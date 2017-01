Flere domfelte personer og politiansatte er innkalt for å vitne når rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen starter i januar. Etter det NRK får opplyst har det totale antallet vitner nå oversteget 200.

Den suspenderte politilederen Jensen og narkoimportøren Gjermund Cappelen møtes i retten med to vidt forskjellige versjoner av hva den over 20 år lange kontakten mellom de to innebar.

Cappelen beskriver Jensen som en nær venn gjennom mange år, og hevder informasjon fra polititoppen bidro til at det var mulig å smugle flere tonn hasj inn til Norge. Jensen mener på sin side at Cappelen var en av hans mestproduserende informanter.

I tillegg til forklaringene mellom eks-politimannen og narkobaronen, vil det også bli presentert en rekke tekniske og taktiske bevis, som kontoutskrifter og spaningsobservasjoner, i den fem måneder lange rettssaken.

Her er noen av temaene som kommer til å bli mest sentrale:

Hasjinnførsel

Kjernen i rettssaken er Gjermund Cappelens innførsel av hasj til Norge, og Jensens angivelige medvirkning til dette. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at Cappelen var ansvarlig for å frakte hasj inn til Norge helt tilbake til 1993 eller 1994, da han innførte rundt 100 kilo fra Nederland.

Ifølge tiltalen har han ved til sammen 80 ganger innført eller forsøkt å innføre til sammen 16,8 tonn hasj fra Nederland, Spania og Danmark. Jensen er tiltalt for medvirkning til innførsel av rundt 14 tonn hasj, fordelt på rundt femti partier i perioden fra 2004 til 2013.

Cappelen og flere andre i hans nettverk ble kjent skyldig i oppbevaring og salg av store mengder hasj av Asker og Bærum tingrett i november 2015.

RUTE: Gjermund Cappelen forklarer hvordan hans nettverk fraktet hasj inn til Norge. Du trenger javascript for å se video. RUTE: Gjermund Cappelen forklarer hvordan hans nettverk fraktet hasj inn til Norge.

SMS-er og meldinger

Spesialenheten for politisaker mener opplysninger Jensen ga Cappelen i møter, SMS-er, per e-post og telefon reduserte risikoen for at Cappelens hasjinnførsel ble avslørt. Cappelen, som allerede var i politiets søkelys, skal ha fått informasjon om politiets arbeids – og ressurssituasjon, og om Tollvesenet hadde stoppet narkotikatransporter, ifølge tiltalen.

Totalt skal det ha blitt rekonstruert og sikret over 1000 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen.

SMS-ene hadde ifølge tiltalen «tilsynelatende tilforlatelig innhold», som «kontroll her», «feriemodus over hele linja», og «kontoret er tynt bemannet», men inneholdt ifølge Spesialenheten viktig informasjon for Cappelen.

Jensens forsvarere har tidligere uttalt at det er mange grunner til kontakten med Cappelen. Jens Ove-Hagen, som nå er byttet ut med John Christian Elden, har beskrevet kontakten som «en helt ordinær SMS-utveksling».

FORUNDRET: Eirik Jensens forsvarer Arild Holden kommenterte tiltalen mot Jensen i februar i fjor. Du trenger javascript for å se video. FORUNDRET: Eirik Jensens forsvarer Arild Holden kommenterte tiltalen mot Jensen i februar i fjor.

Pengeoverlevering

Spesialenheten for politisaker mener Cappelen en rekke ganger i perioden 2004 til 19. desember 2013, i Oslo-området, gav Eirik Jensen økonomiske fordeler til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner.

Et av de mest sentrale møtene i saken skjedde 10. desember 2013 på Grønlandsleiret i Oslo. Cappelen skal ha gitt Jensen penger, om lag 30.000 kroner i en hvit konvolutt, mens spanere fulgte med.

Også ni dager senere, etter at politiet hadde slått til mot Cappelens hasjlager, hadde Jensen og Cappelen kontakt, både på SMS og i form av et møte. Senere samme dag ble Cappelen pågrepet.

Cappelen hevder pengene som ble overlevert 10. desember stammer fra kriminell virksomhet. Jensen har på sin side hevdet at pengene var tilbakebetaling av et lån Cappelen trengte for å reparere en luksusbil. Ifølge Dagbladet bekrefter verkstedet at Cappelen hadde en bil inne til reparasjon høsten Cappelen ble arrestert.

Denne forklaringen tilbakevises av Cappelens forsvarere. Ifølge dommen fra Asker og Bærum og tingrett ble det funnet over to millioner kroner i Cappelens bolig da han ble pågrepet. Samme dag ble også sønnen stoppet med 3,4 millioner kroner av farens penger, som var på vei til Amsterdam.

Den narkotikasiktede investoren Gjermund Cappelen skal i avhør ha forklart at han hjalp den korrupsjonssiktede polititoppen Eirik Jensen med oppussingen av dette huset. Foto: Farid Ighoubah / NRK

Oppussing av Jensens bad

En del av de økonomiske fordelene Cappelen ifølge Spesialenheten skal ha gitt Jensen kom i form av oppussing av et bad på Jensen bopel i 2005/2006. Verdien på dette anslås til rundt 300.000 kroner.

Cappelen har hevdet at han organiserte og betalte for byggingen av badet. Byggingen skal ha skjedd i huset Jensen bodde i sammen med sin tidligere samboer. Ifølge Cappelen ble en av kvitteringene underskrevet med falskt navn, «Frank Olsen», for å lure Jensens daværende samboer.

Jensen skal ha forklart i avhør at han aldri fikk betalt den aktuelle håndverkeren, fordi han ikke fikk tak i vedkommende. Mannen døde i 2012, 56 år gammel, ifølge Aftenposten.

I tillegg til den avdøde håndverkeren var også en mann i 50-årene, kalt «Legg» i Cappelens hasjnettverk, med på oppussingen. Mannen ble i november 2015 dømt til 13 års fengsel. Ankesaken begynner snart i Borgarting lagmannsrett.

Eirik Jensen leser dokumenter før rettssaken. Foto: Per Asle Rustad / Frilans

Penger i veggen

Da Jensens bolig på Skarnes i Hedmark ble ransaket, fant politiet rundt 34.000 kroner bak en vegg i garasjen. Jensen skal ha hevdet at pengene stammet fra kjøp og salg av motorsykler og biler. Han skal også ha fortalt at han hadde pengene liggende i tilfelle en akutt krise, hvor han brått måtte forsvinne av hensyn til sin egen sikkerhet.

Ifølge VG har Spesialenheten funnet fingeravtrykk fra kriminelle på pengene, som knyttes til overleveringen på Grønlandsleiret. Spesialenheten har tidligere bekreftet overfor NRK at de to beløpene samsvarer.

I en fengslingskjennelse fra mai 20. mai 2014 kom Oslo tingrett til at Jensen hadde en troverdig forklaring på hvorfor han oppbevarte pengene i veggen.

Kontantinnskudd

Eirik Jensen har over en periode på fire år satt inn over 300.000 kroner på en konto han disponerte. Innskuddene ble gjort på forskjellige steder. Noen ganger skal Jensen ha gjort flere kontantinnskudd på samme dag.

– Først vil jeg si at det er mye som kan mystifiseres. Det gir vel en 70.000 kroner i året, som han har satt inn. Han har forklart i til sammen 15 timers avhør til Spesialenheten at han har solgt og kjøpt biler opp gjennom årene. Det har han tjent en liten slant på stort sett hver gang, sa Jensens tidligere forsvarer Jens-Ove Hagen til NRK i juni i fjor.

Ifølge VG har en forbruksanalyse av Jensens privatøkonomi vist at den tidligere polititoppen hadde et overforbruk på 1,4 millioner kroner. Dette avvises på det sterkeste av Jensens forsvarer John Christian Elden.

– Han har ikke hatt noe overforbruk; tvert imot. Det står som en løs påstand fra Spesialenheten som de selv må svare for i retten, skriver Elden i en e-post til NRK.

Cappelens helse

Det er tidligere omtalt at Gjermund Cappelen i perioder har hatt et omfattende rusproblem. Etter det NRK forstår skal en sentral del av strategien til Jensens forsvarere være å belyse helsetilstanden til Cappelen i perioden han ble avhørt av Spesialenheten for politisaker.

Dette skal være noe av grunnen til at Cappelens forsvarer Benedict de Vibe før den kommende rettssaken i hovedsak har stevnet vitner som kan si noe om Cappelens helsetilstand, som fengselslegen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Jensen selv sier til NRK at nye opplysninger om Cappelens mentale og fysiske tilstand kan bli viktig i rettssaken. Cappelen selv er tilbakeholden med å kommentere opplysninger om sitt eget rusmisbruk.

– Det gjelder at det muligens blir antydet at han var nedkjørt på dop, og ute av stand til å si noe som helst da han traff politiet og Spesialenheten. Det mener vi overhodet ikke er riktig, sier de Vibe til NRK.

Jensens forsvarer John Christian Elden ønsker ikke å kommentere bevisbildet før hovedforhandlingen, og viser til at «offentligheten da skal få fullt innsyn».

Heller ikke statsadvokat Lars Erik Alfheim, som har ansvaret for den delen av tiltalen som gjelder Cappelens innførsel av hasj til Norge, ønsker å kommentere opplysninger om Cappelens helse.

Bærum politistasjon i det som tidligere var Asker og Bærum politidistrikt. Cappelen var i mange år et kjent navn i gangene her, men ble ikke stoppet før i 2013. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Konflikt internt i politiet

Ifølge TV 2 var en dyp konflikt mellom politiet i Oslo og Asker og Bærum en medvirkende årsak til at det tok 20 år å pågripe narkobaronen Gjermund Cappelen.

Politiet i Asker og Bærum besluttet i 2006 å holde all informasjon i etterforskningen av Cappelen helt skjult for kollegene i hovedstaden. Politiet i Asker og Bærum hadde flere ganger opp gjennom årene observert Cappelen sammen med Eirik Jensen, og hver gang de trodde de var i ferd med å pågripe storsmugleren, slapp han unna.

Verken politiet i Oslo eller Asker og Bærum politidistrikt ønsker å kommentere saken til TV 2. De to politidistriktene ble slått sammen i 2016. Jensens forsvarer Arild Holden sier Jensen gjorde det motsatte – nemlig å informere folk på politihuset om det han fikk vite.