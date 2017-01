Cappelen om Jensen-saken: – Det er ingen vinnere, uansett utfall

Rettssaken mot Gjermund Cappelen (50) og Eirik Jensen (59) starter i Oslo tingrett 9. januar. På tiltalebenken sitter to personer med to vidt forskjellige beskrivelser av en relasjon som strekker seg tilbake til begynnelsen av 90-tallet.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen hevder Gjermund Cappelen var en av hans mestproduserende informanter.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen, fotografert i 2007, på en pressekonferanse om bekjempelse av kriminelle gjenger i hovedstaden.

Narkotikaimportøren Cappelen hevder på sin side at betalt informasjon fra Jensen var en medvirkende årsak til at han var i stand til å tjene flere titalls millioner kroner på å smugle hasj inn til Norge.

– Det blir ikke noe lystig gjensyn, men vi kommer til å treffe hverandre. Så får tiden vise hvordan det blir.

– Kommer dere til å ta hverandre i hånda?

– Det tviler jeg på. Slik saken har utviklet seg, er vi ikke enige om virkeligheten.

– Godt vennskap

NRK møter Cappelen i et lite besøksrom på Ila fengsel. Han har vært restriktiv når det gjelder å gi intervjuer, men går med på å ta en prat om det som allerede er omtalt som den største rettssaken i 2017.

– Hvorfor er mange opptatt av denne saken?

– Det er en uvanlig konstellasjon, en politimann og en hasjselger som sitter i retten sammen, med to forskjellige historier, sier Cappelen.

På spørsmål om hva som står på spill når dørene åpnes i rettssal 250 i Oslo tingrett på mandag, svarer Cappelen at «det sier seg selv».

– Det er ingen vinnere i denne saken uansett, uansett utfall.

Cappelen ble pågrepet i desember 2013, etter at politiet hadde drevet spaning på virksomheten hans siden september samme år. Få dager senere navnga Cappelen Jensen i avhør med Spesialenheten for politisaker.

På grunn av den kommende rettssaken ønsker ikke Cappelen å svare på hvorfor Jensen ble trukket inn i saken. Tidligere har Cappelen hevdet at det var fordi han var «avgjørende» for virksomheten.

Han beskriver forholdet til den tidligere polititoppen som nært.

– Eirik har vært en god støttespiller i private sammenhenger, når jeg har hatt vanskeligheter. Familiære ting, og så videre, har jeg diskutert med ham, sier Cappelen, som ikke legger skjul på at han har sett på Jensen som en kompis over lang tid.

– Veldig lenge. De siste 15 årene i hvert fall, har vi hatt et godt vennskap.

Gjermund Cappelen ble pågrepet i desember 2013. Han sitter for tiden på Ila fengsel og forvaringsanstalt, i påvente av sin andre rettssak.

– Jeg er ikke offer her

Eirik Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

– Jensen har intet han har dårlig samvittighet for i denne saken, og er ved godt mot og klar til sitt livs kamp, skriver forsvarer John Christian Elden i en e-post til NRK.

Elden har tidligere sagt at det er ønsket om lavere straff som har motivert Cappelen til å trekke inn polititoppen. Jensen selv hevder Cappelen har inngått spesialavtaler med politiet, noe som avvises av Cappelens forsvarere.

I november i fjor ble Cappelen funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Cappelen har ikke anket dommen, men får først utmålt sin straff når saken som gjelder innførsel er avsluttet nærmere sommeren neste år.

– Vi får en utsatt straffutmåling da, uten at det er noen dramatikk i det. Jeg ønsker å presisere at jeg synes det er i overkant spekulativt å si at det er laget noen avtaler av den grunn. Poenget er bare at man ønsker å ha en samlet vurdering, og det er slik straffesystemet er lagt opp, sier statsadvokat Lars Erik Alfheim til NRK.

Cappelen sier han innstilt på å få en fellende dom når saken i Oslo tingrett er avsluttet i juni, noe som i alle tilfeller vil bety mange år i fengsel.

Nøkkelen til å mestre tilværelsen er å tenke langt frem, mener han.

– Det er viktig å fokusere på viktige ting i livet, som barn, familie, fremtid. Å jobbe mot et mål. Jeg kommer til å klare det, fordi jeg må. Jeg er ikke offer i denne saken.

– Hvem er det da?

– Det er familie og alle de jeg har solgt hasj til.

