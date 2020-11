Spillfremtiden er her

Den svarte, brutalistiske Xbox Series X og den hvite, digre PlayStation 5 dundrer nå inn i hjemmene våre med fagre løfter om en fantastisk spillfremtid.

Det løftet har nye generasjoner med spillkonsoller innfridd siden 80-tallet. Spørsmålet er om det blir like enkelt å innfri det denne gangen.

Spillenes verden ser markant annerledes ut enn den gjorde for bare noen få år siden. Nå har de største mobilspillene flere hundre millioner spillere. Strømmetjenester for spill fjerner behovet for stasjonære spillkonsoller.

Flere av verdens mest populære spill er plattformuavhengige og kan spilles både på data, TV og mobiltelefon. Mange av disse er gratis, som for eksempel «Fortnite».

Enkle, inkluderende og sosiale spill som «Among Us» og «Fall Guys» tilbyr også noe artig og meningsfullt å fylle koronahverdagen med. De har kapret hjertene til mange titalls millioner spillere.

Du vil få høyere kunstnerisk verdi og kraftigere inntrykk.

Mye står på spill

Med dette bakteppet er det ikke lett å se hvorfor en ny spillkonsoll er noe alle trenger. Det er en risikabel og kostbar ting å satse på i 2020. Det er ikke noe stort problem for Microsoft, et selskap med en så stor bankkonto at de kunne ha finansiert nesten hele verdens spillforbruk på 1500 milliarder kroner i 2019 fra sparekontoen sin.

Sony har større grunn til å være nervøse for fremtiden. Uten de 180 milliarder kronene de tjener på spillsatsingene sine, ville den japanske elektronikkgiganten ha vært i alvorlig trøbbel.

Derfor tar både Microsoft og Sony grep for å møte disse trendene ved å tilby strømme- og abonnementstjenester, samt flere muligheter til å spille med venner på andre plattformer. Nå kan du spille når som helst og hvor som helst, med alle du kjenner.

Stor kunsterisk utvikling

De har også et ess i ermet: De nye konsollene har et svimlende potensial til å ta spill som kunstform mange skritt videre.

Jeg tok feil da jeg spådde at forrige generasjon kunne bli den siste.

Grunnlaget for fremskritt er allerede lagt. Det er 2,5 milliarder spillere i verden. Norsk statistikk viser at et stort flertall spiller dataspill. Og at spillerne er jevnt fordelt på alle aldersgrupper. Dermed er dette første gang nye spillkonsoller introduseres i en verden der spilling er bortimot fullstendig normalisert.

Terskelen til spillenes verden er også senket gjennom mer inkluderende vanskelighetsgrader og mer modne historier i spill. Spill er ikke lenger for innvidde entusiaster. Alle typer spillere er velkomne.

De nye konsollene har et svimlende potensial til å ta spill som kunstform mange skritt videre.

Det er god grunn til å tro at det potensielle markedet til Sony og Microsoft (og Nintendo, naturligvis) fortsatt er voksende.

Derfor blir også potensialet i teknologien de to konsollene leverer betydningsfullt. Ikke på grunn av grafikken, men fordi teknologien bringer spillene nærmere mennesker.

Du vil få mer troverdige spillverdener. Mer nyanserte og naturlige rollefigurer. Større spennvidde i interaksjoner med datastyrte figurer. Mer «levende» systemer styrt av kunstig intelligens. Mer inkluderende styringssystemer.

Og hvis trenden med mer modne spillhistorier fortsetter, noe jeg har all grunn til å tro den gjør: mer subtekst, flere nyanser, viktigere og mer personlig tematikk, høyere kunstnerisk verdi og kraftigere inntrykk på hjernene våre, hjertene våre og sjelen vår.

En ny gullalder

Konsoll-lanseringer er nok mest for entusiastiske spillere. Er du blant dem, er det mye snadder å kose seg med her. Lynraske lastetider, 4K-oppløsning, HDR og flere bilder i sekundet fra nesten lydløse spillbeist. Alt dette vekker et sultent teknologi-begjær.

Spill er ikke lenger for innvidde entusiaster.

Men for spillere flest er det ikke akkurat tvingende nødvendig å oppgradere nå. Det tar et år eller to før spillbiblioteket blir stort og variert, prisen på konsollene vil synke etter hvert og de færreste har TV’er som håndterer bildene de forsøker å levere.

Du får en del igjen for å vente. Men det er ikke et generelt argument mot disse nye konsollene.

Jeg tok feil da jeg spådde at forrige generasjon spillkonsoller kunne bli den siste. PlayStation 4 har til nå solgt over 113 millioner eksemplarer, og er tidenes nest mest solgte spillkonsoll.

Spillenes verden ser markant annerledes ut enn den gjorde for bare noen få år siden.

Derfor tror jeg dommedagsprofetier om spillkonsollens død vil bli gjort til skamme.

Jeg tror tvert imot vi kan gå mot en ny gullalder for både dataspill generelt og konsollspill spesielt. Begrunnelsen er enkel: Det kommer til å komme noen helt vanvittige spillopplevelser på disse konsollene. Spill som redefinerer hva spill kan være. Hva spill bør være.

Da er det ikke bare livet til sånne som meg som vil bli rikere.

Det vil berøre livene og hverdagen til oss alle.