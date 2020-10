Vi plasseres i den skjøre freden rett etter «Jediridderen vender tilbake», som pilot for vekselvis Galactic Empire og New Republic.

De er ikke helt ferdige med krigen, for å si det sånn.

GREI HISTORIE: Historiedelen i spillet foregår også i verdensrommet, og her styrer du en pilot på begge sider av krigen. Foto: MOTIVE STUDIOS/ELECTRONIC ARTS

Romkamper i kjente Star Wars-skip

Historien er helt grei, men «Star Wars: Squadrons» handler egentlig nesten bare om romkamper. Det er den berusende følelsen av å sette seg inn i cockpiten til kjente og kjære romskip fra «Star Wars»-universet som er hjertet i opplevelsen.

Og her er spillet ganske kompromissløst. Ja, du kan suse gjennom historien på lett vanskelighetsgrad. Men hvis du vil hevde deg i kamp mot andre, faktiske spillere, er læringskurven lang og bratt.

Den kurven starter allerede i hangaren. Du har mange skip med unike egenskaper å velge mellom. Alle skipene kan utrustes med oppgraderinger og modifikasjoner for forskjellige situasjoner og spillestiler. Jo flinkere du blir, jo mer taktisk og kreativ kan du være med skipets oppsett.

MELLOM OPPDRAG: Mellom oppdragene i historiedelen møter du et stort galleri av rollefigurer. Foto: MOTIVE STUDIOS/ELECTRONIC ARTS

Elsker intensiteten

Den bratte læringskurven fortsetter ute i verdensrommet. Det holder ikke å bare styre romskipet, sikte og skyte. Du kan i tillegg når du vil prioritere kraft til skjold, våpen eller motor, og du kan velge hvilken side av romskipet som skal ha sterkest skjold.

På toppen av dette må du riste av deg motstandere, komme i taktiske posisjoner, bruke rett våpen til rett tid og samarbeide godt med de andre på laget ditt. Alt dette skaper en intensitet jeg virkelig elsker.

Utviklerne har dessuten prioritert innlevelse ved å kun ha synsvinkel fra innsiden av cockpiten. Fraværet av et mer oversiktlig hale-kamera øker nok vanskelighetsgraden for mange.

FULL KONTROLL: Du kan veksle mellom å gi mer kraft til våpen, motor eller skjold når du vil. Det åpner opp for en taktisk dybde som er givende, men vanskelig å mestre. KLASSISK ACTION: I Dog Fight-modusen får du klassiske 5-mot-5-kamper hvor det kun handler om å skyte ned motstanderne. I COCKPITEN: Dette er eneste mulige synsvinkel i spillet, og alt du ser i cockpiten har en faktisk funksjon i spillet. På bildet beskrives hva informasjonen du ser beskriver. PÅ NETT: Fleet Battles er den største og mest avanserte av de to online-modusene i «Star Wars: Squadrons». Her tar du del i store romkamper med flere delmål, men det er fortsatt to lag med fem spillere som kjemper mot hverandre.

Jeg vil legge til at spillet har full støtte for flere HOTAS-kontrollere («hands on throttle and stick») på alle tre plattformer, samt full støtte for VR på PC og PS4. Jeg har ikke fått testet dette selv ennå, men her tror jeg «Star Wars: Squadrons» kan være kriminelt bra.

Det jeg beskriver her er et system med dybde. Et system hvor man har mulighet til å bli skikkelig god, og hvor tilfeldigheter sjelden avgjør kamper. Dette er spillets største styrke.

Jeg beskriver også et system som føles bedre og bedre jo mer av det du mestrer.

Når man i tillegg befinner seg i spektakulære «Star Wars»-lokasjoner, blir resultatet utrolig engasjerende.

Ingen usynlig selger på skulderen

Dette er også noe så sjeldent som et nytt onlinespill – et «Star Wars»-spill fra utgiver EA, til og med – som ikke inneholder teppebombingen av oppfordringer til å bruke mer og mer penger.

Her har du ingen mikrotransaksjoner der du betaler for kosmetisk innhold, som utseendet på skipet ditt, for eksempel. Ikke noe sesongpass. Ingen planer om mer innhold utover normalt vedlikehold. Man har ikke en usynlig selger på skulderen hele tiden, som hvisker søte salgs-linjer i øret ditt.

Det føles helt vanvittig befriende. Det er som om solen bryter gjennom tunge regnskyer mens søte fugler kvitrer vakre melodier.

Spillet føles også helt ferdig på lansering, i motsetning til mange andre onlinespill.

Nostalgiske minner

Fokuset er altså 100 prosent på innholdet du allerede har kjøpt. Nostalgiske minner fra den klassiske «X-Wing»- og «TIE-Fighter»-serien og «Rogue Squadron» vekkes til live.

Og da er det utrolig hyggelig å kunne slå fast at «Star Wars: Squadrons» følger opp sitt retro-revolusjonære standpunkt med et glimrende spill.

BLENDENDE VAKKERT: Det er mye vakkert å se på i «Star Wars: Squadrons». Foto: MOTIVE STUDIOS/ELECTRONIC ARTS

Sjokkerende bra

«Star Wars: Squadrons» tar aktivt avstand fra moderne økonomiske modeller i spill. Det er et vanskelig, men givende flerspillerspill.

Det er et kjærlighetsbrev til klassiske «Star Wars»-spill fra 90-tallet.

Det er nesten sjokkerende bra, rett og slett.

PS: Spillets flerspillerdel er testet sammen med anmeldere fra hele verden i et lukket online-event før utgivelsen. Spillet er testet på PC, men det har full cross-play mellom alle de tre plattformene.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

NRK anmelder Foto: MOTIVE STUDIOS/ELECTRONIC ARTS Ekspandér faktaboks Tittel: «Star Wars: Squadrons» Sjanger: Action/flysimulator Alder: 12+ Plattform: PC (testet), PS4, Xbox One Utvikler: Motive Studios Utgiver: Electronic Arts

