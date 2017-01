Cappelen: – Dette var hasjruten

Gjermund Cappelen regnes som en av Norges største hasjsmuglere gjennom tidene, og ble i november kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Mandag må han møte i retten, tiltalt for innførsel av flere tonn hasj sammen med den tidligere polititoppen Eirik Jensen.

Cappelen sier han satt på toppen av et hasjsmuglernettverk i Norge, og at hasjen opprinnelig kommer fra Marokko.

– Hasjen ble transportert fra Malaga via Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og til Oslo. Eventuelt med ferge fra Danmark til Norge. Det er den vanlige transportveien. Det er hasjruta jeg har brukt, sier Cappelen til NRK.

Hasjen ble fraktet med lastebil, forteller han.

– Det var mange steder man kunne bli tatt, men Tyskland var nok farligst.

Selv satt han «trygt» hjemme i Norge.

– Jeg hadde ikke noe med dette å gjøre. Min oppgave var å ta det imot i Norge, forteller han.

Han vil ikke gå nærmere inn på organiseringen av nettverket før rettssaken, men sier dette om sin rolle:

– Det er jeg som har styrt, i hvert fall når det gjelder det jeg har drevet med her i Norge.

– Alt er svidd vekk

Cappelen har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj og en inntjening på opptil 125 millioner kroner.

– Alt er svidd vekk. Det er ingenting igjen. Jeg har brukt det på reiser, bolig, biler, «you name it». Så har jeg prøvd å investere i legale ting som ikke har gått bra, så har jeg tapt penger på transaksjoner i hasjbransjen. Man tjener jo ikke penger hele tiden. Som i alle bransjer er det svinn, sier Cappelen.

– Harmløse mennesker

Betegnelsen hasjbaron liker han dårlig.

– Det er så feil som det kan få blitt. Jeg er ikke noen baron, eller noen superkriminell i den forstand. Når man tenker på en baron, en som ikke skyr noe som helst, som dreper, og er helt hemningsløs. Det er ikke slik jeg har holdt på. Det ser man kanskje på det klientellet som var involvert i saken min også. Det er relativt harmløse mennesker som har vært involvert.

I november 2015 ble Cappelen og flere i hans nettverk dømt for oppbevaring og salg av store mengder hasj. Aktor uttalte da at det i saken ikke var personer man forbinder med tung kriminalitet.

– Var det derfor du valgte hasj, fordi du ser på det som litt harmløst?

– Ja.

– Hvordan da?

– Det handler om hasjens opprinnelse. Det kom i forbindelse med hippietiden på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet i USA. Det var for dem som ville ha «peace and love», leve et «relaxed» liv. Man blir ikke voldelig av å røyke hasj, mener Cappelen.