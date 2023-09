Det eneste man trenger er tak over hodet, og kaffe, og en stol ved et vindu som vender mot Mjøsa. Eller andre steder. Det med Mjøsa er ikke poenget her. Nå fikk jeg det til å høres ut som om det var poenget, men er det ikke. Det kan være noe annet utenfor vinduet. Alle må finne sitt eget Mjøsa.