Tidligere gjengmedlem: – Mange jubler om Eirik Jensen blir dømt

Mandag 9. januar begynner det som etter alt å dømme blir en av de mest omtalte rettssakene i Norge på flere år.

PODKAST: Hør første episode av «Purk eller skurk?».

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen, mannen som var sentral i oppbygningen av Spesielle operasjoner (SO) ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, står tiltalt for å korrupsjon og for å ha hjulpet til med å smugle flere tonn hasj over flere år.

Kjempet mot gjenger

Mikael Ali (36) var i flere år en av dem Jensen kjempet for bekjempe. Fra rundt 2002 til 2009 var Ali en del av en av Oslo og Norges eldste og mest beryktede gjenger, norsk-pakistanske «Young Guns».

– Jeg tror nok en del jubler hvis han dømmes. Han er ikke noen populær herremann i disse miljøene, sier Ali til NRK.

Eirik Jensen gikk fra å forsøke å styrte Oslos underverden, til å selv bli en mistenkt i det samme kriminelle nettverket. Hør Ali og flere andre snakke om Jensens karriere i første episode av podcasten «Purk eller skurk».

– Var relativt ustabil

36-åringen er i dag åpen om sin tidligere fortid som voldsutøver og gjengkriminell. Ali har vært tiltalt for drapsforsøk på to andre gjengmedlemmer, men ble frikjent. Han ønsker ikke å svare på spørsmål om han har tatt livet av noen.

– Jeg var relativt ustabil på den tiden. Hadde en fiende jobbet på kafeen her, kunne jeg finnet på å gå skyte ham rett ned. Så sinnssyk var jeg. Politiet var klar over det også, mye på grunn av gjengprosjektet, sier Ali.

NRK møter Ali på en kafé i Oslo for å snakke om hans tidligere liv i Oslo underverden. Et liv som endret seg etter den dramatiske trefningen mellom B-gjengen og Young Guns på Aker Brygge i 2006. Ni skudd avfyres ild i en folkemengde, to medlemmer av Young Guns ble såret.

– Det var alltid en fare for at mannen i gata havner mellom konfliktene. Det var bare flaks at ingen ble drept på Aker Brygge, mener Ali.

Trefningen mellom gjengmedlemmer på Aker Brygge i 2006 førte til at politiet intensiverte sin innsats mot gjengene i hovedstaden. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Håndtrykk

Etter skyteepisoden bestemte Oslo-politiet seg for å knuse gjengmiljøet. Eirik Jensen ble valgt ut til å lede prosjektet, kalt «X-Ray». Jensen gikk selv ut for å advare mot hevnoppgjør i de kriminelle miljøene.

– Ting skjer fort, og er ofte ikke helt gjennomtenkt. Det er derfor vi går ut med denne appellen. Vi ber om at de avventer og ikke ser spøkelser, dersom ikke de spøkelsene er til stede, sa Jensen i et intervju med NRK.

Ali sier han fort merket at politiet hadde endret sin strategi etter at Jensen ble ansvarlig for gjengarbeidet.

– Før dette var politiet mer konfronterende, de slang på håndjerna med en gang og sikta med våpen. Det var ikke noe gjensidig respekt.

– Måten Eirik Jensen og hans team jobbet på, var at «det startet med et håndtrykk og det sluttet med et håndtrykk», det var den terminologien. De hadde en annen tilnærming, både i kroppsspråk og holdning.

– Det fungerte ekstremt bra. Det ble flere straffesaker, og flere sentrale medlemmer endte i fengsel. Det ble verre å tjene penger uten kontakter. Uten penger ble det mindre handel. De klarte å oppløse en del av gjengmiljøet, sier 36-åringen.

Eirik Jensen intervjues om hevnoppgjør i etterkant av Aker Brygge-skytingen.

– «Jackpot» at Jensen ble tatt

Eirik Jensen pekte gjennom hele sin politikarriere på viktigheten av å ha kontakt med kriminelle miljøer, for å få informasjon. I boka om eget politiliv, «På innsiden», skriver Jensen at medtiltalte Gjermund Cappelen var den mest produktive informanten han jobbet med.

Gjennom en lang politikarriere var et av Jensens fremste mantra som politimann å komme seg ut på gata og snakke med kriminelle. På den måten fikk Jensen informasjon få andre fikk, informasjon som blant annet ble brukt i politiets arbeid mot kriminelle gjenger og kriminelle elementer i MC-gjenger.

SE VIDEO: Alt om NRKs podkast om Eirik Jensen.

Cappelen avviser på sin side å ha hjulpet Jensen, og hevder polititoppen mottok penger for informasjon som hjalp ham å smugle flere tonn hasj i en årrekke.

Ali har fulgt saken mot Jensen nøye, og tror det også gjelder mange andre i hans gamle miljøer. Til tross for at Jensen ifølge Ali viste en ny form for respekt for de kriminelle, fikk han naturlig nok også en rekke fiender.

– Det var en episode der de tråkket over. De tok familiemedlemmer, både mor og far ble arrestert i en operasjon. Det er ikke greit, uansett hvilken gjeng man er i, og særlig ikke det pakistanske miljøet.

I februar 2013 ble Jensen pågrepet, siktet for korrupsjon. Senere ble han tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

– Hvordan var reaksjonene i din gamle omgangskrets da Eirik Jensen ble tatt?

– Det var jubel. Det var gode nyheter, «jackpot» egentlig, at han ble tatt, sier Ali.

Mikael Ali har lagt det kriminelle livet bak seg, og har jobbet for å forebygge at unge dras mot gjengmiljøene. Foto: Martin Gievær / NRK

– De gjorde «det rette». Jeg gjorde «det gale»

Selv er han i dag familiefar, og sier han vil føle det som en form for svik dersom det viser seg at Jensen har mottatt penger fra en kriminell i en årrekke.

– Per dags dato, sett fra et tidligere gjengperspektiv, så synes jeg det er veldig trist om han har gjort noe som ikke er i henhold til loven.

– Hvorfor det?

– Fordi det bryter troverdigheten han og teamet hans hadde da de jobbet mot oss. Da visste jeg at de var politiet, de var liksom de som gjør «det rette». Jeg gjorde «det gale».

– Med tanke på mine egne barn, og de som vokser opp i dette samfunnet, så er det ikke noen positiv utvikling enn flere enn antatt er korrupte.

Eirik Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Rettssaken mot den tidligere polititoppen starter 9. januar og varer fram til sommeren.

Hele åtte dager blir satt av til Jensen forklaring, der han skal forsvare seg mot korrupsjonsanklagene fra mannen han kjente gjennom 20 år – bærumsmannen Gjermund «GT» Cappelen.

– Jensen har intet han har dårlig samvittighet for i denne saken, og er ved godt mot og klar til sitt livs kamp, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden i en e-post til NRK.

Det er satt av hele seks måneder til rettssaken i Oslo tingrett. Flere domfelte personer og topper i politiet er innkalt som vitner.

