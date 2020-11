Isak (13) spiller et av verdens mest populære spill – ekspert mener korona er noe av grunnen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Blue sus»

«No, Was in Storage»

Vet du ikke hva dette betyr? Sjansen er stor for at du får svaret om du spør tenåringen i huset.

Isak Stene-Pettersen (13) hørte om spillet fra vennene sine. Han begynte å spille det kort tid etter det ble så populært.

Isak Stene-Pettersen (13) spiller mest med vennene sine. Foto: Lukas Buschmann Kristiansen / NRK

– Jeg har spilt det i kanskje to måneder nå. Det er veldig artig å spille sammen med vennene mine.

Husker du «Morderen i mørket»? Among Us er svært tett innpå en digital versjon av den gamle selskapsleken.

– Enkelheten i spillet er absolutt en suksessfaktor. Det er jo basert på et prinsipp som finnes i andre spill eller selskapsleker, sier NRKs spillanmelder Rune Fjeld Olsen.

NRK forklarer Dette er Among us for svar THE IMPOSTOR Du og opptil 10 andre spillere får diverse oppgaver som skal utføres. Én eller flere i mannskapet er bedragere, impostors, og har som mål å sabotere og drepe de andre. Hvem skal ut? Når noen har dødd kan man varsle resten av mannskapet og man kommer i en diskusjonsrunde.Her kan man stemme på hvem man tror er bedrager eller hoppe over stemmerunden. Dette kan føre til opphetede diskusjoner og et psykologisk spill hvor bedragerne må få mistanken over på noen andre i mannskapet for å hindre at de blir stemt ut av fellesskapet. Slik vinner du: Mannskapet må finne ut hvem som er bedragerne, eller fullføre alle oppgavene for å vinne. Derfor har Among Us blitt et verdensfenomen Forrige kort Neste kort

NRKs spillekspert: – Svarer på et behov mange kjenner på

Olsen er spillanmelder i NRK og spilljournalist i Level Up. Han tror en av grunnen til spillets popularitet akkurat nå, er at det møter et behov som mange kjenner på.

– Folk har et ekstra stort behov for sosialisering nå spesielt under covid-19. Vi ser det samme med spillet Animal Crossing. Det blir en flukt fra en ellers litt kjip hverdag, sier han.

Rune Fjeld Olsen er spilljournalist i Level Up og spillekspert for NRK. Foto: Privat

Spillet er et av flere som får en slags todelt funksjon. Ut over at det faktisk er et spill, mener Olsen det blir en sosial kanal og en opplevelse som kan være gøy å dele med venner og familie.

Hjemme hos spilleksperten har både han selv og barna i huset lagt ned noen timer i Among Us. Likevel har han et råd til foreldre:

– Det er viktig å passe på hva slags kommunikasjon barna har med andre på nett. Dette spillet er avhengig av at man kan snakke med hverandre, sier han.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Blant verdens mest populære

Indie-spillet Among Us trappet seg opp på topp ti listen over mest populære spill på nedlastningstjenesten Steam. På de meste hadde spillet godt over 400.000 samtidige brukere.

Spillet er utviklet av et lite studio fra USA på tre personer og kom egentlig ut i 2018. Først i sommer satte det virkelig fart.

– Det har vært ute i omtrent to år før det plutselig tok av. I juni var det nesten ingen som spilte det, sier Olsen.

Han sammenligner spillet med andre trender som Tamagotchi datadyr og jojoen.

– Det starter et sted, så sprer det seg fra person til person. Først er det noen vennegjengen som starter. Plutselig er det hele skolen. Det sprer seg på en organisk og ekte måte.

Hvorfor ble det plutselig så populært? Dette er fem mulige forklaringer:

1: Populært blant streamere

Spillutvikler Hans-Andreas Kleven fra Mo i Rana er daglig leder i Pineleaf Studio. Han forteller at utviklerne av Among Us så på det som en flopp når det kom ut.

– De har fått enorm suksess på grunn av streamere som har plukket det opp, sier Kleven.

Hans-Andreas Kleven forteller at til tross for et lite norsk spillmarked er det en voksende indie-scene. Foto: Marianne Austvik

Det er nå det tredje mest sette spillet på streamingtjenesten Twitch.

En lisens for å gi ut spill på plattformen Steam er billig og lett å få tak i opplyser Kleven. Noe som gjør det enklere for uavhengige utviklere å nå ut til massen.

Isak følger også med på andre som spiller på blant annet Twitch og YouTube.

– Mesteparten av folk der spiller det nå, og jeg ser på det som kommer opp på forsiden, sier Isak.

2: Billigere enn andre spill

På PC ligger prisen under hundrelappen og det er gratis å spille på mobilen. Spillene fra de store selskapene kan ofte koste rundt 600 kroner.

– Bruker man prisen på en kinobillett på et spill en lørdagskveld tror jeg er lettere for folk å hoppe ut i det, sier Kleven.

Professor Kristine Jørgensen fra institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen har forsket på dataspill og tror at prisen på slike indie-spill kan være en av årsakene til hvorfor det har blitt så populært.

Professor Kristine Jørgensen ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Zulfikar Fahmy

– Indie-spill har vært med på å demokratisere på lav priser. Det drar inn folk fordi det er mer tilgjengelig og ofte variasjon i fortellingene, sier Jørgensen.

3: Veldig sosialt

Suksessen til Among Us har også ført til at den sosiale appen Discord har fått en stor økning i antall nedlastinger, skriver The Verge.

I en tid hvor mange av oss må holde oss hjemme og begrense antallet mennesker vi møter, er det kanskje ikke så rart at slike sosiale spill får en økning i spillere.

– Nå under korona har det aldri vært en bedre tid til å plukke opp kontrolleren og prøve forskjellige spill, og spesielt sosiale spill, sier Kleven.

– Jeg har spilt i tilfeldige lobbyer et par ganger for å teste ut ting, men jeg spiller mest med vennene mine, sier Isak.

4: Stort på mobil

Nettsiden Screenrant skrev tidligere denne uken at mobilversjonen av Among Us har blitt lastet ned over 200 millioner ganger.

– Teknologi er mer tilgjengelig nå enn det var for 20 år siden. Nå har man spillteknologien rett i lomma med smarttelefoner. Det er lettere å lage enkle spill som kan spilles når man vil, sier Kristine Jørgensen.

Dennis Vareide er en av mange som livestreamer Among Us. Foto: Skjermdump youtube / dennis vareide

Isak spiller på PC, men har også prøvd mobilversjonen.

– Jeg synes det er klossete og det blir for smått å spille på. Det er noen som spiller på mobilen, men det er fordi de må det siden de ikke har PC.

5: Mer variasjon

Indie er originalt et navn for uavhengige spillutviklere, men er nå mer en betegnelse for en sjanger av spill.

Kristine Jørgensen forteller at det er typisk at indie-spill har en enkel eller retro stil, det er mer eksperimentelt spillflyt og mer variasjon i historiene.

– Når man har et mindre team sitter man selv og bestemmer de kreative sidene i spillet, og man får muligheten til å være mer utforskende, sier Jørgensen.

Hva betyr «indie»? Ekspandér faktaboks En forkortelse av det engelske ordet «independent».

Indie-spill er spill som er utviklet av et ofte mindre studio som er uavhengig fra et større distribueringsselskap.

Andre indie-titler som har fått stor suksess er Stardew Valley, Undertale og Cuphead.

Enorm suksessen Minecraft begynte som en indie-tittel. Kilder: Wikipedia

Pineleaf Studio kom nylig ut med spillet Dwarfheim, og Kleven sier de har store drømmer for studioet fremover.

– Vi er ganske ambisiøs. Vi har store drømmer og håp så vi jobber mot en stor suksess.

Unner de mindre studioene suksess

Spilljournalist Rune Fjeld Osen synes det er topp at Among Us kan bli et av de spillene som virkelig preger spillåret 2020.

– Det skjer i et år hvor vi har masse store spill og konsoller som mange hundre personer har jobbet på i flere år. Det er et tegn i tiden for spillmediet at enkle geniale konsepter kan være med å prege spillmediet. Det er litt som når «ukjente» indiefilmer blir Oscar-kandidater.