bjørn Hammerparty (som er pasifist og havnet i Valhall ved et uhell) får muligheten til å rømme er saken klar.

Lettere sagt enn gjort – ikke bare er han død, alle lemmene hans kan også demonteres fra kroppen.

Det er utgangspunktet for eventyrspillet «Helheim Hassle» fra Hamar-studioet Perfectly Paranormal.

Puzzle med lemmer

Dermed er det duket for et eventyrspill med en klar, rød tråd til humorgiganter som «Monkey Island» og «Day of the Tentacle». Og «Helheim Hassle» tåler faktisk å bli sammenlignet med de beste i denne sjangeren.

Lemmene til Bjørn kan brukes til å løse oppgaver på veien til det han håper blir sitt nye hjem, Helheim. En ny del av kroppen blir tilgjengelig for oppgaveløsing med jevne mellomrom.

Smale, trange ganger? Rull hodet gjennom. Litt for høyt å hoppe for en hel, tung kropp? Sprett ut et ben, sett på en arm og nå nye høyder.

Utfordringene du møter blir gradvis mer komplekse, og etter hvert sender du kroppsdeler i alle retninger for å trykke på knappene som åpner veien videre. Det er en herlig absurd verden du befinner deg i, men oppgavene er kreative, gjennomtenkte og ofte veldig gode.

ALLFADEREN: Odin snakker som en YouTube-influenser og er manager for e-sport-laget til helvete i «Helheim Hassle». KROPPSDELER: Du bruker kroppsdelene til Bjørn for å løse oppgaver i «Helheim Hassle». SKJULTE OMRÅDER: Det er massevis av områder i «Helheim Hassle» som du kun får tilgang til dersom du bruker kroppsdelene til Bjørn på korrekt måte. AWWWWW YEAH: Balder og hans sidekick Ramsey er noen av de herlige rollefigurene du møter. ABSURDE PUZZLES: Det å sette sammen kroppsdeler på riktig måte for å løse oppgaver, er ofte både morsomt og givende.

Solid porsjon innhold

Her elsker jeg også at «Helheim Hassle» låner designfilosofi fra spill som «Metroid» og «Castlevania». Du vil stadig oppdage skatter i områder du ikke har tilgang til – ennå. Ved hjelp av taxi-systemet i spillet, kan du komme tilbake senere med dine nye egenskaper.

Det er i det hele tatt en solid porsjon som blir servert, med en heftig hovedhistorie og en mengde valgfrie sideoppdrag. Noen av sideoppdragene er dessuten fantastiske, inkludert en nydelig, selvironisk tulling med kjente indiespill. Det er et mye større og mer innholdsrikt spill enn jeg trodde på forhånd.

Humorspekket manus

Stjernen i denne festen av en spillopplevelse er derimot manuset. Det er vitser og humor i absolutt alt du møter, fra dialog og rollefigurer til design av puzzles og verdensbygging. Det er ikke alle disse vitsene som treffer like godt, rett skal være rett. Men veldig mange av dem er utrolig morsomme.

Jeg ler fortsatt hver gang jeg tenker på spillets versjon av Balder og hans sidekick, Ramsay (som sier «Awwwww yeah!» til alt). Odin er en fantastisk kombinasjon av manager for et e-sport-lag og YouTube-personlighet. Hel er åpenbart inspirert av rollefiguren Laurie Bream i TV-serien «Silicone Valley».

Feberdrøm

Hele spillet kan også sees som en slags feberdrøm basert på storspillet «God of War». Merk deg navnet på manusforfatter og regissør Ozan Drøsdal med en gang. Han er uredd, unik og ofte usannsynlig morsom.

Utfordringen med et spill som lener såpass tungt på humor, er nok at humoren ikke vil treffe alle. Man bør nok være litt på bølgelengde med de rare greiene som foregår i Drøsdals hode for å le av vitsene.

Personlig er jeg stilt inn på den frekvensen.

Morsomste norske noensinne

Jeg likte «Manuel Samuel», Perfectly Paranormals forrige spill. Men «Helheim Hassle» løfter dette lille, norske indiestudioet til et nytt nivå.

«Helheim Hassle» er det morsomste norske spillet noensinne. Og i tillegg er det et sabla godt eventyrspill.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

